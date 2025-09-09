Những mẫu vật hiếm tại Phòng trưng bày lịch sử tự nhiên

Sáng 9/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khai trương Phòng Trưng bày Lịch sử Tự nhiên tại Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật - Phong Điền, TP Huế. GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế đã cắt băng khai trương.
Phòng trưng bày Lịch sử Tự nhiên có thiết kế gồm các không gian trưng bày: Lịch sử sự sống trên Trái Đất, khoáng sản, mẫu côn trùng, thực vật, động vật, nhóm bò sát lớn, các loài chim, sinh vật biển và nhân chủng học.
Trong không gian trưng bày đại Cổ sinh, điểm nổi bật là một quần thể hóa thạch San hô 4 tia có kích thước rất lớn và bảo tồn tốt, đi cùng với hóa thạch Huệ biển trong hệ tầng Bản Páp có tuổi Devon, lần đầu tiên phát hiện ở vùng Phù Yên, Sơn La.
Tham quan phòng lịch sử tự nhiên, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch TP Huế đánh giá, việc xây dựng và đưa vào hoạt động phòng trưng bày lịch sử tự nhiên là dấu mốc quan trọng trong hành trình nghiên cứu khoa học, bảo tàng và bảo tồn thiên nhiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại khu vực miền Trung và TP Huế. Phòng trưng bày hứa hẹn sẽ là một địa điểm tham quan thú vị, góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TP Huế. Ngoài các di sản Cố đô, du khách còn có một điểm đến mới, hấp dẫn để khám phá tiến trình phát triển của lịch sử tự nhiên thế giới và Việt Nam, góp phần làm rõ nét hơn vị thế của Huế - trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm Khoa học và Công nghệ của cả nước.
Tiêu bản các loài chim được trưng bày thu hút nhiều người xem.
Điểm nhấn đặc biệt trong Phòng trưng bày là các mẫu cổ sinh thời kỳ đại Tân sinh, trong đó có bộ hóa thạch cá sấu khổng lồ thuộc kỷ Paleogen, được phát hiện ở mỏ than Na Dương, Lạng Sơn. Bên cạnh đó, quý khách có thể quan sát các mẫu rùa hóa thạch và hóa thạch thú than, minh chứng cho sự đa dạng của lớp Thú thời kỳ này.
Tiêu bản hổ, khỉ và các loại động vật được trưng bày trong bảo tàng.
Một điểm nhấn nữa của Không gian trưng bày kỷ Đệ tứ là bộ xương hóa thạch khá đầy đủ (bao gồm xương đùi, xương sống, xương cụt, xương sườn, răng và ngà) của Voi Ma Mút, được phát hiện ở Biển Bắc. Voi ma mút là biểu tượng của kỷ băng hà, với lớp lông dày và sức sống mạnh mẽ, gợi cho chúng ta hình dung rõ rệt về một thời kỳ băng giá xa xưa.
Tiêu bản gà lôi vằn.
Tiêu bản cá mặt trăng.
Không gian trưng bày về Nhân chủng học. Lịch sử phát triển loài người đã được các nhà khoa học nghiên cứu dựa trên các hóa thạch sọ người. Đây là những mẫu vật được các nhà khoa học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam sử dụng công nghệ in 3D để in các hóa thạch sọ người. Đây là mô hình hiện đại và đang được các bảo tàng nổi tiếng trên Thế giới sử dụng và rất có ý nghĩa trong việc giáo dục các em học sinh hiểu về lịch sử tiến hóa loài người. Đi cùng không gian này là các nhóm sưu tập di vật khảo cổ học thời tiền sử Việt Nam.
Mô hình tái hiện cảnh sinh hoạt của người cổ trong hang động núi lửa Krông Nô, Đắk Nông. Các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Viện Khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng về dấu tích cư trú, công cụ đá, di tích xưởng, di tích mộ táng ở hang C6.1, đặc biệt là việc phát hiện "di cốt người tiền sử trong hang động núi lửa Krông Nô, Đăk Nông" được xác định có niên đại khoảng 5.000 - 7.000 năm cách ngày nay, trong hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á này. Mô hình trưng bày không chỉ giúp người xem hình dung được các hoạt động sống của tổ tiên xa xưa, mà còn nhấn mạnh giá trị khoa học, văn hóa và di sản độc đáo của hệ thống hang động núi lửa Krông Nô - di sản địa chất cấp quốc gia, góp phần quyết định cho việc UNESCO công nhận danh hiệu CVĐC Toàn cầu cho CVĐC Đắk Nông vào ngày 07/7/2020.
Võ Thạnh