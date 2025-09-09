Những mẫu vật hiếm tại Phòng trưng bày lịch sử tự nhiên

Không gian trưng bày về Nhân chủng học. Lịch sử phát triển loài người đã được các nhà khoa học nghiên cứu dựa trên các hóa thạch sọ người. Đây là những mẫu vật được các nhà khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam sử dụng công nghệ in 3D để in các hóa thạch sọ người. Đây là mô hình hiện đại và đang được các bảo tàng nổi tiếng trên Thế giới sử dụng và rất có ý nghĩa trong việc giáo dục các em học sinh hiểu về lịch sử tiến hóa loài người. Đi cùng không gian này là các nhóm sưu tập di vật khảo cổ học thời tiền sử Việt Nam.