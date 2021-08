Những lưu ý nằm lòng khi đi cắm trại

Nhiều người gợi ý rằng bạn nên cắm trại gần sông, vì âm thanh ở đây sẽ khiến bạn dễ ngủ hoặc bạn sẽ có tầm nhìn tuyệt đẹp. Nhưng trên thực tế, nhiều người nói rằng cắm trại gần sông là điều nguy hiểm. "Một lần thức dậy, tôi thấy nước xung quanh lều của mình và một nửa dụng cụ của chúng tôi bị cuốn trôi xuống hạ lưu do mưa ở thượng nguồn và làm nước sông dâng cao. Vị trí cắm trại an toàn là trên một sườn đồi, phía trên sông chứ không phải cạnh bờ sông", một người cho biết.

"Ở đất nước tôi, cấm cắm trại gần sông và đặc biệt là trên núi, nơi lũ lụt xảy ra rất nhanh và mọi người sẽ trở tay không kịp thời. Một số trại viên đã mất tích và chết đuối do lũ lụt bất ngờ này", một du khách có tên Patricia Salvetti chia sẻ. Ảnh: Imgur