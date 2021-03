Những món đồ tô điểm bàn ăn

Bộ bàn ăn 12 món thủy tinh cường lực Duralex Lys nâu khói Creole sản xuất tại Pháp từ 1939 có giá 857.000 đồng gồm: sáu chén, hai tô, một dĩa cạn 23,5 cm; một dĩa sâu lòng 23 cm; hai dĩa cạn 19 cm. Các sản phẩm chịu lực tốt; chịu sốc nhiệt - 4 độ C đến 130 độ C; an toàn trong tủ đông lạnh, lò vi sóng, máy rửa chén.