Những mẫu minibike hiếm hoi ở Mỹ

Vì những quy định chủ yếu liên quan đến an toàn, chỉ một số ít mẫu môtô cỡ nhỏ được phép tham gia giao thông ở quốc gia Bắc Mỹ.

Minibike, hay môtô cỡ nhỏ, bị cấm tham gia giao thông ở Mỹ do dòng xe này thường thiếu các tính năng an toàn, như gương, còi, đèn. Sự cấm đoán xuất phát từ việc các mẫu minibike phần lớn do người chơi tự dựng, hoặc độ lại, phục vụ cho những màn thể hiện kỹ năng không phù hợp với giao thông công cộng. Ngoài ra, minibike thường nhỏ hơn các mẫu xe máy thông thường, nên cũng được gọi là xe máy bỏ túi (pocket bike), nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển.

Người sử dụng minibike thường chỉ có thể chạy xe ở một số không gian hạn chế, như trong khuôn viên nhà riêng, hay một số địa điểm biệt lập, không ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Tuy nhiên, vẫn có một số hãng xe cung cấp cho những người mê dòng minibike những chiếc xe phong cách, mà vẫn được phép lái ra đường.

Honda Grom

Honda Grom 2022. Ảnh: Ultimate Motorcycling

Grom (hay MSX 125) ra mắt từ 2014, và gần như thiết lập tiêu chuẩn của phân khúc, với khả năng tùy chỉnh đa dạng và trở thành một trong những mẫu xe được cộng đồng độ xe chuộng nhất.

Kết hợp phong cách xe đường phố hiện đại, với kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên chỉ 762 mm, Grom luôn tạo ra trải nghiệm thú vị và tiếp cận dễ dàng. Động cơ phun xăng điện tử, 4 kỳ, dung tích 124 phân khối và hộp số 5 cấp mang lại hiệu suất hợp lý cho những lái mới, với tốc độ tối đa khoảng 96 km/h.

Phuộc hành trình ngược, phanh đĩa, vành 12 inch và có chỗ để chân cho người ngồi sau là trang bị tiêu chuẩn. Trọng lượng xe 101 kg với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,4 lít/100 km. Dung tích bình xăng 6 lít. Tại Mỹ, Honda Grom có giá bán đề xuất từ 3.500 USD.

Benelli TNT135

Ảnh: Practical Motoring

Benelli TNT135 là sự cộng hưởng giữa thiết kế Italy và quy trình sản xuất của Trung Quốc. Thực tế, hãng xe Italy vốn thuộc sở hữu của Qianjiang Motorcycle - một nhánh con của tập đoàn Geely.

Sức mạnh của TNT135 đến từ động cơ 135 phân khối làm mát bằng gió, 4 van, kết hợp hộp số 5 cấp cho công suất 11 mã lực. Kích thước của mẫu xe Italy cũng tương đương Honda Grom, nhưng nặng hơn khoảng 13 kg.

Giá bán khởi điểm của TNT135 là từ 3.200 USD - mức dễ chịu nhất phân khúc.

Kawasaki Z125 Pro

Ảnh: Ultimate Motorcycling

Kawasaki gia nhập phân khúc bằng Z125 Pro năm 2015. So với các đối thủ, Z125 Pro có phong cách thể thao hơn, thiết kế công thái học hơn.

Z125 Pro trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 phân khối, làm mát bằng gió, phun xăng điện tử. Tỷ số nén 9,8:1. Công suất 9,5 mã lực ở vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hộp số 4 cấp. Giá bán khởi điểm 3.400 USD với ba màu sơn lựa chọn bắt mắt.

Honda Monkey

Ảnh: Honda

Mẫu "xe khỉ" đời 2022 dùng động cơ một xi-lanh dung tích 125 phân khối, công suất 9,4 mã lực tại 6.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe đạt tốc độ tối đa 91 km/h, đi kèm mức tiêu thụ nhiên liệu 1,49 lít/100 km. Hộp số 5 cấp mới.

Xe nặng 104 kg. Với kiểu chắn bùn nằm cao và ống xả cũng cao hơn so với Grom, Monkey mang lại cảm giác off-road hơn. Xe có giá từ 4.300 USD.

Cake Makka Flex

Cake Makka Flex với khả năng tùy chỉnh linh hoạt, có thể lắp thêm kính chắn gió, bảo vệ pin, giá để ván lướt song, giỏ đựng đồ. Ảnh: Cake

Cake Makka Flex là một lựa chọn thú vị cho những con phố, khi ai đó không muốn phải vào trạm xăng mà chỉ cần ở nhà sạc điện. Sản phẩm của hãng xe Thụy Điển nhẹ hơn nhiều so với các mẫu minibike tiêu chuẩn, với mức chỉ 70 kg. Xe dùng pin 2,8 kW với hành trình mỗi lần sạc là 54 km và tốc độ tối đa 45 km/h.

Makka còn trang bị công nghệ tái tạo năng lượng phanh và nhiều chế độ lái khác nhau. Sạc đầy pin từ mức 0% có thể hoàn thành trong 3 giờ với ổ sạc tiêu chuẩn tại nhà.

Cake Makka Flex có giá khởi điểm 4.500 USD, nhưng có thêm rất nhiều phụ kiện mà khách hàng có thể chọn để tạo cá tính cho xe, như kính chắn gió màu sắc bắt mắt, hay giá để ván lướt sóng.

Mỹ Anh (theo BikeEXIF)