Những mẫu máy bay điện tiên tiến nhất thế giới

Thế hệ máy bay điện mới hiện thực hóa mục tiêu không thải khí, yên tĩnh và hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ pin tiên tiến, vật liệu nhẹ và hệ thống động cơ lai.

1. Pipistrel Velis Electro

Máy bay Pipistrel Velis Electro. Ảnh: Wikipedia

Theo Interesting Engineering, Pipistrel Velis Electro là máy bay điện đầu tiên trên thế giới được chứng nhận đủ điều kiện bay. Máy bay huấn luyện hai chỗ ngồi do công ty Pipistrel ở Slovenia sản xuất có công suất 57,6 kW, sử dụng motor điện E-11 và đạt tốc độ hành trình 162,5 km/h. Pipistrel Velis Electro có thời gian hoạt động 50 phút, không thải khí trong quá trình vận hành và có độ ồn chỉ 60 dBa. Phương tiện được cấp phép ở hơn 30 quốc gia, thiết lập tiêu chuẩn cho huấn luyện bằng máy bay điện.

2. Eviation Alice

Eviation Alice được phát triển tại Israel, là máy bay chở khách chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới với thiết kế tập trung vào tính hiệu quả và bền vững. Phương tiện hoạt động nhờ hai hệ thống đẩy điện Magni650. Eviation Alice hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào ngày 27/9/2022, chứng minh di chuyển trong khu vực bằng máy bay điện khả thi. Được thiết kế để chở 9 hành khách qua 240-402 km ở tốc độ hành trình 407 km/h, Eviation Alice có 95% bộ khung máy bay sản xuất từ vật liệu composite và kỹ thuật tiên tiến, biến nó thành phương tiện tiên phong hướng tới chuyến bay sạch, êm và tiết kiệm hơn.

3. NASA X-57 Maxwell

Máy bay X-57 Maxwell. Ảnh: NASA

Theo NASA, X-57 Maxwell là máy bay thử nghiệm chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của NASA, được thiết kế để chứng minh công nghệ lực đẩy điện phân phối. Dù chương trình kết thúc vào tháng 3/2024, cấu hình dự kiến của X-57 bao gồm 14 motor điện và cánh quạt, sử dụng điện từ hệ thống pin 460 volt. Với mục tiêu cải thiện hiệu suất hành trình lên đến 500% và không thải khí trong chuyến bay, dự án cung cấp dữ liệu nghiên cứu quan trọng để hỗ trợ những thế hệ máy bay điện tiếp theo.

4. Heart Aerospace ES-30

Máy bay Heart Aerospace ES-30 của Thụy Điển đang tái định hình tương lai của du lịch hàng không trong khu vực với cấu hình lai. Theo Simple Flying, ES-30 kết hợp động cơ điện và turbine cánh quạt cung cấp tầm hoạt động 200 km khi chạy hoàn toàn bằng điện và 400 km ở chế độ lai. Phương tiện được thiết kế để chở 30 hành khách. Các hãng hàng không lớn như United Airlines và Air Canada đã đặt hàng hơn 250 chiếc. Heart Aerospace đang hướng tới xin cấp phép vào cuối thập kỷ này.

5. Beta Technologies ALIA CX300

Máy bay ALIA CX300. Ảnh: Beta Technologies

Máy bay ALIA CX300 của Beta Technologies lấy cảm hứng từ chim nhạn Bắc Cực, có 5 chỗ ngồi và sải cánh dài 15 m với motor đẩy duy nhất gắn phía sau để đạt hiệu quả khí động tối đa. Với tầm hoạt động 402 km và khả năng sạc nhanh, ALIA CX300 được chế tạo cho nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách trong khu vực. Vào tháng 5/2022, phương tiện chứng minh độ bền bỉ với chuyến bay xuyên quốc gia dài 2253 km.

An Khang (Theo Interesting Engineering, NASA, Simple Flying)