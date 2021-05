Những mẫu xe rơi khỏi top 10 bán chạy đầu 2021

Hyundai Sante Fe, Honda CR-V hay Kia Cerato là những mẫu xe bán chạy trong top 2020 nhưng trượt khỏi bảng sếp hạng trong đầu năm 2021.

Nửa cuối năm 2020 chứng kiến sự bứt tốc của nhiều mẫu xe, trong số đó có Santa Fe, Cerato, CR-V liên tục có mặt trong top 10 xe bán chạy tháng. Hết năm ngoái, Cerato bán 12.033 xe xếp thứ 7, Santa Fe bán 11.425 chiếc xếp thứ 9 và CR-V bán 11.365 xe xếp thứ 10 toàn thị trường.

Tính theo tháng năm 2020, để góp mặt trong top xe bán chạy của năm, Cerato và Santa Fe đều có 9 tháng lọt top, riêng CR-V chỉ có 6 tháng góp mặt nhưng doanh số cả năm được kéo lại nhờ tháng 12 bán vượt trội, đạt 3.223 xe.

3 mẫu xe rơi khỏi top xe bán chạy.

Tuy nhiên, cả 4 tháng đầu năm 2021, ba mẫu xe này có doanh số sụt giảm và vắng mặt khỏi top xe bán chạy. Sau 4 tháng, Cerato bán được 2.513 xe (tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái), CR-V 1.800 xe (giảm 6,2%), Santa Fe bán 2.847 xe (tăng 30%). Tuy Cerato và Santa Fe có tăng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng của các mẫu xe khác trên thị trường vẫn đẩy hai cái tên này khỏi top. Trong khi đó CR-V giảm nhẹ nên khó tránh khỏi cục diện.

Phân khúc sedan cỡ C của Cerato cũng không có mẫu nào vào top 10. Ở phân khúc crossover C thì CX-5 là cái tên duy nhất nằm top. Trong khi đó, phân khúc SUV/crossover D chỉ có Sorento xuất hiện một lần. Sức phát triển mạnh ở các phân khúc khác như gầm cao cỡ nhỏ, sedan cỡ nhỏ đang khiến các mẫu xe to mất dần vị thế.

Nửa cuối 2020, thị trường được kích cầu nhờ các chính sách như hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, các hãng giảm giá liên tục đẩy hàng tồn. Sang 2021, các chương trình này không còn phần nào ảnh hưởng. Dù thực tế, các đại lý vẫn đang giảm giá cho CR-V gần 100 triệu, kèm hàng chục triệu tiền phụ kiện.

Với Cerato, Santa Fe, khách hàng mua chững lại một phần vì thông tin mẫu mới ra mắt, doanh số có thể sẽ tăng vào các tháng tới khi Santa Fe mới vừa chính thức ra mắt và Cerato cũng sắp xuất hiện.

Không chỉ có 3 mẫu xe này, 4 tháng đầu năm 2021 cũng chứng kiến sự tụt dốc của các xe Innova, Fortuner hay Mazda3 khi trong quý đầu 2020, các xe này liên tiếp có mặt trong top xe bán chạy nhưng dần để mất vị trí.

Trong top xe bán chạy, ngoài sự suất hiện của các tân binh như Seltos, Corolla Cross hay Attrage, các vị trí còn lại chứng kiến sự thống trị của Vios, Accent, Fadil, i10 hay Ranger.

Đoàn Dũng