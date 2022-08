Những lưu ý khi chuyển nhà, văn phòng

Mất mát đồ đạc, hư hỏng vật dụng trong quá trình di chuyển là những rủi ro khi sử dụng dịch vụ vận chuyển nhà không chuyên nghiệp.

Người có nhu cầu thuê đơn vị vận chuyển nhà, chuyển văn phòng có thể là sinh viên, người đi làm, các hộ gia đình. Phần lớn khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà sẽ có lượng đồ lớn cần vận chuyển gồm cả vật dụng dễ vỡ, đồ dùng thiết yếu, vật dụng có giá trị.

Chuyển nhà với lượng đồ lớn, đồ dễ vỡ... cần các dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp. Ảnh: Kiến Vàng

Những rủi ro trong quá trình vận chuyển nhà trọn gói thường xảy ra như đồ đạc bị thất lạc. Nguyên nhân do đơn vị vận chuyển không kiểm soát được chính xác số lượng đồ vật có trong quá trình vận chuyển. Đồ đạc bị trầy xước do sự thiếu cẩn thận trong quá trình sắp xếp. Các đồ nội thất bị đè nén quá chặt, không đảm bảo độ an toàn, dễ dàng va chạm với nhau dẫn tới đổ vỡ.

Sự thiếu chuyên nghiệp của đơn vị vận chuyển dẫn tới mất thời gian và tốn nhiều chi phí khi khối lượng đồ vận chuyển nhiều, nhưng không xây dựng được phương án vận chuyển hợp lý. Hậu quả, sau mỗi lần chuyển nhà, gia chủ thường tốn một khoản tiền nhất định vào việc mua thay thế, sửa chữa, khắc phục.

Việc vận chuyển nhà thoạt nghe có vẻ đơn giản và không quá khó khăn, nhưng điều này chỉ xảy ra khi tìm kiếm được đơn vị vận chuyển nhà chuyên nghiệp, có đầy đủ chính sách bồi thường và xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Các đơn vị vận chuyển nhà chuyên nghiệp sẽ có đầy đủ chính sách bồi thường và xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Ảnh: Kiến Vàng

Khi vận chuyển nhà, thông thường chủ nhà và đơn vị vận chuyển sẽ có hợp đồng hoặc bàn bạc trước về số lượng hàng hóa sẽ vận chuyển, quãng đường và khoảng cách di chuyển, các dịch vụ kèm theo trong quá trình vận chuyển nhà. Nếu xảy ra vấn đề phát sinh, đơn vị vận chuyển sẽ cần phải giải thích lý do và có biện pháp xử lý, bồi thường khi đồ đạc bị thất thoát.

Các đơn vị vận chuyển nhà chuyên nghiệp và uy tín luôn có chế độ chính sách bồi thường và xử lý vấn đề phát sinh đúng quy định trong hợp đồng hoặc theo thỏa thuận trước đó. Khi xác định được lỗi dẫn tới đồ đạc bị hỏng, trầy xước, thất thoát, mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng, thể hiện sự minh bạch và đúng đắn.

Ngoài ra các đơn vị cung cấp dịch vụ đòi hỏi phải có kinh nghiệm, tính cẩn thận cần thiết khi vận chuyển và đóng gói, tránh việc hỏng hóc khi vận chuyển qua lại hai địa điểm. Để tránh rủi ro, khách hàng cần tránh thỏa thuận miệng nếu số lượng đồ cần chuyển nhiều, quãng đường dài, đặc biệt là hàng dễ vỡ, đồ dùng có giá trị.

Đội ngũ vận chuyển nhà của Kiến Vàng. Ảnh: Kiến Vàng.

Thấu hiểu nỗi lo này, dịch vụ chuyển nhà, vận chuyển nhà Kiến Vàng ra đời, với mong muốn giúp khách hàng có cơ hội sử dụng dịch vụ với chất lượng cùng chi phí hợp lý.

Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng cung cấp chính sách bảo hành được quy định minh bạch trước khi thực hiện công việc. Đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn, tính kỷ luật cao, làm việc tỉ mỉ, biết cách cách sắp xếp đồ đạc, đảm bảo được sự an toàn về số lượng, chất lượng cho mỗi chuyến xe.

(Nguồn: Chuyển nhà Kiến Vàng)