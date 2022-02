Những lý do mua sedan thay vì SUV

Bất chấp sự tăng trưởng của các mẫu xe gầm cao, dòng sedan vẫn được nhiều người lựa chọn.

Theo công ty phân tích dữ liệu người tiêu dùng J. D. Power, các mẫu xe SUV và xe tải chiếm khoảng 80% doanh số bán lẻ xe mới tại Mỹ trong tháng 1. Xu hướng khách hàng lựa chọn các mẫu xe gầm cao khiến các mẫu xe sedan truyền thống ảm đạm doanh số. Tuy nhiên, 20% còn lại vẫn có cái nhìn khác về sedan, và có nhiều lý do để mua một chiếc sedan thay vì một chiếc SUV. Carbuzz lấy đại diện từ BMW là Series 3 và X3, trong khi Toyota là Corolla sedan và Corolla Cross để so sánh, do hai cặp xe đều chia sẻ cùng một nền tảng.

Số quãng đường di chuyển dài hơn

Series 3. Ảnh: BMW

Về trung bình, một chiếc sedan nhẹ hơn và khí động học hơn một chiếc SUV có giá tương tự. Nếu như không quá cần thiết trong việc leo núi hay vỉa hè, chiếc sedan vẫn được thiết kế để hoạt động hiệu quả nhất có thể trên đường trải nhựa. Ví dụ: BMW 330i và X3 sDrive30i đều sử dụng động cơ 2 lít tăng áp, trong khi 330i có mức tiêu hao 9 lít/100 km đường nội đô, 6,5 lít/100 km đường cao tốc và 7,8 lít/100 km đường hỗn hợp, thì X3 có mức tiêu hao lớn hơn vào khoảng 10,2 lít/100 km đường nội đô, 8,1 lít/100 km đường cao tốc và 9,4 lít/100 km đường hỗn hợp. Theo EPA, chi phí nhiên liệu hàng năm của 330i ít hơn 400 USD.

Corolla sedan và Corolla Cross cũng sử dụng chung động cơ 2 lít, nhưng Corolla sedan tiêu hao 7,6 lít/100km đường nội đô, 5,9 lít/100 km đường cao tốc, 6,9 lít/100 km đường hỗn hợp, Corolla Cross tiêu hao 7,6 lít/100 km đường nội đô, 7,1 lít/100 km đường cao tốc và 7,4 lít/100 km đường hỗn hợp. Về cơ bản khi di chuyển trong thành phố, hai xe tương đương nhau, nhưng trong cao tốc, Corolla sedan hiệu quả hơn trong việc tiết kiệm nhiên liệu.

Khí động học tốt hơn

Những chiếc SUV hay CUV cao hơn rất nhiều so với những chiếc sedan. Điều này giúp mang đến thêm không gian nội thất, nhưng đối với nhiều người vị trí ngồi có cảm giác cao và dễ có nhiều điểm mù. Trong khi vị trí lái thấp hơn của chiếc sedan, với các nút điều khiển chính thường nằm trong tầm tay dễ dàng quản lý hơn, khiến sedan trở thành lựa chọn tốt cho những người thích lái xe.

Những chiếc sedan thường ít bị nghiêng khi vào cua gắt, tăng tính ổn định, và trọng lượng thấp hơn góp phần tăng sự nhanh nhẹn khi tăng tốc.

Nhanh hơn với công suất tương đương

Vì trọng lượng của sedan nhẹ hơn SUV nên việc tăng tốc nhanh hơn và tính khí động học cũng góp phần không nhỏ. BMW 330i có công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 398 Nm, trong khi X3 sDrive30i sản sinh công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. So sánh ở tốc độ 100 km/h, 330i nhanh hơn 0,5 giây.



Tương tự với hai mẫu xe Toyota, Corolla sedan nhanh hơn 1 giây khi đạt tốc độ 100 km/h. Ngoài ra, Corolla sedan có thể trang bị hộp số sàn, nhấn mạnh sức hấp dẫn của khách hàng ưa thích lái xe. Một ví dụ khác, với 35.000 USD, Camry V6 hay RAV4 I4 hybrid đều là sự lựa chọn tốt, nhưng Camry vẫn mạnh hơn RAV4.

Thiết kế đẹp hơn

Mercedes S-class. Ảnh: CarBuzz

Dáng vẻ tổng thể do cảm nhận của mỗi cá nhân. Nhưng phần lớn, sedan có kiểu dáng đẹp hơn, thấp hơn so với mặt đất và không bị quá cao như một chiếc SUV. Ở các vòm bánh xe ít có không gian trống và không trang bị nẹp nhựa màu đen. Nếu như loại bỏ về sức chứa đồ hoặc khả năng vượt địa hình, thiết kế vẫn là điểm cộng với những người ưa thích vẻ đẹp.

