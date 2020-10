Những lưu ý khi đầu tư bất động sản Bình Dương

Nhà đầu tư nên chú trọng những căn hộ cao cấp, có hệ thống tiện ích bài bản đáp ứng tốt tiêu chuẩn sống khắt khe của các chuyên gia.

Sức hút của thị trường bất động sản Bình Dương

Năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương chứng kiến nguồn cung tăng mạnh với hơn 15.000 căn hộ. UBND tỉnh cũng duyệt hơn 100 dự án căn hộ trên địa bàn, trong đó 51% dự án ở hai thành phố mới là Thuận An và Dĩ An. Một số dự án tiêu biểu như Astral City (Tập Đoàn Phát Đạt), Anderson Park (Quốc Cường Gia Lai), Opal Sky View (Đất Xanh), New Galaxy (Hưng Thịnh), The Emerad Golf View (Lê Phong)...

Giới chuyên gia đánh giá, thị trường bất động sản Bình Dương đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất trong những năm gần đây. Nhiều nhà đầu tư từ TP HCM và các tỉnh lân cận đang chuyển hướng về "thủ phủ công nghiệp" này khiến thị trường giao dịch sôi động.

Lý giải sức hút của thị trường này, TS.Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Trường đại học Ngân hàng TP HCM cho rằng, nhu cầu nhà ở tại Bình Dương tăng nhanh bởi nơi đây có hơn 50.000 chuyên gia đang sinh sống và làm việc. Nhóm chuyên gia thường được doanh nghiệp chi trả một khoản ngân sách thuê nhà tương đối cao, ước tính 600 - 2.000 USD mỗi tháng tùy cấp bậc.

Khu công nghiệp VSIP tại Bình Dương.

Trước đây, nhóm chuyên gia này chủ yếu làm việc tại Bình Dương và thuê nhà tập trung tại quận 1 hoặc Thảo Điền (TP HCM). Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chuyên gia muốn tiết kiệm thời gian di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc, nên càng khiến nhu cầu thuê căn hộ gần các khu công nghiệp tăng dần.

Theo chuyên gia Minh Hải, các dự án bất động sản cao cấp tại Bình Dương chủ yếu để phục vụ nhu cầu cho chuyên gia nước ngoài thuê. Vì vậy, các nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào các dự án hội tụ đủ các điều kiện sau.

Về vị trí, Thuận An, Dĩ An đang là hai thị trường giàu tiềm năng. Đây là những khu vực tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài. Trong đó, Thuận An sở hữu các khu công nghiệp lớn và hệ thống tiện ích hiện đại như khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2, Việt Hương, trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, sân Golf Sông Bé...

Ngoài yếu tố vị trí, các nhà đầu tư nên chọn các dự án căn hộ cao cấp, được đầu tư hệ thống tiện ích bài bản đáp ứng tốt tiêu chuẩn sống khắt khe của các chuyên gia như trung tâm thương mại, hệ thống hồ bơi resort, công viên trung tâm, vườn Yoga, nhà trẻ và trường học, nhà hàng... Ngoài ra, thiết kế căn hộ phải cao và thoáng, sở hữu layout thông minh có khả năng đón gió trời, trang bị thiết bị nội thất cao cấp, chất lượng xây dựng tốt, được phát triển và vận hành bởi các thương hiệu lớn.

"Bên cạnh đó, các chuyên gia nước ngoài cũng ưa chuộng các dự án được vận hành bởi các tập đoàn quốc tế như CBRE hoặc Savills.Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3 dự án được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế tại Bình Dương", vị chuyên gia nói.

Siêu thị Aeon Mall tại Thuận An, Bình Dương.

Những dự án nổi bật tại Bình Dương

Là thị trường giàu tiềm năng nhưng số dự án căn hộ cho thuê với dịch vụ khép kín, an ninh đảm bảo 24/7 đáp ứng yêu cầu khắt khe của gần 50.000 chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương không nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 8.000 căn hộ đáp ứng chưa tới 6% của nhóm khách hàng thuê căn hộ cao cấp đến từ các dự án: Canary Heights, Habitat hay Astral City của Phát Đạt. Chủ yếu các dự án này đều được đầu tư bởi các công ty địa ốc đa quốc gia hoặc các tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Hiện tại, Canary Heights và Habitat đã đưa vào vận hành ổn định. Riêng Astral City sẽ được giới thiệu ra thị trường vào cuối tháng 10. Dự án này được đầu tư bởi tập đoàn bất động sản Phát Đạt, hợp tác đầu tư bởi tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam được tín nhiệm giữ vai trò tổng đại lý tiếp thị và phân phối.

Phối cảnh phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City.

Theo chủ đầu tư, Astral City có quy mô 8 toà tháp cao 40 tầng. Khi hoàn thành, sẽ cung ứng cho thị trường gần 5.000 căn hộ cao cấp. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 của thành phố Thuận An (Bình Dương). Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích hoàn thiện như Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex, khu công nghiệp VSIP 1, VSIP2, Việt Hương...

Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của các chuyên gia nước ngoài, Tập đoàn Phát Đạt đầu tư hàng trăm tỷ đồng để phát triển chuỗi tiện ích quy mô với: tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng, dòng suối nhiệt đới dài 300m, 2 công viên trung tâm quy mô được thiết kế theo phong cách resort, 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của các toà tháp... Astral City sẽ được vận hành bởi tập đoàn quốc tế CBRE, đảm bảo chất lượng sống 5 sao cho cư dân.

TS.Trần Nguyễn Minh Hải cho rằng, các dự án căn hộ cao cấp nhất Bình Dương đang đứng trước lợi thế khai thác cho thuê lớn với tỷ suất cho thuê có thể lên tới 10-12%. Theo phân tích của chuyên gia, tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Bình Dương lớn và bền vững do 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, hiện nguồn cung căn hộ cao cấp đúng nghĩa cho các chuyên gia tại Bình Dương đang thiếu trầm trọng, cung chưa đủ cầu. Về tương lai, cũng không phải lo việc bội thực nguồn cung, do quỹ đất đẹp để xây căn hộ cao cấp quanh các khu công nghiệp lớn đang dần cạn kiệt..

Thứ hai, mặt bằng giá căn hộ nói chung trên địa bàn Bình Dương hiện dưới 2 tỷ đồng, đúng với nhu cầu thực của thị trường. Tuy nhiên, đối tượng thuê các căn hộ tại đây chủ yếu là các chuyên gia, được doanh nghiệp đài thọ tiền thuê nhà lên tới cả nghìn USD.

Tâm Anh