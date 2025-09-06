Những mùi hương có thể đuổi chuột

Chuột là loài có thể làm tổ trong nhà, ô tô và gây hư hại đồ đạc. Thay vì chỉ dùng bẫy hoặc hóa chất, chuyên gia khuyên nên tận dụng những mùi hương chuột đặc biệt sợ.

Theo các chuyên gia công ty diệt trừ sâu bệnh Eliminated LTD (Anh), chuột có thị giác kém nên dựa nhiều vào khứu giác để sinh tồn.

Chính vì vậy, một số loại thảo mộc và tinh dầu có mùi mạnh có thể khiến chúng khó chịu và tự tránh xa.

Mùi oải hương

Chuột rất ghét mùi oải hương. Bạn có thể trồng cây trong nhà, dùng bình xịt tinh dầu hoặc đặt gói hoa khô ở góc tủ, gầm giường để xua đuổi chúng một cách tự nhiên.

Bạn cũng có thể tự làm dung dịch xịt từ hoa oải hương khô, pha với nước theo tỉ lệ 1 phần hoa: 1 phần nước. Lắc đều trước khi dùng, xịt lên những khu vực thường có chuột. Thay dung dịch hàng tháng để giữ hiệu quả.

Mùi cam quýt

Chuột thường tránh xa mùi cam, chanh, bưởi vì trong đó có limonene, hợp chất khiến chúng khó chịu.

Bạn có thể nhỏ vài giọt tinh dầu vào khăn giấy đặt ở góc nhà hoặc pha loãng với nước để lau dọn, vừa tạo mùi thơm dễ chịu vừa xua đuổi loài gặm nhấm.

Limonene cũng được tìm thấy trong nhiều sản phẩm tẩy rửa như xà phòng, chất tẩy rửa và khử trùng.

Ảnh minh họa: express.co.uk

Dầu bạc hà

Khi chuột ngửi thấy mùi tinh dầu bạc hà, chúng sẽ "liên tưởng đến nguy hiểm và sợ hãi", cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Đây là một trong những thành phần phổ biến nhất được dùng để làm thuốc đuổi chuột tự chế. Mùi hương của nó đủ mạnh để xua đuổi chuột khỏi một khu vực hoặc vật thể cụ thể.

Nhỏ vài giọt vào bông gòn, sau đó đặt ở những nơi chuột thường ẩn náu.

Bột ớt

Bột ớt "rẻ và dễ mua ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa". Bạn chỉ cần khoảng hai thìa bột ớt cho mỗi lít nước trước khi cho vào bình xịt hoặc hộp đựng nước rửa tay.

"Đây là một biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả vì mùi của nó rất khó chịu đối với chuột và chúng sẽ không ở lại đủ lâu để khứu giác quen với mùi này", chuyên gia của Eliminated LTD nói.

Chỉ cần rắc một ít bột ớt vào những nơi bạn nghi ngờ có chuột, như phía sau tủ hoặc dưới đồ nội thất.

Nhật Minh (Theo express.co.uk)