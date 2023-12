MỹLincoln Aviator, Mercedes GLE và Volvo XC60 có điểm tốt nhất trong số các mẫu SUV hạng sang cỡ trung được thử nghiệm an toàn.

Viện Bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) công bố kết quả thử nghiệm va chạm mới nhất, với 8 mẫu SUV hạng sang cỡ trung. Các thí sinh gồm Mercedes GLE, Volvo XC60, Lincoln Aviator, Acura MDX, BMW X3, Audi Q5, Lexus RX, và Cadillac XT6.

Theo đó, chỉ 3 mẫu được chấm điểm Tốt (Good) cho khả năng bảo vệ hành khách ở hàng ghế sau: Aviator, GLE và XC60. Hai mẫu giành điểm Chấp nhận được (Acceptable) là X3 và MDX.

Những mẫu SUV bảo vệ tốt nhất người ở hàng ghế sau Video: IIHS

Điểm Yếu (Marginal) được chấm cho Q5 và RX, trong khi chiếc XT6 nhận điểm Nghèo nàn (Poor), tức thấp nhất danh sách.

Kết quả trên có được từ thử nghiệm va chạm đã được IIHS nâng cấp, sau những năm vốn tập trung vào sự an toàn của tài xế. Những thay đổi hướng tới việc bảo vệ người ở hàng ghế sau trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Thử nghiệm được thực hiện là dạng va chạm với nửa đầu xe, với một xe chạy ở tốc độ 40 dặm/h (64 km/h) thẳng về phía một chướng ngại vật tiết diện phẳng không thể biến dạng và làm từ nhôm. 40% chiều rộng đầu xe phía bên tài xế sẽ tiếp xúc với barie này.

Việc nâng cấp được IIHS thực hiện từ 2022, sau khi kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trên các mẫu xe mới, nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cao hơn đối với người ở hàng ghế thứ hai có thắt dây an toàn so với người ở hàng ghế trước. Đó không phải vì hàng ghế thứ hai trở nên kém an toàn hơn, mà vì hàng ghế trước trở nên an toàn hơn với túi khí được cải thiện và dây an toàn tiên tiến - những thứ thường không cùng mức độ ở hàng ghế sau.

Trong thử nghiệm đã được nâng cấp, một người nộm được đặt ở hàng ghế thứ hai, ngay phía sau tài xế. Hình nộm tài xế có kích thước của một người đàn ông trưởng thành cỡ trung. Hình nộm phía sau có kích thước của một phụ nữ nhỏ người hoặc một trẻ em 12 tuổi. Các nhà nghiên cứu của IIHS cũng phát triển những cách đo đạc mới tập trung vào thương tổn phần lớn xảy ra với hành khách phía sau.

Với một xe có điểm Good, sẽ không thể có nguy cơ thương tổn quá mức với phần đầu, cổ, ngực hoặc bắp đùi - những ghi nhận thể hiện trên hình nộm ở hàng ghế thứ hai. Hình nộm cũng cần giữ đúng vị trí trong lúc va chạm xảy ra mà không bị trượt về phía trước đến mức bị dây an toàn thít vào bụng, gây tổn thương. Phần đầu hình nộm cần giữ được khoảng cách an toàn với lưng hàng ghế trước cũng như phần còn lại của nội thất xe, và dây an toàn ở vai cũng cần giữ nguyên ở vai. Một cảm biến áp lực ở phần sau thân hình nộm được sử dụng để kiểm tra vị trí dây an toàn ở vai trong lúc va chạm xảy ra.

Cả 8 mẫu xe thử nghiệm đều có mức độ bảo vệ tốt cho hàng ghế trước. Ba mẫu có điểm Tốt đều mang lại sự bảo vệ chắc chắn cho người ở hàng ghế thứ hai, dù trên chiếc Aviator, phần đầu của hình nộm phía sau tiến đến gần hơn với lưng hàng ghế trước, trong khi hình nộm trên chiếc GLE cho thấy nguy cơ cao hơn đôi chút với phần đầu hoặc vai.

Với hai mẫu có điểm Chấp nhận được, tổn thương ghi nhận ở mức chấp nhận được, nhưng sự dịch chuyển của hình nộm phía sau gây ra những lo ngại. Trên chiếc MDX, hình nộm phía sau bị dây an toàn siết ở vùng bụng, tăng nguy cơ thương tổn. Cả trên MDX và X3, đầu của hình nộm phía sau tiến rất gần với lưng ghế trước, tăng nguy cơ bị thương ở đầu.

Người dịch chuyển quá nhiều về trước và bị dây an toàn siết chặt cũng là vấn đề trên hai mẫu bị chấm điểm Yếu. Ghi nhận từ hình nộm phía sau cho thấy nguy cơ cao hơn với những thương tổn ở đầu hoặc cổ trên Q5, và nguy cơ tổn thương ở ngực trên RX.

Hình nộm phía sau trên XT6 cũng có nguy cơ bị dây an toàn siết chặt, với những tổn thương rõ rệt hơn so với các mẫu xe còn lại ở đầu hoặc cổ, cũng như ở ngực.

Mỹ Anh