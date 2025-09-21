Những màn hoá trang khuấy động chung kết tổng LCP Finals 2025

10 màn trình diễn tại chung kết cuộc thi cosplay trong khuôn khổ LCP Finals 2025.
15h ngày 21/9, chung kết cuộc thi cosplay, diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ LCP 2025 Finals Weekend, khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Trần Thị Ánh Dương. Cô nhận phần thưởng 10 triệu đồng từ ban tổ chức.
Ánh Dương tái hiện hình tượng Ahri Chiêu hồn thiên hồ với mái tóc hồng và đôi tai hồ ly đáng yêu. Nhưng phần được các giám khảo đánh giá cao là biểu cảm và cách trình diễn đáng yêu trên sân khấu. Dù không có nhiều thời gian thể hiện, Ánh Dương vẫn truyền đạt được nét tinh nghịch đặc trưng của nhân vật. Đi kèm là phụ kiện được đầu tư chỉn chu, giúp tăng hiệu ứng.
Ánh Dương cho biết sát giờ diễn cô gặp trục trặc về phụ kiện và đã cố gắng khắc phục. Dù không được hoàn thiện như kỳ vọng, cô thấy rất hài lòng với những gì đạt được, nhất là ngôi quán quân tại một sự kiện lớn như LCP 2025.
Trước đó, thí sinh Dương Thị Hoài An mở màn phần thi với những động tác trình diễn đặc trưng của nhân vật Akali True Damage. Dù được đánh giá cao về mặt trang phục, make-up, hóa trang, song cosplayer Smol Latte - giám khảo cuộc thi cho rằng cô thiếu một vài động tác vũ đạo hiphop để thể hiện đúng bản chất của hình tượng này.
Xuất hiện ngay sau đó là Á quân Lê Hà Thành với nhân vật VI từ loạt phim Arcane do Riot Games sản xuất. Giám khảo Eipi Quỳnh cho rằng cô có sự đầu tư chỉn chu cho phần phụ kiện, nhất là đôi găng tay. Theo cô, màn trình diễn sẽ hoàn thiện hơn nếu có phần kết đẹp hơn.
Trương Hoàng Trâm Anh là một trong những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng cosplayer qua nhân vật Caitlyn Arcane. Song đó cũng là lý do khiến giám khảo Eipi Quỳnh cho rằng lựa chọn này của cô tại chung kết khá an toàn. Giám khảo đã kỳ vọng một cosplayer kỳ cựu như Trâm Anh sẽ mang đến một nhân vật mới mẻ và màn trình diễn bùng nổ hơn.
Quý quân Nguyễn Hồ Kiều Trang với nhân vật Lux Học viện chiến binh - Battle Academia Lux - gây ấn tượng với vẻ ngoài dễ thương và trang phục màu cam nổi bật. Giám khảo Frank Li - Giám đốc thương hiệu LOL, Riot Games cho rằng cả Trang và những thí sinh khác đều hóa trang rất giống với nhân vật gốc và thể hiện được thần thái của họ. "Màn trình diễn của các bạn mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng", ông nói.
Cũng xuất hiện với nhân vật Ahri là thí sinh Nguyễn Trúc Quỳnh. Cô gây ấn tượng khi xuất hiện cùng chiếc cúp trên tay. Cô được giám khảo Nguyễn Huỳnh Như Quỳnh - Trưởng phòng MKT LOL Việt Nam, VNG khen ngợi có tạo hình đẹp, thể hiện được thần thái nhân vật.
Lựa chọn nhân vật hiếm có cosplayer nào thể hiện là Senna True Damage, thí sinh Trần Hải Anh được khen ngợi rất dũng cảm và đã thể hiện được thần thái vốn có. Vũ khí cô chọn khiến cả ba giám khảo khen ngợi vì độ hoành tráng.
Nhân vật Ahri thứ ba xuất hiện tại chung kết Cosplay LCP 2025 là phiên bản Bóng đêm - Midnight Ahri của Trần Thị Bảo Ngọc. 9 chiếc đuôi màu trắng cùng bộ trang phục đen tạo sự tương phản hút mắt. Song giám khảo cho rằng phần trình diễn chưa đặc sắc nên không thể hiện hết được tiềm năng.
Cũng chọn nhân vật VI của Arcane, Nguyễn Khương Nhi thể hiện một phiên bản hoàn toàn khác so với Hà Thành. Cô xuất hiện với biểu cảm căng thẳng như chuẩn bị bước vào trận chiến và trình diễn những động tác có độ khó cao.
Thy An
Ảnh: Quỳnh Trần
Video: Ngọc Ngọc