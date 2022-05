Những mẫu ôtô tốt nhất sau 5 năm sử dụng

MỹTrong số 8 đại diện phân khúc, có đến 7 mẫu xe Nhật và chỉ một xe Mỹ.

Các mẫu xe Nhật tốt nhất sau 5 năm sử dụng ở từng phân khúc gồm Lexus RX (SUV hạng sang cỡ trung), Toyota Highlander (SUV cỡ trung 3 hàng ghế), Honda CR-V (crossover cỡ C), Nissan Murano (crossover hai hàng ghế), Subaru Legacy (sedan cỡ trung), Infiniti Q50 (sedan hạng sang), và Mazda3 (sedan cỡ C). Mẫu xe Mỹ duy nhất được tôn vinh là Buick LaCrosse (sedan cỡ lớn).

Toyota Highlander 2017 - xe cũ tốt nhất sau 5 năm sử dụng thuộc phân khúc SUV cỡ trung 3 hàng ghế. Ảnh: Toyota

Thực tế, việc mua xe cũ thường gây nhiều áp lực với các khách hàng so với mua xe mới. Lúc này, tình hình trở nên đặc biệt khó khăn do những rắc rối của chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự thiếu hụt không chỉ ở thị trường xe mới, mà lựa chọn xe cũ cũng bị co hẹp, bởi giá xe tăng cao cùng nhiều yếu tố khác, như giá nhiên liệu đắt đỏ khiến người sử dụng giữ xe lâu hơn so với trước đây.

Khảo sát của Consumer Reports (CR) - tạp chí tiêu dùng uy tín hàng đầu nước Mỹ - tập trung vào những mẫu xe cũ có tuổi đời 5 năm bởi sự mất giá khiến loại xe này trở nên hợp lý hơn so với những xe cũ đời mới hơn. Xe dùng 5 năm cũng vẫn còn khá mới với đủ các tính năng an toàn chủ động quan trọng, như cảnh báo va chạm phía trước (FCW), phanh khẩn cấp tự động (AEB) và cảnh báo điểm mù (BSW).

CR cũng đánh giá độ tin cậy của thương hiệu đối với loại xe cũ bởi giá trị này từ lâu đã trở nên rất quan trọng với nhiều người. Tạp chí này cũng đưa ra các phân khúc khác nhau, với mỗi phân khúc là một đại diện - xe cũ tốt nhất sau 5 năm sử dụng.

Ngoài ra, CR cũng đề xuất những yếu tố cần cân nhắc khi khách hàng mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Mức tiêu hao nhiên liệu, độ tin cậy, độ hài lòng và những hệ thống an toàn trang bị trên xe là những điểm không nên bỏ qua.

Theo đánh giá của CR, các mẫu xe 5 năm tuổi - tức thuộc đời 2017 - của cả Lexus và thương hiệu mẹ là Toyota đều có điểm tin cậy trên mức trung bình và lần lượt chiếm hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Ba thương hiệu tiếp theo của Top 5 là Acura, Infiniti và Mercedes.

Mỹ Anh