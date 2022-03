Những lý do để đất nền Thuận An tăng sức hút

Vị trí gần thành phố lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh là những nguyên nhân khiến nhà đất Thuận An được dự báo có tiềm năng tăng giá.

Theo giới chuyên gia bất động sản, thị trường đất nền Thuận An có lợi thế nhờ vị trí cạnh TP HCM. Quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng hạn chế, dẫn tới việc thị trường bất động sản được mở rộng đến các vùng giáp ranh. Điều này giúp Thuận An và nhiều thành phố khác tại Bình Dương được hưởng lợi.

Thông tin từ các nguồn dữ liệu bất động sản cho thấy giá đất nền Bình Dương giai đoạn 2018-2020 đã tăng 98%. Khảo sát từ Savill cũng ghi nhận sức hấp dẫn của nhà liền thổ của Bình Dương đã vượt TP HCM khi lượng giao dịch phân khúc này cao hơn 2%.

Về đầu tư trung và dài hạn, nhu cầu mua đất vẫn dồi dào, giữ nhịp tăng trưởng tốt. Nguyên nhân là việc quỹ đất nền Thuận An dần thu hẹp, không có đột phá nguồn cung trong tương lai.

Các loại hình shop house được thiết kế một trệt hai lầu theo phong cách hiện đại tại An Residence.

Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa của Bình Dương cao nhất cả nước (84% năm 2020 theo Savill), gia tăng dân số cao gấp đôi TP HCM, dân nhập cư chiếm trên 50%. Điều này càng khiến nhu cầu mua nhà an cư tăng cao, đặc biệt là các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Thuận An.

Bên cạnh đó, chất lượng sống tại Thuận An đang nâng cao, hàng loạt bệnh viên, trường học quốc tế, trung tâm thương mại, siêu thị Aeon Mall hoàn thiện tạo nên diện mạo sầm uất. Điều này cũng thu hút dân đến sinh sống. Hệ thống hạ tầng đang được đầu tư như mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe, tăng tính kết nối với TP HCM cùng nhiều công trình trọng điểm kết nối liên tỉnh.

Hình thực tế khu dân cư - thương mại An Residence. Ảnh: DKRS

Một trong những dự án đất nền tại Thuận An là khu dân cư - thương mại An Residence với nguồn cung 200 nền đã có sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện, quy hoạch bài bản thu hút sự quan tâm của khách hàng tại thị trường Bình Dương.

An Residence nằm trên mặt tiền đường 22/212 - Thuận An Hòa, liền kề với 2 tuyến giao thông lớn là Quốc lộ 13 và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, kết nối thuận tiện với TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, TP HCM. Bao quanh dự án là loạt khu công nghiệp như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, Sóng Thần với nhiều chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống và làm việc. Dự án cung cấp ra thị trường nhiều loại hình sản phẩm đa dạng với shophouse, nhà phố. Nhờ nằm trong khu vực trung tâm, việc cho thuê, kinh doanh, ở đều rất thích hợp.

Nhà Phố An Residence thiết kế đa năng phù hợp cho thuê, kinh doanh và ở. Ảnh: DKRS

Đại diện chủ đầu tư cho biết, An Residence có giá bán từ 36 triệu một m2 được ân hạn nợ gốc. Với sự hỗ trợ này sẽ giúp các nhà đầu tư giảm gánh nặng tài chính.

(Nguồn: Lê Phong)