Những món quà Thủ tướng Ấn Độ tặng ông Putin

Ông Modi tặng ông Putin những món quà thể hiện mối liên kết giữa hai quốc gia, như trà đen, ngựa bạc, bản dịch tiếng Nga tác phẩm kinh điển.

Những món quà đại diện cho trình độ tay nghề thủ công, địa lý và văn hóa đa dạng đặc sắc của Ấn Độ được Thủ tướng Narendra Modi tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/12.

Món quà đầu tiên là trà đen Assam, loại trà được cấp chứng nhận là đặc sản vùng miền vào năm 2007. Nó đại diện cho vùng đất và văn hóa dọc sông Brahmaputra, là con sông có lưu lượng nước lớn thứ 9 thế giới, dài khoảng 2.900 km, khởi nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Ấn Độ, Bangladesh và đổ ra Vịnh Bengal. Món quà này cũng gợi nhớ đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của ông Modi, từ một người bán trà ở ga tàu đến lãnh đạo đất nước.

Thủ tướng Ấn Độ tặng bản dịch tiếng Nga tác phẩm "Bhagavad Gita" cho Tổng thống Nga tại New Delhi ngày 5/12. Ảnh: X/Narendra Modi

Tiếp theo là bộ ấm trà bạc Murshidabad chạm khắc tinh xảo, phản ánh truyền thống chế tác kim loại lâu đời của vùng Bengal. Bộ ấm trà cũng tượng trưng cho điểm chung trong văn hóa dùng trà giữa Ấn Độ và Nga, thể hiện quan hệ gắn kết giữa hai quốc gia.

Con ngựa bạc được chế tác thủ công tại bang Maharashtra, bang đông dân thứ hai Ấn Độ, tượng trưng cho "phẩm giá và lòng dũng cảm được tôn vinh ở cả hai quốc gia". Con ngựa còn thể hiện tinh thần "tiến lên phía trước" và "không ngừng tiến bộ" của hai nước, theo Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ.

Một món quà khác là bộ cờ vua bằng đá cẩm thạch có nguồn gốc từ Agra, đại diện cho nghệ thuật khảm đá và các hoa văn trang trí phổ biến dọc vành đai các bang nói tiếng Hindi.

Danh sách quà tặng còn có nhụy hoa nghệ tây Kashmir, loại sản phẩm được coi là "vàng đỏ" mà người dân địa phương trồng ở cao nguyên Thung lũng Kashmir.

Món quà cuối cùng trong danh sách là bản dịch tiếng Nga tác phẩm Bhagavad Gita, bộ sách cổ tiếng Phạn gồm 700 câu thuộc trường ca Mahabharata (một trong hai tác phẩm sử thi bằng tiếng Phạn vĩ đại nhất của Ấn Độ cổ đại). Tác phẩm ghi lại những lời chỉ dạy của Thần Krishna cho Arjuna về bổn phận, linh hồn vĩnh cửu và sự giải thoát tâm linh. Theo văn phòng Tổng thống Ấn Độ, bộ sách thể hiện "trí tuệ vượt thời gian về lối sống đạo đức, kiểm soát tư tưởng và bình yên nội tâm".

Ngựa bạc, nhụy hoa nghệ tây, trà đen, bộ cờ vua cẩm thạch, bộ ấm trà bạc, bản dịch tiếng Nga sách cổ, là những món quà Thủ tướng Ấn Độ tặng Tổng thống Nga. Ảnh: The Print

Tổng thống Vladimir Putin ngày 4-5/12 thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ, đánh dấu lần đầu lãnh đạo Nga tới quốc gia Nam Á trong vòng 4 năm. Hai bên ký thỏa thuận hợp tác về việc làm, y tế, vận tải biển và hóa chất. Hai lãnh đạo đồng thuận về việc tái cấu trúc quan hệ quốc phòng, phù hợp với mục tiêu tự cường của New Delhi, thông qua nghiên cứu, phát triển chung và sản xuất các khí tài hiện đại.

Hồng Hạnh (Theo The Print, Hindustan Times)