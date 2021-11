Những lực đẩy cho bất động sản Đà Nẵng sau dịch

Tín hiệu tích cực về kinh tế xã hội, đặc biệt là quy hoạch và hạ tầng mới được xem là những tiền đề quan trọng giúp bất động sản Đà Nẵng phục hồi sau dịch.

hoạ toàn cảnh dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort. Ảnh: Hà Nội Non Nước

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Theo ý tưởng đó, tập đoàn IPPG cùng các tập đoàn lớn của Mỹ như Cantor Fitzgerald, Weidner Resorts/GAM và Steelman Partners đã được thành phố lựa chọn ký kết tài trợ xây dựng đề án cho Trung tâm Tài chính Đà Nẵng.

Với quy hoạch mới, hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng tại Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị triển khai như: nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế; đầu tư xây dựng mới cảng Liên Chiểu; xây dựng cầu và đường mới qua sông Cổ Cò tăng cường kết nối với Hội An; hệ thống tàu điện ngầm với giá trị đầu tư hơn 2 tỷ USD... Theo đánh. Giá đây là những tiền đề quan trọng giúp nền kinh tế Đà Nẵng phát triển, đồng thời tạo lực đẩy cho bất động sản phục hồi.

Ngoài đầu tư hệ thống hạ tầng, Đà Nẵng cũng đang thí điểm mở cửa đón du khách quốc tế ngay trong tháng 11, điều này khiến giới đầu tư cho rằng không quá khó để thủ phủ du lịch Đà Nẵng phục hồi và tiếp tục phát triển bứt phá trong tương lai gần.

Ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang ấm dần lên với các giao dịch bắt đầu sôi động trở lại. Một số dự án nghỉ dưỡng được giới thiệu ra thị trường nhằm đón đầu cơ hội trong giai đoạn bình thường mới, có dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước, chủ đầu tư dự án cho biết, với thiết kế theo phong cách Vogue, lấy cảm hứng từ nghệ thuật và thời trang cùng hệ tiện ích tối ưu trải nghiệm, dự án nhằm đáp ứng phong cách du lịch, nghỉ dưỡng đa dạng của thế hệ Millennials (18-35 tuổi) năng động. Đây được coi là đối tượng tiềm năng của nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực kinh doanh loại hình khách sạn, dịch vụ du lịch.

Tiện ích hồ bơi của dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort. Ảnh: Hà Nội Non Nước

Nằm trên cung đường Trường Sa, tuyến đường di sản kết nối Đà Nẵng – Hội An, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort có tầm nhìn trực diện ra vịnh biển Non Nước, nơi có bãi biển Mỹ Khê - 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn. Theo chủ đầu đánh giá những căn condosuite và villa sang trọng của dự án sẽ tạo nên sức hấp dẫn với các nhà đầu tư.

"Khi du lịch được phục hồi trong thời gian tới, dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại đây được dự đoán không ngừng gia tăng giá trị. Với việc quỹ đất ven biển tại Đà Nẵng đang ngày càng khan hiếm, những căn condosuite và villa sang trọng của dự án đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt với các nhà đầu tư", đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước nói.

An Mai