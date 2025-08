Những mẫu ôtô an toàn nhất 2025

MỹChiếm số lượng lớn nhất trong 47 mẫu xe đạt điểm an toàn cao nhất là SUV cỡ nhỏ và cỡ trung, với 31 xe.

Danh sách các mẫu xe an toàn nhất của Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) gồm nhiều phân khúc, từ sedan, SUV, bán tải và xe điện. Năm nay, các bài kiểm tra tập trung hơn vào sự an toàn của hành khách ngồi sau.

Các bài kiểm tra va chạm và đánh giá hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) cũng như hệ thống đèn pha. Kết quả được chấm theo các mức Tốt (Good), Chấp nhận được (Acceptable), Yếu (Marginal) hay Nghèo nàn (Poor).

Tùy thuộc kết quả, những xe an toàn nhất sẽ được chứng nhận Top Safety Pick (TSP) hoặc cao nhất là Top Safety Pick+ (TSP+). Danh sách công bố mới đây bao gồm các mẫu xe năm 2025. Tuy nhiên, IIHS dự kiến thử nghiệm thêm nhiều mẫu xe khác trong năm và sẽ trao giải TSP và TSP+ cho những mẫu xe đạt tiêu chuẩn.

Danh sách dưới đây là giải thưởng Top Safety Pick+ 2025:

Phân khúc Mẫu xe Xe cỡ nhỏ Honda Civic hatchback

Hyundai Elantra

Kia K4 sedan

Mazda3

Toyota Prius hatchback Xe cỡ trung Honda Accord

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Sonata

Toyota Camry Xe sang cỡ trung Mercedes C-class sedan SUV cỡ nhỏ Genesis GV40

Honda HR-V

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Kona

Hyundai Tucson

Mazda CX-30

Mazda CX-50

Subaru Solterra

Toyota bZ4X SUV cỡ trung Buick Enclave

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Santa Fe

Kia EV9

Kia Telluride

Mazda CX-70 (cả bản PHEV)

Mazda CX90 (cả bản PHEV)

Nissan Murano

Nissan Pathfinder SUV hạng sang

cỡ trung Audi Q6 e-tron

BMW X5

Genesis GV70

(cả bản xăng và điện)

Genesis GV80

Lincoln Nautilus

Mercedes GLC

Mercedes GLE

Tesla Model Y

Volvo XC90 (cả bản PHEV) SUV cỡ lớn Audi Q7

Infiniti QX80

Nissan Armada

Rivian R1S Bán tải cỡ lớn Toyota Tundra (bản cabin đôi)

Để đạt xếp hạng TSP, các xe phải đạt mức Chấp nhận được trong bài kiểm tra va chạm phía trước, mô phỏng tình huống xảy ra nếu một xe vượt qua vạch kẻ đường và 40% phần đầu xe đâm vào một xe ngược chiều có kích thước tương đương ở tốc độ 64 km/h; đạt mức Tốt trong bài kiểm tra va chạm bên hông; đạt mức Tốt trong bài kiểm tra va chạm phía trước kết hợp bên ghế phụ và bên tài xế, mô phỏng va chạm với cây cối, cột điện thoại hoặc góc trước của xe ngược chiều; đạt mức Chấp nhận được hoặc Tốt trong các bài kiểm tra phòng ngừa va chạm phía trước dành cho người đi bộ và đánh giá hiệu suất đèn pha.

Để đạt xếp hạng TSP+, xe phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn nêu trên và đạt điểm cao nhất là Tốt trong bài kiểm tra va chạm phía trước.

Xe điện Hyundai Ioniq 6 2025 trong bài kiểm tra va chạm phía trước. Ảnh chụp màn hình.

Theo thời gian, IIHS đã thắt chặt các yêu cầu. Ví dụ, vào 2024, các xe chỉ cần đạt mức Chấp nhận được trong bài kiểm tra va chạm phía trước là có thể đạt giải thưởng TSP+. Vì thế, những xe rớt khỏi danh sách năm nay không phải do kém an toàn hơn, mà vì tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Điểm đặc biệt là danh sách năm nay không có bất kỳ mẫu minivan nào, và chỉ hai xe bán tải được vinh danh.

"Điều này thật đáng tiếc, vì minivan được tiếp thị là xe chở gia đình, và xe bán tải cabin mở rộng và cabin đôi thường được sử dụng cho mục đích đó", David Harkey, chủ tịch IIHS, cho biết.

Những thay đổi trong các bài kiểm tra va chạm thường phản ánh dữ liệu từ các vụ va chạm trong thực tế. IIHS thực hiện bài kiểm tra va chạm phía trước với một hình nộm ngồi phía sau tài xế để đánh giá khả năng bảo vệ khi va chạm ở hàng ghế sau. Tổ chức này đã bổ sung các tiêu chí hiệu suất mới cho khả năng bảo vệ hành khách và người đi bộ ở hàng ghế sau vào năm 2024, và bao gồm một bài kiểm tra va chạm bên hông được cập nhật vào năm 2021.

Những thay đổi này đang dẫn đến những chiếc xe an toàn hơn vì hầu hết các nhà sản xuất ôtô đều cải thiện khả năng an toàn khi va chạm của xe theo thời gian để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Mỹ Anh