Những lực đẩy giá bất động sản Dĩ An

Bình DươngHạ tầng kết nối hoàn thiện, nguồn cung căn hộ tầm trung lớn, Dĩ An là thị trường được giới đầu tư và người mua ở thực đặt nhiều kỳ vọng.

Trong làn sóng phát triển về phía Đông của TP HCM, Bình Dương là một trong những thị trường thị trường hấp dẫn nhà đầu tư vài năm gần đây. Thị trường chứng kiến sự đổ bộ của nhiều chủ đầu tư lớn, với những dự án quy mô, đa dạng về loại hình sản phẩm. Báo cáo của DKRA Việt Nam quý III cho thấy, tại Đông Nam Bộ, nguồn cung căn hộ chung cư tại Bình Dương đạt 887 căn, chiếm 25%, xếp vị trí thứ 2 chỉ sau TP HCM. Ở phân khúc nhà phố, biệt thự, Bình Dương cũng xếp thứ 2 toàn thị trường với 8% số lượng sản phẩm mới mở bán.

Trong đó, thành phố Dĩ An của Bình Dương là một trong những tâm điểm thu hút giới đầu tư. Thị trường được hậu thuẫn bởi lợi thế vị trí, lực đẩy hạ tầng và triển vọng phát triển công nghiệp.

Xét về vị trí, Dĩ An nằm giữa các thành phố Thủ Đức, Biên Hòa và Thuận An, là tâm điểm giao thương và được kỳ vọng trở thành trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương trong tương lai.

TP Dĩ An tâm điểm giao thương của các nền kinh tế khu Đông. Ảnh: Thành Huy

Các tuyến đường quan trọng của khu Đông đi qua và giao nhau trên địa bàn thành phố Dĩ An như quốc Lộ 1K, quốc Lộ 13, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội khu Đông nói chung, thành phố Dĩ An nói riêng.

"Sở hữu vị trí chiến lược kết nối giao thương trọng điểm khu Đông là lợi thế rất lớn để giá bất động sản tại Dĩ An tăng mạnh trong 3-5 năm tới", tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TP HCM đánh giá.

TP Dĩ An đang là điểm đến an cư của nhiều người trẻ tại TP HCM. Ảnh: Nhật Phúc

Song song đó, sự phát triển công nghiệp cũng tạo tiền đề gia tăng giá trị bất động sản cho Dĩ An. Theo báo Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 là 58.551 tỷ đồng, đạt 50,55% kế hoạch năm, tăng 5,98% so với cùng kỳ 2020 dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây cũng là động lực chính thu hút một lượng lớn người lao động, gồm cả chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Nhu cầu nhà ở tăng cũng là lực đẩy gia tăng giá trị bất động sản tăng trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia nhận định lực đẩy của thị trường Dĩ An còn được cộng hưởng bởi xu hướng ly tâm ra khu vực vùng ven khi nguồn cung các dự án mới tại TP HCM đang khan hiếm. Báo cáo mới đây của CBRE cho thấy, quý III cũng đánh dấu giai đoạn trầm lắng của thị trường TP HCM với chỉ hai dự án được chào bán mới. Nguồn cung mới ghi nhận ở các dự án thuộc phân khúc cao cấp, trong khi căn hộ bình dân đã biến mất khỏi thị trường từ quý 1 năm 2019.

"Nhiều người trẻ làm việc tại TP HCM đã chọn sinh sống tại Dĩ An vì khoảng cách không quá xa, hạ tầng thông thoáng, chi phí hợp lý hơn. Trong tương lai, khi tuyến metro số 1 nối thẳng từ ga Bến Thành, TP HCM đến ga bến xe miền Đông mới, TP Dĩ An hoàn thành, việc di chuyển sẽ càng được rút ngắn", một nhà đầu tư nhận định.

Một thời gian quan sát thị trường, nhà đầu tư này cho biết lúc này giá bán trung bình một căn hộ tầm trung tại Dĩ An còn "mềm" hơn so với TP HCM. Đặc biệt, vừa qua, Bình Dương cũng là một trong số địa phương phải giãn cách kéo dài vì số ca nhiễm Covid-19 lớn, song gần như giá bán căn hộ tại đây vẫn duy trì ổn định, thậm chí có triển vọng tăng theo đà tăng chung của thị trường.

Còn theo Tiến sĩ Minh Hải, xu hướng người trẻ lựa chọn sống tại Bình Dương, nhất là Dĩ An dù đang làm việc tại TP HCM, sẽ là dòng chảy chủ yếu của thị trường khiến giá trị bất động sản ở những khu vực này gia tăng.

Một trong những dự án bất động sản ghi nhận sự quan tâm của thị trường thời gian qua là HT Pearl, tọa lạc tại 29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa. Dự án phát triển theo mô hình căn hộ cao cấp, quy tụ những doanh nghiệp tên tuổi như Kume Design Asia, Meinhardt Việt Nam, nhà thầu Hòa Bình, thiết kế kết cấu và cơ điện Rankine & Hill (Singapore)...

Hạ tầng giao thông hoàn thiện thúc đẩy kinh tế Bình Dương phát triển. Ảnh: Nhật Phúc

Trong đó, Kume Design Asia, đơn vị nổi tiếng từ Nhật Bản sẽ ứng dụng tiêu chuẩn thiết kế Nhật Bản để tạo ra môi trường sống tốt hơn cho HT Pearl. Tại đó, những không gian được bố trí thuận tiện cho phụ nữ và trẻ em, tiết kiệm năng lượng, tăng cường nhiều khu vực chung như: khu vực giải tỏa stress, khu vực giải trí ý nghĩa, khu vực tập trung tạo khoảng không gian ưu tiên giành cho chăm sóc, giáo dục trẻ em... Chất lượng dự án cũng được đảm bảo bởi uy tín của nhà thầu Hòa Bình xây dựng phần móng và nhà thầu Coteccons xây dựng phần thân.

Theo chủ đầu tư, dự án cách quốc lộ 1K 600m, vừa thuận lợi trong việc di chuyển, vừa đảm bảo cho cư dân có những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân và gia đình mỗi khi về nhà, tách biệt khỏi sự ồn ào, náo nhiệt. Với sự chăm chút kỹ lưỡng, HT Pearl hứa hẹn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của cộng đồng chuyên gia cũng như các cư dân trẻ tại khu Đông TP HCM. HT Pearl là một trong số ít dự án đảm bảo tiến độ xây dựng ngay trong dịch và được mở bán sau khi hoàn thiện phần móng.

Hoài Phong