So sánh hai chiếc Corolla, nhiều người cho rằng mẫu sedan đẹp hơn rất nhiều với chiếc CUV. Một ví dụ khác như Mercedes GLS, trang bị đầy đủ tiện nghi, diện tích khoang cabin và công nghệ hiện đại, nhưng so với chiếc S-Class lại ít mang dáng vẻ sang trọng.

Sedan an toàn hơn

Một quan niệm phổ biến sai lầm rằng một chiếc SUV lớn hơn và cao hơn, sẽ an toàn hơn một chiếc sedan. Điều này tùy theo nhiều khả năng và không hoàn toàn đúng. Giống như những chiếc SUV hiện đại, phần lớn các mẫu sedan mới đều vượt qua các bài kiểm tra khả năng va chạm nặng với độ an toàn đạt 5 sao. Tuy nhiên, những chiếc sedan hầu như luôn dẫn đầu về độ an toàn khi lăn bánh. Bởi chiều cao của SUV làm cho chiếc xe trở nên nặng hơn và trọng tâm cao hơn, do đó nếu gặp tình huống đánh lái đột ngột, rất dễ bị mất ổn định thân xe và có thể bị lật.

Corolla Cross. Ảnh: CarBuzz

Trong trường hợp của BMW Series 3, xe đạt xếp hạng 5 sao từ Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và độ rủi ro lật xe là 9,2%. Trong khi X3 chỉ đạt 4 sao với độ rủi ro lật là 17,2%. Những chiếc SUV Full-size có độ rủi ro lớn hơn, như Cadillac Escalade 2022 có xếp hạng 3 sao với độ rủi ro lật xe là 21,2%. Ngay cả một chiếc sedan cũ như Chrysler 300 chỉ đạt 11,3% rủi ro lật xe.

Ngoài ra, những chiếc SUV hay xe tải cũng gây ra nhiều rủi ro cho người đi bộ. Theo Consumer Reports, SUV có thân xe lớn và các cột lớn hơn khiến góc nhìn trở nên khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ là Subaru Forester, tuy thân xe dài, nhưng các cột nhỏ khiến tầm nhìn dễ dàng hơn.

Bảo mật không gian chứa đồ tốt hơn

Hàng ghế thứ 2 gập xuống trên xe series 3. Ảnh: BMW

Sedan an toàn hơn SUV vì việc cốp kín hoàn toàn và không thông từ ghế sau ra cốp như SUV. Không có nắp bên trong cốp hoặc có nhưng quên đóng có thể là tầm ngắm của nhiều kẻ trộm lảng vảng xung quanh xe. Ở nhiều thành phố ở Bắc Mỹ, tội phạm lấy trộm đồ trên xe là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt nhiều kẻ trộm lợi dụng việc chưa đóng cốp của một chiếc SUV để trèo lên và lấy trộm.

Tiết kiệm nhiều chi phí

BMW X3. Ảnh: BMW

BMW 330i chênh lệch trọng lượng 226 kg so với X3 sDrive30i, đó là 226 kg kim loại bổ sung, nhôm và kèm nhiều vật liệu khác để cung cấp cho một chiếc SUV có khả năng off-road nhẹ mà nhiều khách hàng chưa bao giờ sử dụng. Và điều này sẽ chuyển thành giá tiền cao hơn. Trong khi series 3 có giá từ 41.450 USD, X3 có giá từ 43.700 USD và tốn nhiều chi phí nhiên liệu hơn.

Theo nghiên cứu chỉ ra rằng tổng chi phí sở hữu một chiếc SUV hay CUV cao hơn 10-12% so với một chiếc sedan tương đương, bao gồm cả chi phí bảo dưỡng. Ngay cả Toyota, Corolla sedan có giá từ 20.175 USD và Corolla Cross từ 22.195 USD.

Nhìn chung những lý do trên chỉ là khách quan để lựa chọn một chiếc sedan thay vì một chiếc CUV hay SUV. Nếu khách hàng cần một chiếc xe có cảm lái thú vị, nhanh hơn, hiệu suất cao hơn, an toàn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn thì sedan là một lựa chọn tốt. Nếu như cần sự thực dụng của việc nhiều không gian chứa đồ, khả năng kéo với rơ-moóc và đi địa hình thì một chiếc SUV hay CUV là lựa chọn hoàn hảo.

Minh Quân