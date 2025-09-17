Những màn hội ngộ thắp sáng Champions League hôm nay

Vòng đầu Champions League hôm nay mang đến loạt trận đáng chú ý, với những ký ức chung kết được tái hiện và những màn hội ngộ.

Liverpool, PSG, Man City thắp sáng Champions League hôm nay

Ajax trở lại Champions League sau hai năm và sẽ có trận cầu gợi nhớ chung kết 1972 với Inter Milan, đội bóng đang có khởi đầu rệu rã dưới thời Cristian Chivu.

Bayern tiếp Chelsea cũng là cặp đấu tái hiện một trận chung kết khác, năm 2012 tại chính Munich, nơi cú đá luân lưu quyết định của Drogba mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge.

Từng mang đến màn trình diễn chiến thuật phòng ngự đỉnh cao trước Liverpool của Jurgen Klopp năm 2020, Atletico Madrid có lẽ sẽ phải tái tạo lại quá khứ ấy trong chuyến hành quân đến Anfield lần này.

ĐKVĐ PSG với nhiều mất mát trong đội hình vì chấn thương cần dè chừng trước Atalanta của Ivan Juric.

Man City đấu Napoli không chỉ là cuộc trùng phùng giữa Kevin De Bruyne với những đồng đội cũ, mà còn là cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Antonio Conte, người từng đánh bại HLV Tây Ban Nha 4 lần.

Điểm tựa St James’ Park cùng ký ức về cú hat-trick của Faustino Asprilla ở Champions League 1997 sẽ khiến Newcastle không dễ bị khuất phục đối với Barca.

Hoàng Thông - Duy Phương