Những mẫu xe lấy cảm hứng từ loài ngựa

Ngoài những thương hiệu kinh điển như Porsche, Ferrari hay Ford Mustang, thế giới xe còn nhiều sản phẩm có tên mang ý nghĩa khác nhau của loài ngựa.

Hyundai Pony

Mẫu Hyundai Pony đời đầu. Ảnh: Hyundai

Mẫu xe đầu tiên của Hyundai được nhà thiết kế người Italy, Giorgetto Giugiaro, phác thảo từ giữa những năm 1970, và từ đó đã phát triển thành mọi mẫu Hyundai sau này. Thuở đầu, xe được sản xuất với chất lượng giá rẻ, các phiên bản sau còn nhiều nhược điểm. Dù vậy, Pony vẫn hoàn thành nhiệm vụ, bán đủ số lượng và mang lại cho Hyundai bước khởi đầu.

Cái tên Pony có ý nghĩa là sự khởi đầu và những tiềm năng cho chiếc xe hơi đầu tiên sản xuất hàng loạt do Hyundai tự phát triển. Đồng thời Pony cũng là giống ngựa lùn, là kết quả của quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên kéo dài hàng nghìn năm. Giống ngựa này xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng phổ biến ở các khu vực có điều kiện sống khó khăn như Anh, Bắc Âu, Iceland và các vùng núi cao ở Tây Tạng, Mông Cổ.

Subaru Brumby

Một chiếc Subaru BRAT đời 1981. Ảnh: Trademe

Subaru Brumby còn được biết đến rộng rãi với tên gọi BRAT, sản xuất năm 1978-1994. Cái tên Brumby là một giống ngựa hoang của Australia, do vậy BRAT là tên gọi ở thị trường quốc tế, trong khi Brumby chỉ dành riêng ở thị trường Australia.

Giống ngựa Brumby nổi tiếng với bản tính chăm chỉ, Subaru lấy cái tên đặt cho chiếc bán tải cỡ nhỏ để ám chỉ rằng đây là người bạn đồng hành cho nông dân và những người làm nông nghiệp khác nhờ khả năng kéo tải, vượt địa hình hiểm trở và di chuyển dễ dàng trên những con đường hẹp mà những chiếc xe tải lớn sẽ bị mắc kẹt.

Ford Pinto

Ảnh: Old Cars Weekly

Pinto ám chỉ đến một loài ngựa đặc biệt có bộ lông đốm đặc trưng với các mảng màu trắng lớn kết hợp với nhiều màu khác. Chúng nổi tiếng với vẻ ngoài mạnh mẽ, quý phái và được ưa chuộng trong biểu diễn, cưỡi ngựa giải trí.

Ford chọn tên Pinto để đặt cho mẫu sedan cỡ nhỏ là một phần của chiến lược thương hiệu đặt tên xe theo các giống ngựa, nhằm đối đầu các mẫu xe nhỏ gọn từ châu Á. Ford Pinto đại diện cho một chiếc xe cổ điển với giá cả phải chăng, dễ mua và dễ sửa chữa, và vẫn đủ thực dụng cho các chuyến đi ngắn và những buổi thư giãn cuối tuần. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, Pinto vướng phải tranh cãi về an toàn khi thiết kế bình xăng lỗi, khiến Ford mất 128 triệu USD bồi thường và thu hồi 1,5 triệu sản phẩm.

Mitsubishi Colt Ralliart Version-R

Ảnh: SGcarmart

Colt có nghĩa một con ngựa đực non chưa bị thiến và chưa đạt đến độ tuổi quy định. Mitsubishi lấy thuật ngữ Colt để đặt cho chiếc hatchback nhỏ gọn, mạnh mẽ mà giới mộ điệu gọi là "Baby Evo". Xe có vẻ ngoài hầm hố và chỉ bán tại thị trường Nhật năm 2006-2010.

Ford Mustang

Ford Mustang Shelby GT-350 đời 1970. Ảnh: Exotic Car Trader

Mustang là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến ngựa trong giới xe. Mustang đã trải qua hàng trăm phiên bản khác nhau trong 6 thập kỷ và trở thành cái tên phổ biến, và cũng là một trong những cái tên mang tính biểu tượng nhất từng được đặt trong ngành công nghiệp ôtô. Mustang đại diện cho sự cơ bắp, tự do, phá vỡ giới hạn như ngựa hoang miền viễn Tây nước Mỹ.

