Những lựa chọn TV 4K 65 inch cao cấp giá tốt

Dòng TV X95J, X90J của Sony, QA65 của Samsung hay A1 của LG đều được trang bị tấm nền cao cấp, điều khiển thông minh, ra lệnh bằng giọng nói.

Sony 4K XR-65X95J (44 triệu đồng)

Sony XR-65X95J .

Bravia XR X95J là dòng TV 4K LCD cao cấp nhất của Sony hiện nay và cũng là thế hệ đầu tiên sử dụng hệ điều hành Google TV, đổi tên từ Android TV với giao diện hoàn toàn mới. Đây là một trong những lợi thế lớn về phần mềm so với các đối thủ cùng phân khúc do Google TV đa dạng hơn về ứng dụng, hỗ trợ trợ lý ảo thông minh Assistant. Ngoài ra, ứng dụng kèm theo TV như Galaxy Play, FPT Play, VTV Cab On, Clip TV đều có sẵn 12 tháng thuê bao.

X95J sử dụng công nghệ LED nền (Full Array LED), độ phân giải 4K. Bộ xử lý nhận thức Cognitive Processor XR có thể tự động điều chỉnh hình ảnh, âm thanh phù hợp theo góc nhìn của người xem. TV thể hiện độ tương phản tốt, không có hiện tượng hở sáng đèn nền, hỗ trợ tốt cho máy chơi game với tần số quét cao 120 Hz, chế độ chơi game riêng biệt.

Samsung QLED 4K QA65Q80A (43 triệu đồng)

Samsung QLED QA65Q80A.

Không thuộc dòng Neo QLED mới nhưng QA65Q80A vẫn có thiết kế viền siêu mỏng, chân đế hợp kim cao cấp. Sản phẩm sử dụng tấm nền QLED 4K với hệ thống đèn nền Direct Full Array 8X hiển thị màu đen sâu hơn so với các dòng QLED tầm trung giá rẻ. TV mới của Samsung cũng có bộ xử lý Quantum 4K, công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot tương tự như Neo QLED cao cấp hơn.

Điểm mới trong hệ điều hành TizenOS 6.0 là tích hợp trợ lý ảo Google Asisstant tương tự các đối thủ từ LG và Sony. Khả năng nhận diện giọng nói tốt nhưng chưa liên kết được hệ thống nhà thông minh Google Home như Google TV thực thụ.

TCL Mini LED 4K 65C825 (38 triệu đồng)

LG 4K 65 inch 65A1PTA.

TCL Mini LED 65C825 có thiết kế viền ba cạnh siêu mỏng tương tự Sony X95J hay Samsung Neo QLED. Tuy nhiên, sản phẩm phá cách với viền dưới dày tích hợp hệ thống loa ngoài và camera độ phân giải HD 720p để đàm thoại video trực tuyến ngay phía trên. TV dùng tấm nền Mini LED 4K cao cấp cho khả năng hiển thị màu đen sâu, chip xử lý AiPQ thế hệ 2.

Sản phẩm chạy hệ điều hành Android với khả năng nhận lệnh trực tiếp qua TV thay vì trên điều khiển từ xa. Tuy nhiên, sản phẩm chưa có giao diện mới kiểu Google TV tối giản như Sony.

LG 4K 65 inch 65A1PTA (42 triệu đồng)

LG 4K 65 inch 65A1PTA.

LG A1 là dòng TV OLED giá tốt nhất của LG ra mắt năm 2021. Tuy không sở hữu tấm nền OLED evo mới (độ sáng cao hơn) như dòng G1, sản phẩm vẫn có đầy đủ ưu điểm từ tấm nền OLED với các điểm ảnh tự phát sáng. A1 cũng được nâng cấp về cấu hình, chip xử lý, các cổng HDMI 2.1, hỗ trợ eARC mới như các dòng "đàn anh".

65A1PTA sử dụng hệ điều hành webOS 6.0 hoàn toàn mới, thể hiện được nhiều nội dung hơn từ màn hình Home giống Google TV. Sản phẩm có ưu điểm điều khiển "bay", tức hỗ trợ nhận diện cử chỉ, bên cạnh ra lệnh, tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt.

Tuấn Hưng