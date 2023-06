Những lưu ý khi du lịch Đà Lạt mùa mưa lụt

Nếu lên Đà Lạt mùa này, du khách nên chọn ở khu vực trung tâm thành phố, hạn chế thuê các homestay gần những khu rừng thông.

Anh Phúc Nguyễn, sinh sống tại Đà Lạt, cho hay hiện Đà Lạt đang vào mùa mưa, nhiều trận mưa to gây ngập lụt và sạt lở. Những đoạn đường có thể ngập là Nguyễn Trãi, Hùng Vương, phường 10, hay Nguyễn Thị Nghĩa, Phan Đình Phùng, phường 2 hoặc đoạn đường ở phường 3, đầu đèo Prenn... Đây là các khu vực cách trung tâm thành phố khoảng 2 km.

Cây đổ do trời mưa to, gió lớn ở đường Trần Phú, Đà Lạt. Ảnh: Bá Long

Theo một đại diện Công ty Du lịch Dalat City tour, nếu đến Đà Lạt đợt này, du khách nên chọn các homestay, khách sạn tiện nghi và kiên cố trong trung tâm thành phố để đảm bảo an toàn. Có một số khu vực tham khảo như đường Nguyễn Siêu, phường 7, đường Lê Hồng Phong, phường 4, Thi Sách, phường 6, đường Phan Bội Châu, khu vực quanh hồ Xuân Hương, khu Hoà Bình thuộc phường 1...

Nên hạn chế lưu trú tại các khách sạn, homestay gần gốc thông, trong rừng, cạnh suối. Hiện có một số khu vực bị sạt lở do mưa như đường Hoàng Hoa Thám, gần đèo Mimoza, đường 3/4, đường Đặng Thái Thân, chủ yếu là các khu vực đất đồi. Ngoài việc sạt lở đất, các nơi này còn có nguy cơ gây nguy hiểm từ việc cây thông ngã đổ do mưa gió to.

Minh Hương, một du khách Hà Nội vừa trở về từ Đà Lạt hơn một tuần, cho hay mùa này Đà Lạt thường mưa vào buổi chiều và khá to.

"Nhân viên lễ tân khách sạn và cả người dân ở Đà Lạt đều khuyên nếu đã có kế hoạch đến Đà Lạt, du khách nên tranh thủ đi các điểm ngoài trời vào buổi sáng, chiều tối nên ghé các quán ăn, quán cà phê, những nơi có các hoạt động trong nhà, hoặc chỉ đi lang thang các khu gần trung tâm", chị Hương nói.

Mùa mưa ở Đà Lạt thường kéo dài từ tháng 6 cho đến hết tháng 10. Mùa đẹp nhất trong năm để du lịch Đà Lạt là từ tháng 12 đến sau Tết Âm lịch. Lúc này trời se lạnh, nắng và khô ráo, nhiều loài hoa khoe sắc. Đây cũng là thời điểm Đà Lạt thường tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách du lịch.

Tâm Anh - Bích Phương