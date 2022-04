Những mẫu túi sinh lời khi sở hữu

Ngoài Capucines, Neverfull của Louis Vuitton cũng nằm trong nhóm túi an toàn để đầu tư lâu dài. Ra đời từ năm 2007, Neverfull hiện có mức giá từ 1.400 USD trở lên với dòng vải canvas cổ điển,k 2.260 USD trở lên với dòng bằng da thuộc EPI. Mỗi năm, Louis Vuitton lại ra mắt các thiết kế phiên bản giới hạn với chất liệu hiếm, họa tiết, màu sắc phong phú. Đó chính là những mẫu túi bạn nên nhanh tay sắm nếu muốn bán lại với giá cao gấp đôi, gấp ba hoặc hơn. Ở các phiên bản bình thường, theo The Real Real, Neverfull có khả năng giữ giá đến 91% so với giá mua ban đầu. Ảnh: Pinterest