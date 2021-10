Những lưu ý tránh mất điểm trong IELTS Listening

Thí sinh trong quá trình làm bài dễ mắc lỗi về ghi số, chữ, ngày tháng vì cách phát âm tương tự nhau.

Nghe là kỹ năng không quá khó để đạt điểm tuyệt đối, nhưng nhiều bạn dễ mất điểm vì những lỗi sai đáng tiếc.

Lỗi ghi số, chữ, ngày tháng

Theo cô Mia Nguyễn (từng du học Mỹ và đạt 9.0 IELTS Listening), nhầm lẫn về số, chữ, ngày tháng là lỗi phổ biến và thường gặp ở những bạn có phát âm chưa chuẩn, dễ nhầm lẫn giữa những âm tương tự nhau. Ví dụ: "8" /eɪt/, "a" /eɪ/ hay "h" /eɪtʃ/. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến phần thi Listening Part 1, khi bạn gặp những bài dạng Table/Form completion (điền từ vào bảng, form biểu) có đáp án là số, chữ được thể hiện qua Telephone number (số điện thoại), Postcode (mã bưu điện) hay Date (ngày tháng).

Cô Mia Nguyễn cũng khuyến cáo với từng loại định dạng, thí sinh cần chú ý những điểm riêng. Ví dụ với số điện thoại, người thi cần tập trung để đảm bảo nghe được cả dãy số và không bỏ sót hay viết nhầm số nào. Ngoài ra, bài thi còn hay "bẫy" khi người nói nhắc đến một dãy số nhưng sửa lại thành dãy số chính xác sau đó. Nếu không nghe và kiểm tra kỹ đoạn sau mà ghi luôn đáp án, thí sinh sẽ dễ mất điểm câu này. Bởi vậy các bạn cần đặc ý đến những signal words (những từ mang dấu hiệu) như "Sorry", "Oh I said it wrong" để nhận biết thông tin vừa đưa ra là sai và đáp án đúng sẽ được nhắc lại ngay.

Bên cạnh đó, postcode trong bài thi IELTS Listening thường có dạng số-số-chữ-chữ-số-số như 57BK93. Bởi vậy khi nghe postcode, nếu người nghe không phân biệt được các âm tương đồng ở chữ cái hoặc số, có thể đoán đáp án dựa trên định dạng phổ biến này.

Với các câu hỏi liên quan đến ngày tháng, người học hay nhầm lẫn giữa các cặp số như 15 - 50, 17-70 do cách phát âm gần giống nhau và cách đơn giản nhất để phân biệt nằm ở việc nhấn trọng âm, khi các số từ 12-19 sẽ nhấn trọng âm thứ 2 (Ví dụ: 15 /ˌfɪfˈtiːn/) thì các số tròn chục sẽ nhấn trọng âm đầu tiên (Ví dụ: 50 /ˈfɪfti/). Thí sinh cũng cần nắm được các cách viết ngày tháng được chấp nhận, như 15/3 sẽ có thể viết là March 15th, 15th March, March 15 hay 15 March.

Lỗi ghi địa chỉ, email

"Trong IELTS Listening Part 1 có những câu hỏi yêu cầu điền địa chỉ nhà hay email. Nếu người học không nắm rõ cách đọc của các dấu hay không kịp ghi tên đường sẽ dễ mất bình tĩnh và không ghi được đầy đủ thông tin", cô Mia Nguyễn chia sẻ. Cũng theo cô giáo từ IELTS Fighter, với email, các bạn cần nắm được các ký tự đặc biệt hay xuất hiện như @ (at), _ (underscore), - (hyphen). Với tên đường, người nói có thể đánh vần hoặc không, tuy nhiên vẫn sẽ có thể xuất hiện những từ hay gặp như Road, Street, Avenue...

Lỗi ghi tiền tệ

Đôi khi trong bài thi, đơn vị sẽ được ghi sẵn, nhiệm vụ của thí sinh là nghe đúng số liệu và điền. Tuy nhiên, không phải lúc nào đáp án cũng có sẵn đơn vị tiền tệ, bởi vậy trong quá trình ôn luyện, người học cần chủ động luyện tập và nắm được các đơn vị tiền tệ phổ biến để không lúng túng khi làm bài thi.

Các đơn vị tiền tệ hay gặp trong IELTS Listening bao gồm:

Cách đọc Cách viết tắt Cách đọc Cách viết tắt pounds £ dollars $ pence p euros €

Ngọc Anh