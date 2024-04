Những lưu ý tuyển sinh vào mầm non và lớp 1

Các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, bắt đầu từ 1/7 đến 18/7.

Theo hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo đưa hôm 9/4, trẻ 5 tuổi và trẻ vào lớp 1 được đăng ký tuyển sinh theo địa bàn quy định của các quận, huyện, thị xã. Trường tiểu học công tuyển sinh hai đợt, kết thúc ngày 18/7; trường tư tuyển sinh ngay từ 1/6. Cụ thể như sau:

Hồ sơ

Hồ sơ tuyển sinh vào mầm non và lớp 1 gồm phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường phát hành) đối với tuyển sinh trực tiếp và in phiếu trên hệ thống với hình thức trực tuyến; bản sao giấy khai sinh. Nếu vào lớp 1, học sinh có thể nộp giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Trường mầm non không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ. Các trường không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Hình thức

Các trường công khai chỉ tiêu, tuyến, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi. Với lớp 1, địa bàn tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Tuổi của trẻ vào mầm non là 5, lớp 1 là 6 (sinh năm 2018). Trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9. Các trường không được nhận trẻ thiếu tuổi.

Trẻ mầm non Hà Nội đến trường hôm 13/4/2022. Ảnh: Giang Huy

Tuyển sinh vào trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Các trường gồm Mầm non B, Mầm non Việt Triều Hữu Nghị và Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ tuyển sinh trên toàn thành phố theo chỉ tiêu, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Riêng trường Khương Hạ ưu tiên tuyển học sinh ở quận Thanh Xuân để thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn.

Trường tư thục không phân tuyến tuyển sinh, tự xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo quy định. Nhà trường phải niêm yếu công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học. Các trường không tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian

Trường mầm non, tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 31/5. Những trường tuyển sinh theo tuyến có hai hình thức:

Trực tuyến: Từ ngày 1/7 đến 3/7 với lớp 1; Các ngày 4-6/7 với mầm non

Trực tiếp: Từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường tư thục được tuyển sinh sau khi kết thúc năm học, bắt đầu từ 1/6 đến 12/7. Những trường tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực lựa chọn thời gian hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào 29/6.

Nếu tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tại trường từ khi nhận được thông báo đăng ký thành công đến 17h ngày 18/7.

Sau 18/7, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo. Trường mầm non được tuyển đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7.

Năm học 2024-2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, dự kiến khoảng 70.000 em so với năm học 2023-2024. Năm nay, số trẻ vào lớp 1 tăng 7.000, tổng hơn 162.000 em. Tính đến năm học 2023-2024, quy mô giáo dục mầm non và phổ thông của thành phố Hà Nội là 2,3 triệu học sinh.

Bình Minh