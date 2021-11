Những mảnh đất ảo giá kỷ lục trong metaverse

Giới đầu tư đang đổ hàng triệu USD vào bất động sản ảo, nhằm giữ chỗ trong thị trường được dự đoán đạt doanh thu 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Metaverse đang được coi là kỷ nguyên tiếp theo của Internet, nơi con người có thể gặp gỡ, làm việc và sinh sống như ngoài đời thực. Nhiều công ty bắt đầu đổ tiền đầu tư và thu mua đất ảo, nhằm chuẩn bị cho những hoạt động tạo ra nguồn thu khổng lồ trong tương lai.

Một mảnh đất trống trên nền tảng Decentaland. Ảnh: Business Insider

Grayscale, quỹ quản lý tài sản số lớn nhất toàn cầu, cho rằng metaverse vẫn còn trong "giai đoạn sơ khai" nhưng ước tính doanh thu từ vũ trụ ảo này có thể lên 1.000 tỷ USD mỗi năm. Tiềm năng thị trường đã bắt đầu tạo ra những hợp đồng kỷ lục với trị giá hàng triệu USD.

Khu đất ảo 2,43 triệu USD trong Decentraland

Metaverse Group, công ty con của Tokens.com, tuần trước hoàn tất thỏa thuận mua mảnh đất trong thế giới ảo với giá 618.000 tiền số Mana, tương đương 2,43 triệu USD. Khu đất là tập hợp của 116 lô nhỏ, với diện tích 6.090 feet vuông ảo (565 mét vuông), nằm trong khu vực "Phố thời trang" trên bản đồ của nền tảng Decentraland. Trung bình mỗi foot vuông đất ảo trong Decentraland hiện có giá 400 USD.

Mảnh đất ảo 2,3 triệu USD trong Axie Infinity

Đại diện Axie Infinity cho biết một mảnh đất Genesis trong thế giới Lunacia đã được bán với giá 550 ETH, tương đương 2,3 triệu USD. Lunacia có hơn 90.000 mảnh đất ảo, nhưng chỉ có 220 mảnh thuộc Genesis - khu vực trung tâm, nơi sinh ra của nhiều quái vật Chimeras, giúp người chơi nhặt được những vật phẩm đặc biệt.

Kỷ lục giao dịch trong game trước đó được ghi nhận hồi tháng hai, khi 9 mảnh đất được chuyển nhượng với giá 888,25 ETH, tương đương 1,5 triệu USD.

Mảnh đất gần một triệu USD trên Decentraland

Republic Realm, công ty đầu tư bất động sản kỹ thuật số, hồi tháng 6 tuyên bố đã mua NFT trị giá 913.228 USD, đại diện cho một thửa đất ở Decentraland. Miếng đất ảo này rộng 6,5 hecta và cao hơn giá một ngôi nhà trung bình ở thành phố Manhattan của Mỹ.

Du thuyền 650.000 USD trên The Sandbox

Không thuộc bất động sản, nhưng một chiếc du thuyền khổng lồ ảo cũng vừa được bán tuần trước trên The Sandbox với mức giá "khủng" 149 ETH, tương đương 650.000 USD. Du thuyền mang tên Metaflower Super Mega được nhà phát triển Digital Republic phát hành cho dòng NFT sang trọng The Fantasy Collection, được thiết kế cho thế giới trò chơi ảo The Sandbox.

Điệp Anh (Theo Business Insider)