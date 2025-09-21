Những màn hoá trang khuấy động chung kết tổng LCP Finals 2025

Trương Hoàng Trâm Anh là một trong những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng cosplayer qua nhân vật Caitlyn Arcane. Song đó cũng là lý do khiến giám khảo Eipi Quỳnh cho rằng lựa chọn này của cô tại chung kết khá an toàn. Giám khảo đã kỳ vọng một cosplayer kỳ cựu như Trâm Anh sẽ mang đến một nhân vật mới mẻ và màn trình diễn bùng nổ hơn.