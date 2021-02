Những mẫu xe an toàn nhất 2021

MỹTổng cộng 41 xe được xếp hạng Top Safety Pick và 49 xe Top Safety Pick+, theo đánh giá của Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Tổng cộng cả hai danh sách năm nay có 90 xe đạt điểm an toàn cao, tăng so với 64 xe của 2020. Chỉ cần những thay đổi nhỏ cũng có thể mang lại sự nâng cấp quan trọng về an toàn, như đèn pha.

Các xe được giải thưởng an toàn của IIHS được xếp theo phân khúc, từ xe cỡ nhỏ tới xe sang. Ảnh: Hyundai

Top Safety Pick lần đầu được công bố vào năm 2006, và được coi như xếp hạng tiêu chuẩn, trong khi Top Safety Pick+ là từ 2013 và nghiêm ngặt hơn. Năm 2020, các tiêu chuẩn lại được nâng cấp, và khắt khe hơn cho cả hai hạng mục. Xe được đánh giá qua ba hạng mục chung, về thử nghiệm va chạm, công nghệ an toàn và đèn pha.

Để nhận giải Top Sefety Pick, xe phải được điểm tổng "tốt" trong những thử nghiệm va chạm nửa đầu xe, góc đầu xe bên tài xế, va chạm bên sườn, thử độ cứng của nóc và thử tựa đầu ghế. Xe cũng phải có điểm cao cho đèn pha, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, và thử nghiệm va chạm sườn xe bên hành khách phía trước.

Giải Top Safety Pick+ được trao cho những xe đạt mọi tiêu chuẩn của Top Safety Pick, nhưng điểm cho đèn pha cũng như va chạm sườn xe bên hành khách phía trước phải cao hơn.

Hyundai, Genesis và Kia, cùng thuộc một tập đoàn, có tổng cộng 17 xe trong cả hai danh sách.

Volvo có nhiều xe nhất giành giải Top Safety Pick+ với 9 chiếc, trong đó phần lớn là nhờ "đã hình dung ra cách làm đèn pha", David Harkey, chủ tịch IIHS nói.

Mỗi hạng mục giải thưởng được xếp theo phân khúc. Dưới đây là các giải thưởng thuộc Top Safety Pick+:

Xe cỡ nhỏ: Honda Insight, Mazda3 hatchback, Mazda3 sedan, Subaru Crosstrek Hybrid.

Xe cỡ trung: Honda Accord, Kia K5 (sản xuất sau 11/2020), Mazda6, Nissan Altima, Nissan Maxima (sản xuất sau 11/2020), Subaru Legacy, Subaru Outback, Toyota Camry.

Xe hạng sang cỡ trung: Acura TLX, Lexus ES 350, Lexus IS, Tesla Model 3, Volvo S60, Volvo S60 Recharge, Volvo V60, Volvo V60 Recharge.

Xe hạng sang cỡ trung và lớn: Audi A6, Audi A6 allroad, Audi A7, Genesis G70, Genesis G90.

SUV cỡ nhỏ: Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-30 (sản xuất sau 9/2020), Nissan Rogue, Subaru Forester.

SUV cỡ trung: Ford Explorer, Hyundai Palisade, Mazda CX-9, Subaru Ascent, Toyota Highlander.

SUV hạng sang cỡ trung: Acura RDX, Cadillac XT6, Hyundai Nexo, Lexus NX, Mercedes GLE-class(với tùy chọn cảnh báo va chạm phía trước), Volvo XC60, Volvo XC60 Recharge, Volvo XC90, Volvo XC90 Recharge, Volvo XC40.

SUV cỡ lớn: Audi e-tron, Audi e-tron Sportback.

Minivan: Honda Odyssey, Toyota Sienna.

Mỹ Anh (theo USA Today)