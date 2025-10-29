Những mẫu xe điện có pin 'khỏe mạnh' nhất

Thụy ĐiểnNghiên cứu mới trên 1.300 xe điện phá vỡ những lời đồn thổi về sự xuống cấp của pin, với Kia và Tesla dẫn đầu danh sách.

Kvdbil, sàn giao dịch xe cũ của Thụy Điển, tiến hành một thử nghiệm quy mô lớn, phân tích "Tình trạng Sức khỏe" (State of Health - SoH) của hơn 1.300 xe điện và xe hybrid cắm sạc đã qua sử dụng (723 trong số đó là xe thuần điện).

Nghiên cứu cho thấy, 8 trong số 10 xe điện đã qua sử dụng được thử nghiệm vẫn giữ được hơn 90% dung lượng pin ban đầu.

Martin Reinholdsson, giám đốc thử nghiệm tại Kvdbil, nhận xét: "Quá trình suy giảm pin ôtô diễn ra chậm nhờ công nghệ tiên tiến và thiết kế thông minh, bao gồm cả việc làm mát các cell pin. Kết quả này cũng bác bỏ quan niệm sai lầm rằng pin ôtô đã qua sử dụng sẽ không bền".

Xếp hạng Mẫu xe 1 Kia EV6 2 Kia e-Niro 3 Tesla Model Y 4 Open Mokka-e 5 Mazda MX-30 6 Audi Q4 e-tron 7 Fiat 500e 8 Volvo XC40 Recharge 9 Citroen e-C4 10 Volkswagen ID.4

Khi xem xét các mẫu xe thuần điện có hiệu suất cao nhất, danh sách này có những điểm thú vị. Kia gây ấn tượng khi chiếm hai vị trí dẫn đầu với EV6 và Niro Electric.

Xe điện Kia EV6 ở Thụy Điển. Ảnh: Wayke

Ngay phía sau, Tesla Model Y giành được vị trí thứ ba. Mẫu xe điện Mỹ có doanh số cao nhất trong nhóm.

Khi xếp hạng các thương hiệu tổng thể, Tesla xếp thứ tư, chỉ sau Kia, Audi và Opel.

Xếp hạng Thương hiệu 1 Kia 2 Audi 3 Opel 4 Tesla 5 Mercedes 6 Peugeot 7 Volvo 8 BMW 9 Volkswagen 10 Skoda

Nghiên cứu cũng khẳng định điều mà hầu hết chủ sở hữu xe điện đã biết: cách tốt nhất để duy trì sức khỏe pin là tuân thủ các thói quen sạc pin tốt, chẳng hạn giới hạn mức sạc hàng ngày ở mức 80% và giảm thiểu việc sử dụng sạc nhanh DC.

Reinholdsson cũng đưa ra những lời khuyên cho người sử dụng xe điện, với 5 mẹo chính.

Không sạc đầy pin thường xuyên: cố gắng giữ mức sạc của pin 20-80% trong cuộc sống hàng ngày và để dành 100% pin ngay trước những chuyến đi dài hơn.

Tránh nhiệt độ quá cao và quá thấp: bảo vệ pin khỏi nhiệt độ khắc nghiệt bằng cách đỗ xe ở nơi mát mẻ khi trời nóng, làm nóng xe trước khi cắm điện trong thời tiết lạnh và sử dụng bất kỳ chế độ điều hòa pin nào.

Hạn chế sạc nhanh: sử dụng sạc nhanh khi cần nhưng không phải lúc nào cũng vậy; tránh sạc nhanh khi pin lạnh và sạc đầy bằng bộ sạc ở nhà trước khi lái xe đi.

Không đỗ xe lâu sau khi sạc đầy: không để xe đỗ quá lâu ở mức gần 0% hoặc 100%, và nếu sẽ đỗ xe trong hơn hai tuần, hãy để pin ở mức khoảng 40-60% và tắt các chức năng tiêu tốn năng lượng.

Đặt giới hạn sạc: tận dụng tính năng hỗ trợ phần mềm của xe bằng cách đặt giới hạn sạc (ví dụ: 80%), lên lịch sạc để xe sẵn sàng gần thời điểm khởi hành và thường xuyên cập nhật phần mềm.

Một trạm sạc xe điện với các trụ sạc nhanh ở Jarna, Thụy Điển. Ảnh: Drivkraft Danmark

Theo Electrek, trong nhiều năm, một điểm gây tranh cãi lớn đối với việc áp dụng xe điện là nỗi lo sợ vô căn cứ rằng bộ pin sẽ vô dụng sau 5-8 năm, dẫn đến chi phí thay thế lên đến hàng chục triệu USD.

Việc thay pin thực sự vẫn còn tốn kém, nhưng quan niệm sai lầm rằng việc thay pin là cần thiết đang dần bị phá vỡ. Thực tế, pin đang dần có vẻ như sẽ bền hơn cả chính chiếc xe.

Bộ pin làm mát bằng chất lỏng hiện đại rất bền bỉ. Việc 80% xe điện được thử nghiệm vẫn duy trì được hơn 90% dung lượng pin sẽ giúp củng cố niềm tin vào thị trường xe điện đã qua sử dụng còn non trẻ.

Mỹ Anh