Xe tải Freightliner FLA 1987 là hiện thân của Optimus Prime, trong khi Bumblebee là một chiếc Chevrolet Camaro cổ điển phiên bản all-terrain.

Ngày 2/12, trailer đầu tiên của phần phim "Transformers: Rise of the Beasts" được công bố, với những mẫu xe đại diện cho các nhân vật chính. Trong số đó, có một chiếc Porsche 911 thế hệ 1989-1994 (series 964).

Những mẫu xe biến hình trong 'Transformers' 2023 Video: Paramount Pictures

Bộ phim chiếu rạp do Steven Caple Jr. đạo diễn. Những diễn viên ngôi sao trong phần mới nhất của series Transformers là Anthony Ramos, Dominique Fishback.

Song hành cùng họ là rất nhiều robot biến hình. Đặc biệt, Transformers: Rise of the Beasts có những chi tiết bất ngờ, như sự xuất hiện của thủ lĩnh phe Maximals - Optimus Primal dưới hình dạng một chú khỉ đột khổng lồ. Có nghĩa, robot có thể biến hình thành động vật thay vì ôtô như trước. Trong số các nhân vật mới còn có chim ưng Airazor do đả nữ Dương Tử Quỳnh đảm nhiệm.

Phần còn lại là những robot biến hình đã quen thuộc với khán giả khắp thế giới 15 năm qua. Tuy nhiên, những mẫu xe hiện thân của các nhân vật này lại không chính xác là xe đã xuất hiện trong phần trước.

Đội trưởng Autobot Optimus Prime là một chiếc xe đầu kéo Freightliner FLA đời 1987 (trước là một chiếc đầu kéo Western Star 5700 đời 2014), Bumblebee là một chiếc Chevrolet Camaro những năm 1970 hai tông màu đen và vàng phiên bản all-terrain (trước là Chevrolet Camaro 2016).

Scourge - thủ lĩnh phe Terrorcon - lại biến hình từ một chiếc xe tải chở gỗ đen sì Peterbilt 359. Trong khi Mirage - một điệp viên của phe Autobot - lại là một chiếc Porsche 964 (tên gọi khác của Porsche 911 sản xuất 1989-1994).

Arcee - biệt kích thuộc Autobot - là một chiếc môtô Ducati 916, trong khi nhà khoa học của đội, Wheeljack, lại hóa thân thành một mẫu xe buýt Volkwagen Type 2 những năm 1970, hay đồng đội Stratosphere có thể rời xa khỏi mặt đất khi là một chiếc máy bay chở hàng.

Mỹ Anh (theo Carscoops)