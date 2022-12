Những lưu ý khi thiết kế logia

Tôi muốn thiết kế logia làm nơi thư giãn, uống trà, ăn sáng, đọc sách vừa là chỗ để phơi đồ, chăm sóc cây cảnh thì cần lưu ý điều gì?

Độc giả Thu Hương

Theo kiến trúc sư Vũ Hồng Sơn (Công ty CP Thiết kế và Thi công DRA), logia là phần không gian có lan can bảo vệ, được thiết kế thụt vào so với mặt tường bao của nhà chung cư. Gia chủ có thể thoải mái bố trí bàn ghế ngồi nghỉ ngơi, trồng cây cảnh, phơi phóng...

Có hai loại logia phân chia theo chức năng, gồm: Logia để nghỉ ngơi, thường thiết kế liền mạch với phòng khách hoặc phòng ngủ. Có thể dùng làm nơi thư giãn, trồng cây cảnh, bố trí bàn trà...; Logia để phục vụ sinh hoạt thường được thiết kế để khu nấu ăn hoặc nơi trồng cây, rau, giặt giũ, phơi phóng...

Do hạn chế về diện tích, nên việc trang trí thiết kế logia cần được gia chủ tính toán tỉ mỉ sao cho tiện nghi và hợp thẩm mỹ, xu hướng.

Logia là phần không gian có lan can bảo vệ, được thiết kế thụt vào so với mặt tường bao của nhà chung cư. Ảnh: Sondra

Một thiết kế logia đẹp và đạt tiêu chuẩn cần đạt được các tiêu chuẩn như: Chịu được ẩm, ánh sáng mặt trời; Lan can phải làm từ các vật liệu chống cháy nổ, đảm bảo độ cứng cáp và an toàn cho người sử dụng; Yêu cầu kết cấu chịu lực, chống thấm và cách nhiệt để đảm bảo độ an toàn; Phần sàn của logia nên làm từ vật liệu kết cấu chịu lực tốt như sàn gỗ, thép, bê tông cốt thép...; Thiết kế sàn lô gia nên thấp hơn sàn nhà bên trong, có độ dốc 1% – 2% để phục vụ việc thoát nước.

Logia an toàn và đẹp cần phải đạt độ cao lan can theo tiêu chuẩn, tầng hai đến tầng 5 độ cao lan can khoảng 90-100 cm, từ tầng 5 logia phải đạt độ cao lan can là 100 cm trở lên, cao hơn nữa có thể là 120 cm-140 cm.

Lan can bảo vệ logia nên làm bằng thép bản dập, xếp dọc, hạn chế trẻ em leo trèo. Còn muốn an toàn tuyệt đối thì có thể lắp thêm lưới an toàn (chú ý yêu cầu phòng cháy chữa cháy).

Như Loan