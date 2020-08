Những lợi thế giúp Mazda CX-5 hút khách Việt

Mazda CX-5 thường lọt top xe bán chạy bậc nhất phân khúc nhờ thiết kế bắt mắt, nhiều tiện nghi và chính sách ưu đãi linh hoạt từ nhà phân phối.

SUV dưới 1 tỷ đồng là phân khúc xe có sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường trong nước. Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson là những mẫu xe được khách Việt ưa chuộng, thường nằm trong top xe bán chạy nhất hàng tháng.

CX-5 và Tucson có giá khởi điểm sát nhau, lần lượt 819 triệu đồng và 799 triệu đồng. Honda CR-V lắp ráp trong nước tăng 30 triệu đồng so với trước đây, giá khởi điểm từ 983 triệu đồng, tương đương bản cao cấp của CX-5.

Mỗi mẫu xe đều có định hướng riêng để thuyết phục khách hàng, trong đó CX-5 ghi điểm nhờ thiết kế bắt mắt, chất công nghệ và loạt chính sách linh hoạt từ nhà phân phối. Ngoài ra, Mazda CX-5 trang bị 2 tuỳ chọn động cơ 2.0 và 2.5 SkyActiv-G hút khí tự nhiên, cùng hệ dẫn động 2WD hoặc AWD.

Mazda CX-5 lọt top "10 mẫu SUV tốt nhất 2020" do tạp chí AutoCar bình chọn.

Ngôn ngữ thiết kế Kodo

Thiết kế ngoại thất của CX-5 không tạo ấn tượng hầm hố như những đối thủ cùng phân khúc. Mẫu SUV Nhật Bản giữ ngoại hình thanh lịch, thể thao, loại bỏ các đường thẳng dập nổi trên thân xe. Ngôn ngữ thiết kế Kodo giúp CX-5 mang dáng vẻ trung tính và thanh thoát hơn, phù hợp với đa dạng khách hàng.

Chiều dài tổng thể thân xe đạt 2.700 mm, Mazda CX-5 hứa hẹn khoang cabin rộng rãi và thoải mái cho cả 5 vị trí ngồi.

Nội thất Mazda CX-5.

Loạt tiện nghi cao cấp

Đại diện nhà phân phối cho biết, khách hàng đánh giá cao CX-5 nhờ sở hữu nhiều trang bị độc đáo so với đối thủ. Xe có ghế bọc da cao cấp kèm nhớ vị trí ghế, cửa kính điện một chạm, cốp xe chỉnh điện, kết nối giải trí Apple CarPlay, Android Auto...

Ngoài ra, CX-5 có vô-lăng thiết kế mới, màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp nút xoay điều khiển hệ thống giải trí Mazda Connect. Dàn âm thanh 10 loa Bose, màn hình HUD, gương chống chói, camera 360 độ...

Động cơ SkyActiv-G

Mazda CX-5 được trang bị động cơ SkyActiv-G, 4 xi–lanh, công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm.

Chế độ lái thể thao Sport hứa hẹn tạo hứng khởi hơn cho người cầm lái. Đại diện nhà phân phối cho biết, động cơ SkyActiv-G có thể tận dụng thêm 15-30% lượng nhiên liệu hao phí so với động cơ thông thường, giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và hạn chế khí thải ra môi trường.

Đạt chứng nhận an toàn 5 sao

CX-5 là mẫu xe nhận được nhiều đánh giá an toàn từ các tổ chức kiểm nghiệm uy tín. Xe đạt số điểm 5 sao cao nhất trong các thử nghiệm của Tổ chức Bảo hiểm an toàn Xa lộ Mỹ IIHS hay NCAP châu Âu.

Các tính năng an toàn nổi bật của xe gồm: hệ thống an toàn thông minh i-Activesense, đèn chiếu sáng LED ALH, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ giữ làn đường LAS, cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA... Bên cạnh đó, công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus hứa hẹn giúp CX-5 vận hành an toàn hơn trong đa dạng điều kiện đường sá.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn

Hiện tại, Mazda CX-5 có giá khởi điểm từ 819 triệu đồng cho phiên bản 2.0 và 899 triệu đồng cho bản 2.5. Nhà phân phối tặng kèm khách mua xe bộ quà tặng và gói ưu đãi vay mua xe 6,99% cho năm đầu tiên. Khách mua bản Signature Premium 2WD được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất, trị giá 11 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi linh hoạt của nhà phân phối là một trong những lý do khiến Mazda CX-5 hút khách Việt.

Tuấn Vũ