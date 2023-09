Những màn múa thiên cẩu ở Hội An

Thiên cẩu thổ địa tại Hội quán Quảng Đông, Hội An. Thiên cẩu vươn vai, đùa giỡn với ông địa, thể hiện sự hòa quyện giữa đất và trời, với mong ước thiên hạ thái bình, yên vui.

Tết Trung thu ở Hội An là lễ hội truyền thống, có sự giao lưu - tiếp biến văn hóa với Trung Quốc, Nhật Bản trong quá trình hình thành và phát triển đô thị - thương cảng Hội An. Tháng 2/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố Tết Trung thu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Múa thiên cẩu là một phần không thể thiếu trong các hoạt động vui Trung thu ở phố Hội.