Những màn diễn đặc sắc tại Grammy 2021

Taylor Swift, Dua Lipa, Bruno Mars... góp phần tạo nên "bữa tiệc" âm nhạc nhiều màu sắc tại Grammy 2021.

Diễn ra trong bối cảnh dịch, lễ trao giải Grammy ở Los Angeles (Mỹ) tối 14/3 không có khán giả. Ngoài kết quả, chương trình thu hút nhờ các màn trình diễn trực tiếp hoặc ghi hình sẵn của Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B...

Taylor Swift

Taylor Swift biểu diễn tại Grammy 2021

Taylor Swift xuất hiện tựa "nàng thơ" trong video biểu diễn được ghi hình từ trước. Cô đi chân trần, nằm trên cỏ, ngồi trên mái nhà hát liên khúc Cardigan, August, Williow cùng ban nhạc. Khung cảnh lãng mạn với căn nhà gỗ, bao quanh là cây cối, gợi liên tưởng đến các câu chuyện thần tiên. Trên Youtube, khán giả bình luận màn biểu diễn của Taylor mang đến cảm giác yên bình. Năm qua, Taylor Swift lặng lẽ ra mắt album Folklore, được khán giả đón nhận, giành giải "Album của năm".

Taylor Swift trong phần biểu diễn ghi hình trước ở Grammy. Ảnh: CBS.

Dua Lipa

Dua Lipa diễn "Don't Start Now" tại Grammy 2021

Dù trắng tay ở các hạng mục chính năm nay, Dua Lipa để lại ấn tượng đẹp qua màn trình diễn liên khúc Levitating - Don't Start Now. Dua Lipa thay ba trang phục. Cuối màn trình diễn, cô cởi áo choàng, khoe hình thể cân đối trong bộ bikini hồng đậm. Dua Lipa được đánh giá là một trong những ngôi sao nhạc Pop trình diễn hay nhất hiện nay.

Harry Styles

Harry Styles trình diễn tại Grammy

Harry Styles hát Watermelon Sugar - ca khúc đoạt giải "Đơn ca Pop xuất sắc". Màn trình diễn ghi điểm nhờ chất nhạc, giọng ca sâu lắng. Trên Youtube, nhiều khán giả bình luận trái tim họ "tan chảy" khi nghe Harry Styles hát. Trong ca khúc, Harry Styles ví von tình yêu ngọt ngào như trái dưa hấu mùa hè. Anh mặc phong cách unisex với "cây" da, quàng khăn choàng lông.

Billie Eilish

Billie Eilish hát tại Grammy. Video: CBS.

Billie Eilish trình diễn Everything I Wanted với phần đệm đàn của anh trai cô - Finneas O'Connell, do cả hai đồng sáng tác, nói về tình cảm bền chặt của hai anh em. Trong ca khúc, Billie Eilish tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Anh trai đã ở bên vỗ về cô: "Miễn là anh ở đây. Không ai có thể làm tổn thương em". Everything I Wanted giành giải "Ghi âm của năm".

Bruno Mars

Bruno Mars trình diễn tại Grammy

Ca sĩ kết hợp cùng nhóm Silk Sonic, biểu diễn ca khúc Leave The Door Open. Anh không nhảy múa nhưng thu hút khán giả qua giọng ca quyến rũ, các động tác búng ngón tay, lắc người nhịp nhàng. Ca khúc nói về cảm giác đợi chờ người mình yêu.

Hà Thu (Video: CBS)