Những lưu ý dùng ứng dụng nhận diện khuôn mặt ở sân bay Tân Sân Nhất

Khách cài ứng dụng VNeID trên di động có thể check in, xác thực danh tính, qua cửa an ninh và lên máy bay không cần mang theo nhiều giấy tờ.

Nhà ga T3, ga nội địa lớn nhất nước với công suất thiết kế 20 triệu lượt khách mỗi năm, được đưa vào khai thác dịp 30/4, hiện phục vụ các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Khách làm thủ tục xác thực khuôn mặt tại ga T3 ngày 27/7. Ảnh: ACV

Từ ngày 26/7 đến 15/8, Công an TP HCM phối hợp cùng an ninh sân bay và hãng hàng không triển khai hướng dẫn hành khách sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Mỗi ngày, công an thành phố bố trí ít nhất hai cán bộ trực tại ga T3 hướng dẫn người dân sử dụng VNeID làm thủ tục qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay. Để tiết kiệm thời gian và tránh các sự cố phát sinh, hành khách cần lưu ý các điểm sau.

Chuẩn bị trước chuyến bay

Hành khách cần có căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Ứng dụng VNeID phải được kích hoạt ở mức độ 2, tức thông tin cá nhân đã được xác thực và liên kết với cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Check in và sử dụng nhận diện khuôn mặt

Hành khách có hai cách thức sử dụng dịch vụ. Cách thứ nhất áp dụng cho người dùng thiết bị iOS, bằng việc check in online qua VNeID trên điện thoại và xác thực danh tính.

Cách thứ hai là đến ga T3 làm thủ tục trực tiếp tại các quầy Vietnam Airlines (từ 56 đến 77), sau đó đến cổng kiểm soát an ninh nhận diện khuôn mặt. Nếu trùng khớp, cửa tự động mở để khách lên máy bay mà không cần xuất trình các loại giấy tờ.

Di chuyển đúng làn dành cho nhận diện khuôn mặt

Tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, khu vực kiểm tra an ninh đều có làn dành riêng cho hành khách sử dụng công nghệ sinh trắc học. Biển chỉ dẫn được bố trí ngay trước khu vực soi chiếu. Hành khách nên chú ý quan sát và di chuyển đúng làn để tránh mất thời gian di chuyển lại.

Khi đến khu vực nhận diện khuôn mặt, hành khách chỉ cần đứng vào vị trí quy định, hệ thống sẽ tự động quét khuôn mặt và đối chiếu với dữ liệu đã đăng ký. Nếu trùng khớp, cổng an ninh sẽ mở mà không cần trình vé hay giấy tờ tùy thân.

Lưu ý về thời gian và kết nối mạng

Dù quy trình nhận diện khuôn mặt đã được tối ưu, giúp hành khách chỉ mất vài giây để hoàn tất và tiết kiệm 10-15 phút so với việc xuất trình giấy tờ, sân bay vẫn khuyến cáo nên mang theo giấy tờ tùy thân để dự phòng các sự cố kỹ thuật.

Hành khách cũng nên có mặt tại sân bay ít nhất 90 phút trước giờ khởi hành (với chuyến bay nội địa) để kịp xử lý nếu xảy ra trục trặc như ảnh chân dung không đạt chuẩn, thông tin đăng ký thiếu hoặc kết nối mạng không ổn định.

Ngoài ra, hành khách cần đảm bảo thiết bị di động có kết nối mạng nếu thực hiện đăng ký qua ứng dụng tại sân bay, tránh tình trạng không thể truy cập hệ thống lúc cần thiết.

Những lưu ý khác

Ứng dụng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) không áp dụng với tất cả hành khách, hiện công nghệ mới được áp dụng cho hành khách đi chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines tại ga T3 Tân Sơn Nhất. Các hãng bay khác và ga quốc tế chưa triển khai. Trẻ em dưới 14 tuổi cũng chưa thuộc đối tượng áp dụng.

Theo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dữ liệu sinh trắc học của hành khách được bảo mật và sử dụng duy nhất cho mục đích xác thực danh tính khi làm thủ tục bay. Hệ thống được vận hành theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, tuân thủ quy định của Bộ Công an và Xây dựng.

Ngoài Tân Sơn Nhất, công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID đã triển khai ở sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Cam Ranh. Giải pháp này nằm trong lộ trình số hóa toàn diện hoạt động vận tải hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái sân bay thông minh, không giấy tờ.

Tuấn Anh