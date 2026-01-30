Những món đồ đặc biệt sắp được NASA đưa tới Mặt Trăng

NASA tiết lộ một số vật kỷ niệm sẽ góp mặt trên tàu Orion trong nhiệm vụ Artemis 2 như cờ Mỹ hay mảnh vải từ máy bay đầu tiên.

Artemis 2 là nhiệm vụ có phi hành đoàn đầu tiên của Artemis thuộc chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng của NASA. Trong nhiệm vụ kéo dài khoảng 10 ngày, 4 phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hanse (Cơ quan Vũ trụ Canada) sẽ bay tới vùng không gian quanh Mặt Trăng bằng tàu Orion.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion của NASA được vận chuyển ra khỏi Tòa nhà Lắp ráp phương tiện (VAB) tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida ngày 17/1. Ảnh: NASA

Tàu Orion dự kiến mang theo một lá cờ Mỹ nhỏ, kích thước 33 x 20 cm, vốn đã "trải nghiệm" du hành vũ trụ từ lâu. Lá cờ từng được đưa lên không gian trong chuyến bay đầu tiên của tàu con thoi năm 1981 và chuyến bay cuối cùng của phương tiện này vào tháng 7/2011. Nó cũng góp mặt trong nhiệm vụ Demo-2, chuyến bay thử nghiệm chở người đầu tiên do tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX thực hiện.

Đây không phải lá cờ Mỹ duy nhất đồng hành cùng Artemis 2. Một lá cờ khác, vốn dự kiến bay đến Mặt Trăng cùng tàu Apollo 18 nhưng nhiệm vụ bị hủy, cũng sẽ góp mặt.

Một số hiện vật trong nhiệm vụ Artemis 2 thậm chí còn lâu đời hơn. Ví dụ, một mảnh vải muslin kích thước 3 x 3 cm từ máy bay Wright Flyer nguyên bản. Năm 1903, anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay có động cơ đầu tiên bằng phương tiện này. Một mảnh vải nhỏ hơn từng được đưa lên tàu con thoi Discovery năm 1985 và một mảnh nhỏ khác cũng có mặt trên trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA - phương tiện đầu tiên bay trên một thiên thể khác.

"Những hiện vật lịch sử bay cùng Artemis 2 phản ánh chặng đường dài thám hiểm của Mỹ và các thế hệ nhà đổi mới giúp hiện thực hóa thời khắc này", Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết. "Nhiệm vụ sẽ tập hợp mảnh ghép từ những thành tựu sớm nhất trong ngành hàng không, những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử du hành vũ trụ có người lái và những biểu tượng cho đích đến tiếp theo. Trong dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, tàu Orion sẽ đưa phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng, đồng thời đưa lịch sử nước Mỹ bước sang chương tiếp theo vượt ra khỏi Trái Đất".

Ngoài hiện vật hàng không vũ trụ, Artemis 2 còn mang theo một số mẫu đất đặc biệt. Chúng được đào từ gốc của những "cây Mặt Trăng", mọc lên từ số hạt giống đã bay lên quỹ đạo Mặt Trăng và trở về Trái Đất cuối năm 2022 trong nhiệm vụ Artemis 1. Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) cũng đang gửi hạt giống, trong khi Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), đối tác trong chương trình Artemis, sẽ gửi một số vật kỷ niệm.

NASA đang tiến hành loạt thử nghiệm với tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu Orion trước khi phóng. Cuộc diễn tập đếm ngược có nhiên liệu dự kiến diễn ra ngày 2/2 và ngày phóng sớm nhất là 6/2 nếu mọi việc suôn sẻ. NASA cũng đã lên phương án dự phòng với những cơ hội phóng kéo dài đến ngày 11/2, cùng khung thời gian phóng bổ sung vào tháng 3 và tháng 4.

Thu Thảo (Theo IFL Science, Space)