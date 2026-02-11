Những mắt xích vận hành đưa hàng Tết về đích tại BEST Express Củ Chi

Đợt cao điểm giáp Tết, Trung tâm phân loại Củ Chi của BEST Express vận hành xuyên đêm, kết hợp công nghệ và con người để xử lý lượng hàng tăng mạnh.

Là trung tâm phân loại (SC Hub) ứng dụng công nghệ hiện đại với năng lực xử lý lớn, song khi lượng hàng tăng gấp ba, bốn lần ngày thường dịp cận Tết, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng. Ba vị trí vận hành chủ chốt tại SC Củ Chi cho thấy cách đơn vị này duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt trong cao điểm.

Vị trí đầu tiên tiếp nhận lượng lớn hàng đổ về là khu vực vào hàng. Tại đây, Tuấn, một nhân viên phụ trách bốc xếp, liên tục chuyển hàng từ xe tải 5 tấn vừa cập bến lên băng chuyền phân loại.

Theo Tuấn, công việc này đòi hỏi sức bền và sự tập trung cao. "Hàng Tết có nhiều thùng nặng, lại có bánh kẹo, nước ngọt dễ móp méo nên phải làm nhanh nhưng vẫn đảm bảo cẩn thận", anh nói, đồng thời tiếp tục đưa các kiện hàng lên băng chuyền nhập liệu trước khi vào hệ thống phân loại chuyển về bưu cục.

Lượng hàng khổng lồ mỗi đêm tại khu vực vào hàng. Ảnh: BEST Express

Theo Tuấn, áp lực lớn nhất không nằm ở khối lượng từng kiện hàng mà ở nhịp độ công việc liên tục. Xe này vừa hoàn tất dỡ hàng, xe khác đã vào vị trí chờ tiếp nhận. Dù làm việc trong đêm cận Tết, thời tiết se lạnh, anh vẫn duy trì nhịp độ xếp dỡ để bảo đảm tiến độ đưa hàng vào hệ thống.

"Mỗi kiện hàng được đưa lên băng chuyền sớm thì thời gian lưu kho càng được rút ngắn. Người nhận có thể nhận hàng kịp trước Tết", Tuấn cho biết, trước khi tiếp tục công việc bốc xếp.

Ở khâu tiếp theo, anh Minh phụ trách giám sát hệ thống DWS (cân đo, quét mã, ghi ảnh 3D tự động), nhằm bảo đảm dây chuyền vận hành liên tục.

Trước màn hình hiển thị thông số, anh theo dõi hoạt động của thiết bị. Dù hệ thống đã tự động hóa việc cân trọng lượng và đo kích thước ba chiều, trong giai đoạn cao điểm, tình trạng kẹt hàng hoặc mã vạch bị mờ vẫn có thể phát sinh và cần được xử lý kịp thời.

Khu vực giám sát hệ thống DWS. Ảnh: BEST Express

Cụ thể, anh Minh có nhiệm vụ theo dõi tín hiệu cảnh báo và xử lý các tình huống phát sinh để dây chuyền không bị gián đoạn. Khi hệ thống xuất hiện đèn báo hoặc kiện hàng bị lệch làn, anh phải can thiệp ngay để tránh ùn ứ.

"Máy chạy với tốc độ cao, chỉ cần chậm vài giây là hàng có thể bị dồn lại. Dịp Tết, nhu cầu nhận hàng tăng nên dữ liệu đầu vào phải chính xác để hạn chế thất lạc", anh Minh cho biết, trong khi vẫn quan sát dòng kiện hàng di chuyển qua máy quét.

Ở một khu vực khác, những kiện hàng không thể xử lý bằng băng chuyền tự động do sai hoặc mờ mã vận đơn được chuyển sang bộ phận thủ công, nơi chị Hằng phụ trách.

Đây là điểm tập kết của các kiện hàng có kích thước hoặc thông tin vận đơn không đạt chuẩn. Sau khi hệ thống tự động loại ra, chị Hằng cùng các nhân viên có kinh nghiệm kiểm tra lại mã, phân loại và đưa hàng về đúng khu vực theo tuyến vận chuyển.

Khu vực thủ công xử lý các vận đơn chưa đạt chuẩn. Ảnh: BEST Express

Sau khi các kiện hàng được cân và chỉnh sửa lại mã vận đơn, chị Hằng tiếp tục kiểm tra, gia cố những thùng có dấu hiệu lỏng lẻo trước khi phân loại vào từng lồng theo khu vực. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao, khả năng ghi nhớ ký hiệu và tuyến phân khu để hạn chế sai sót trong quá trình xử lý.

"Nhiều kiện hàng là đồ dùng sinh hoạt hoặc quà Tết, người mua đang cần nhận đúng thời điểm. Vì vậy, mình phải làm nhanh nhưng vẫn phải chính xác, đúng mã và đúng khu vực", chị Hằng cho biết.

Tuấn, anh Minh và chị Hằng là ba trong số nhiều nhân sự đang làm việc theo ca tại SC Củ Chi của BEST Express trong giai đoạn cao điểm. Ở các khâu khác nhau, họ cùng thực hiện mục tiêu chung là duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt trong dịp Tết.

Sự phối hợp giữa các bộ phận giúp hệ thống vận hành ổn định dưới áp lực sản lượng tăng cao. Qua đó, thời gian xử lý được rút ngắn, góp phần đưa các kiện hàng Tết đến tay người nhận đúng tiến độ.

Thế Đan