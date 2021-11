Những lưu ý giúp mẹ và con khỏe mạnh khi bình thường mới

PGS.TS Trần Đắc Phu lưu ý dấu hiệu trẻ mắc Covid-19, biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo 5K, hạn chế nguồn lây từ gia đình để mẹ và bé khỏe mạnh.

Trong những ngày qua, các tọa đàm của chuỗi chiến dịch, "Ngọc Dung bật xanh Sống tích cực - Vượt nỗi lo" do hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung tổ chức, nhận được rất nhiều câu hỏi của phụ huynh liên quan đến cách bảo vệ con khỏe mạnh trước Covid-19.

Tiếp tục tọa đàm lần này, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế mang đến những thông tin hữu ích cho cha mẹ với chủ đề "Mẹ an toàn - con khỏe mạnh" trong "giai đoạn bình thường mới".

Dấu hiệu nào nhận biết trẻ mắc Covid-19

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, cuộc sống đang dần trở lại bình thường thì việc nhanh chóng thích nghi và ứng biến trước hoàn cảnh là cần thiết, đặc biệt là với trẻ em. Cha mẹ có thể chủ động xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc và trang bị những kỹ năng để bảo vệ con.

PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ thêm, sốt, ho, khó thở, mất khứu giác, vị giác, mệt mỏi... là dấu hiệu điển hình để phụ huynh phát hiện trẻ mắc Covid-19. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu trên, cha mẹ cần theo dõi sát các triệu chứng xem có sự chuyển biến nặng hay có kèm biểu hiện khác không. Trẻ đã biết trao đổi với bố, mẹ về tình hình sức khỏe hoặc còn quá nhỏ chưa biết chia sẻ khi gặp vấn đề đều cần phải lưu ý.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng chia sẻ về cách bảo vệ trẻ trước Covid -19 trong tọa đàm. Ảmh: Thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Cha mẹ cần theo dõi những người mà trẻ hoặc cha mẹ có tiếp xúc gần bị nhiễm Covid-19 và cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, hỗ trợ. Người lớn nên thường xuyên nhắc nhở con thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn. Đối với trẻ, yếu tố lây trong gia đình rất cần lưu tâm.

Cách bảo vệ trẻ trong bối cảnh dịch bệnh

Trẻ nhỏ có thể bị lây nhiễm Covid-19 thông qua các giọt bắn, qua các mầm bệnh tồn tại trong môi trường, trên các bề mặt mà vô tình tiếp xúc, qua tiếp xúc với thành viên trong gia đình nếu ai đó bị nhiễm. Sau đó, mầm bệnh có thể xâm nhập vào cơ thể do thói quen hay mút tay, dụi mắt mũi...

Trong giai đoạn trẻ chưa được tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh cũng không nên lo lắng, thay vào đó, cần chấp hành đúng các biện pháp như mang khẩu trang tại nơi công cộng; rửa tay và giãn cách xã hội; đồng thời nên cho trẻ hạn chế tiếp xúc, tập trung nơi đông người. Các thành viên trong gia đình khi đi ra ngoài về cần vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với con trẻ... Bên cạnh đó, xây dựng cho trẻ chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, vui chơi, học tập hợp lý, lành mạnh để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cũng rất cần thiết.

Cha mẹ nên cho con ngủ đủ giấc, chăm sóc đường hô hấp để phòng bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Shutterstock

Thẩm mỹ viện Ngọc Dung với chiến dịch vì phụ nữ

"Mẹ an toàn - con khỏe mạnh" trong "giai đoạn bình thường mới" là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm trong chuỗi chiến dịch "Ngọc Dung bật xanh - Sống tích cực, vượt nỗi lo". Chương trình do hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung thực hiện thời gian qua đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi của nhiều người ở các miền đất nước. Nhiều chị em phụ nữ bày tỏ sự thích thú vì chia sẻ gần gũi của khách mời, mang đến kiến thức bổ ích để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Đại diện thẩm mỹ viện Ngọc Dung cho biết, những nỗ lực này của hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung một lần nữa khẳng định cái tâm và cái tầm của thương hiệu đối với khách hàng. Đây là hoạt động phù hợp thời điểm của hệ thống, mong muốn được chia sẻ khó khăn với chị em phụ nữ để cùng nhau sống an toàn, trọn vẹn trong cuộc sống "bình thường mới".

Ngọc An