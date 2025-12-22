Những mẫu xe 2024 tồn kho nhiều nhất trong năm 2025

MỹDữ liệu từ hơn 2,6 triệu xe mới cho thấy vấn đề nan giải với một số thương hiệu như Jeep, Alfa Romeo hay Dodge khi lượng tồn kho lớn.

Một cuộc phân tích chuyên sâu về hơn 2,6 triệu xe mới trên khắp nước Mỹ, do iSeeCars tổng hợp, cho thấy các thương hiệu con của Stellantis đang tồn đọng một lượng lớn các mẫu xe năm 2024 không bán được.

Đó là vấn đề nan giải đối với các nhà sản xuất và đại lý, nhưng đối với người mua, nó mở ra cơ hội để mua được hàng giá tốt.

Đứng đầu danh sách này là Dodge Hornet PHEV. Theo nghiên cứu, khoảng 82,1% tổng số hàng tồn kho là xe năm 2024 vẫn đang nằm tại các đại lý trên toàn quốc. Để dễ hình dung hơn, tỷ lệ trung bình của các mẫu xe năm 2024 còn tồn kho trong ngành chỉ là 0,4%.

Sự cạnh tranh có lẽ liên quan đến giá cả. Giá niêm yết trung bình cho một chiếc Hornet PHEV 2024 là 41.166 USD, chỉ thấp hơn 244 USD so với giá bán lẻ đề xuất ban đầu của phiên bản Hornet R/T tầm trung.

Jeep Grand Cherokee đứng thứ hai trong danh sách xe đời 2024 tồn kho nhiều nhất. Ảnh: Borderland Chevrolet GMC

Đứng thứ hai là Jeep Grand Cherokee với 70,8% lượng xe Hornet 2024 vẫn còn hàng, với giá trung bình là 64.014 USD. Ngay sau đó là một mẫu xe Stellantis khác, Alfa Romeo Tonale Hybrid, với 46,8% lượng xe Hornet 2024 vẫn còn được rao bán.

Các mẫu xe khác bao gồm Chevrolet Malibu đã ngừng sản xuất (31%), Dodge Hornet động cơ đốt trong (26,3%), Jeep Grand Wagoneer L (24,1%), Genesis GV60 (21,8%), Dodge Charger (20,9%) và Nissan Z (18,8%).

Trong số 23 mẫu xe đứng đầu danh sách tồn kho, 12 mẫu thuộc về Stellantis. Bên cạnh Hornet và Grand Cherokee, danh sách này bao gồm Jeep Wrangler 4xe, Alfa Romeo Giulia và Stelvio, Maserati Grecale, và cả hai phiên bản Jeep Grand và Wagoneer L tiêu chuẩn. Sự tập trung này khiến Stellantis trở thành một ngoại lệ rõ rệt, ít nhất là trong số các mẫu xe năm 2024 còn tồn kho.

Tình hình thay đổi khi xem xét lượng hàng tồn kho đời 2025. Dẫn đầu là BMW i4, với 89,2% số lượng xe đời 2025 được niêm yết vẫn đang chờ người mua. Theo sát phía sau là Lexus GX 550 và Subaru BRZ, với tỷ lệ lần lượt là 87,8% và 87,1%.

Mỹ Anh