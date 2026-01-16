Những mẫu môtô cruiser mạnh nhất 2026

Triumph Rocket 3 Storm R mang đến công suất gần 180 mã lực. Với dung tích 2.458 phân khối, chiếc môtô ba xi-lanh là môtô sản xuất hàng loạt có dung tích xi-lanh lớn nhất thế giới - và trong phân khúc cruiser mạnh mẽ, dung tích và công suất là yếu tố quyết định.

Bản nâng cấp năm 2025 đã tăng công suất của Rocket từ 165 mã lực lên 180 mã lực, với mô-men xoắn 225 Nm, bên cạnh hệ thống treo điều chỉnh được, ABS khi vào cua và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Phiên bản R là dòng Roadster, nghĩa là cần điều khiển được đặt ở giữa và có vẻ ngoài hầm hố hơn, trong khi bản GT là Grand Tourer, với vị trí tay lái khác và chỗ để chân phía trước, cùng nhiều trang bị tiện nghi hơn cho việc đi đường dài và chở người. Ảnh: Triumph