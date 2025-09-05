Những mẫu ôtô bền bỉ nhất - Toyota thống trị

MỹXe Toyota chiếm trọn top 5 và có tổng cộng 6 xe trong top 10, nơi chỉ có hai xe không phải từ Nhật Bản.

Trong khi một chiếc xe trung bình có 8,6% khả năng đạt được 250.000 dặm (402.336 km) hoặc hơn, nghiên cứu mới nhất của iSeeCars.com xác định 30 mẫu xe có tuổi thọ cao nhất - tất cả đều có khả năng đạt được cột mốc trên với khả năng cao hơn nhiều.

Những chiếc xe xếp hạng cao nhất, Tundra và Sequoia của Toyota, có khả năng đạt được 250.000 dặm cao gấp 4 lần, trong khi Toyota Tacoma, 4Runner, Highlander Hybrid và Honda Ridgeline có khả năng đạt 250.000 dặm cao gấp ba lần so với một chiếc xe trung bình.

Hạng Mẫu xe Khả năng chạy 250.000 dặm

hoặc hơn (%) 1 Toyota Tundra 36,6 2 Toyota Sequoia 36,4 3 Toyota 4Runner 26,8 4 Toyota Tacoma 26,7 5 Toyota Highlander Hybrid 25,9 6 Honda Ridgeline 25,8 7 Chevrolet Suburban 22 8 Toyota Avalon 22 9 Lexus GX 20,7 10 Chevrolet Silverado 1500 18,8 11 GMC Yukon XL 17,9 12 Chevrolet Tahoe 17,7 13 Honda Pilot 17,5 14 Honda Accord 16,5 15 GMC Sierra 1500 16,1 16 Ford F-150 15,8 17 Toyota Highlander 15,7 18 Nissan Titan 14,8 19 GMC Yukon 14,6 20 Honda CR-V 13,9 21 Toyota Camry 13,5 22 Ford Expedition 13,1 23 Honda Accord Hybrid 13,1 24 Nissan Pathfinder 13 25 Toyota Prius 12,6 26 Nissan Armada 12,6 27 Mazda CX-9 12,4 28 Acura MDX 11,9 29 Honda Odyssey 11,5 30 Ram 1500 11,5

Nghiên cứu năm nay phân tích hơn 402 triệu xe để xác định những xe nào có khả năng tiếp tục hoạt động lên đến ít nhất 250.000 dặm. SUV thống trị danh sách những chiếc xe bền nhất, chiếm 16 trong số 30 xe, trong khi Toyota là thương hiệu nổi bật nhất, với 9 mẫu xe trong danh sách. Mẫu xe bền bỉ nhất, Toyota Tundra, có 36,6% khả năng đạt 250.000 dặm.

"Các phương tiện hiện đại đang ngày càng bền bỉ hơn, với 30 mẫu xe có khả năng đạt 250.000 dặm với khả năng 12-36%", chuyên gia phân tích điều hành Karl Brauer của iSeeCars cho biết. "Nhiều người tiêu dùng vẫn cho rằng tuổi thọ hữu ích của một chiếc xe kết thúc ở mức 100.000 dặm (160.934 km). Nhưng nghiên cứu mới nhất của chúng tôi khẳng định rằng ngay cả 200.000 dặm cũng không phải là giới hạn đối với nhiều mẫu xe. Chín chiếc xe hàng đầu trong danh sách năm nay có hơn 20% khả năng đạt 250.000 dặm".

Tundra - một chiếc bán tải hiệu Toyota - là nhà vô địch về sức bền. Ảnh: Edmunds

SUV chiếm hơn một nửa danh sách. Bốn trong số đó là Toyota, nhưng Chevrolet, GMC, Honda và Nissan đều có ít nhất hai chiếc SUV có tên.

Xe bán tải cũng chiếm vị trí nổi bật, với 6 mẫu xe cỡ lớn, hạng nhẹ và hai mẫu xe cỡ trung. iSeeCars đã tách xe bán tải hạng nặng ra khỏi danh sách chính, nhưng những mẫu xe này cũng được xếp hạng riêng.

Trong khi SUV và bán tải chiếm ưu thế, bốn mẫu sedan và một hatchback cũng góp mặt, với hai trong số đó là xe hybrid. Những xe này chứng minh rằng người tiêu dùng không cần phải trả chi phí ban đầu và chi phí vận hành cao hơn liên quan đến xe tải hoặc SUV để tận hưởng tuổi thọ dài của xe.

"Với chi phí ngày càng tăng của cả xe mới và xe đã qua sử dụng, thật đáng khích lệ khi thấy rất nhiều xe có thể đạt 250.000 dặm. Người tiêu dùng, dù phải trả giá mua cao hơn hiện nay, vẫn có thể thấy chi phí trên mỗi dặm tương đối thấp nếu họ tận dụng được tuổi thọ dài này", Brauer nói.

Khi phân tích theo thương hiệu, Toyota, Honda, Ram, GMC, Chevrolet, Lexus và Ford đều có khả năng đạt 250.000 dặm cao hơn mức trung bình. Nhiều thương hiệu trong số này cung cấp nhiều dòng bán tải và SUV ba hàng ghế, mang lại lợi thế về số dặm trung bình trọn đời cao hơn trên toàn bộ dòng xe của họ. Toyota và Honda xếp hạng cao nhất với đầy đủ các dòng ôtô con, bán tải và SUV, trong khi các thương hiệu như Ram và GMC tập trung vào bán tải và xe đa dụng.

iSeeCars phân tích dữ liệu của hơn 402 triệu xe. Số km trung bình của mỗi xe được tính toán theo từng năm tuổi, và một mô hình dựa trên số km trung bình này được phát triển để ước tính khả năng mỗi xe có thể sống sót đến các ngưỡng số km khác nhau.

Mỹ Anh