Ford Bronco

Ảnh: Ford

Logo của Bronco là một con ngựa đang tung vó đá hậu, thuật ngữ Bronco dùng để chỉ những con ngựa hoang chưa được thuần hóa, nổi tiếng với việc đá hậu để hất văng người cưỡi. Ford lựa chọn cái tên này trên chiếc xe địa hình mang ý nghĩa xe Bronco không dành cho những con đường bằng phẳng đơn điệu, mang tinh thần mạnh mẽ, hoang dã và vượt mọi địa hình.

Hyundai Equus

Ảnh: Hyundai

Hyundai chọn thuật ngữ Latinh nghĩa là con ngựa làm tên cho mẫu sedan đầu bảng sản xuất năm 1999-2016. Thuật ngữ Equus tượng trưng cho sức mạnh, sự thanh lịch và quyền lực, vì vậy những tùy chọn cao cấp như động cơ V8 hút khí tự nhiên, nội thất được sản xuất tỉ mỉ và thiết kế mạ crôm sáng bóng đều có mặt trên Equus.

Porsche Taycan

Ảnh: Porsche

Logo của Porsche lấy huy hiệu của vùng đất Wurttemberg, phía Tây Nam nước Đức, làm nền. Nằm tại trung tâm của logo Porsche là biểu tượng thành phố Stuttgart. Theo các chuyên gia ngôn ngữ, Stuttgart là cách nói rút gọn của từ gốc Stutengarten, dịch sang tiếng Anh là stud farm (trại ngựa giống). Biểu tượng và cái tên Stutengarten đã nói lên phần nào truyền thống của Stuttgart, nơi có những trang trại ngựa trù phú nằm dọc hai bên bờ sông Neckar.

Trong khi đó thuật ngữ Taycan có nguồn gốc từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, có nghĩa là linh hồn của một chú ngựa trẻ đầu sức sống. Vì vậy Taycan là mẫu xe điện thân thiện với môi trường nhưng cũng đủ mạnh mẽ để nối dõi ADN thể thao có tiếng của Porsche.

Ferrari Purosangue

Ảnh: Top Gear

Biểu tượng chiếc khiên có ngựa chồm của hãng xe Italy là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất trên thế giới. Ferrari có nhiều chiếc xe mạnh mẽ hơn, nhưng Purosangue là sự cân bằng hoàn hảo cho nhu cầu hiện nay, vì từ này có nghĩa là dòng máu thuần chủng hoặc giống thuần chủng.

Sở dĩ Ferrari chọn cái tên này bởi Purosangue là thuật ngữ chuyên dụng ám chỉ giống ngựa Thoroughbred, giống ngựa đua nổi tiếng với tốc độ, sức mạnh và sự bền bỉ. Ferrari cho biết dù Purosangue có kiểu dáng SUV nhưng vẫn mang gen của một ngựa đua thực thụ.

Bugatti Brouillard

Ảnh: Bugatti

Chiếc Bugatti độc nhất vô nhị ra mắt vào cuối mùa hè 2025, được đặt tên theo con ngựa yêu thích của nhà sáng lập Ettore Bugatti. Ngoài cái tên, những chi tiết gợi nhớ đến môn cưỡi ngựa khác bao gồm bức tượng Brouillard bên trong cần số và các họa tiết thêu hình ngựa trên ghế và táp-pi.

Koenigsegg Sadair’s Spear

Ảnh: Koenigsegg

Christian Von Koenigsegg đặt tên chiếc Jesko theo tên bố mình, và giờ đây, để tiếp tục sự tri ân ý nghĩa đó, mẫu xe phiên bản giới hạn được đặt tên để tưởng nhớ chú ngựa đua huyền thoại của cha ông, Sadair's Spear. Mẫu Koenigsegg được ví như một chú ngựa đua nhanh hơn bất kỳ con ngựa khác, bởi động cơ 5 lít V8 tăng áp kép, công suất 1.602 mã lực. Đây không chỉ là một chiếc siêu xe triệu đô khác, mà còn là một trong những chiếc siêu xe mạnh nhất Koenigsegg từng sản xuất.

Minh Quân (theo Carbuzz)