Những lợi thế giúp Bình Thuận thu hút du khách hậu giãn cách

Các chương trình kích cầu, quảng bá du lịch, kết nối thuận tiện, nhiều điểm đến hấp dẫn tạo lợi thế cho du lịch Bình Thuận khởi sắc trở lại.

Từ ngày 24/10 đến 25/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận triển khai kế hoạch đón khách du lịch trở lại, bắt đầu với khách sạn có quyết định công nhận hạng từ 3-5 sao (hoặc tương đương), dịch vụ lữ hành, điểm tham quan đạt tiêu chí an toàn được UBND tỉnh công nhận. Địa bàn thực hiện thí điểm chủ yếu tập trung tại khu vực TP Phan Thiết. Trước đó, gần 120 du khách đến từ TP HCM đã tới tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

Kích cầu du lịch

Theo ông Nguyễn Nam Long - Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy để kích hoạt lại ngành du lịch, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp và du khách. Cụ thể triển khai rà soát tiêm ngừa vaccine, tổng vệ sinh bờ biển, tăng cường truyền thông để du khách an tâm, cảm thấy an toàn khi đến du lịch, nghỉ dưỡng.

Những du khách đầu tiên đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới vào ngày 24/10 tại Centara Mirage Resort Mui Ne. Ảnh: Novaland

Còn ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết với chủ đề "Bình Thuận - Điểm đến an toàn", địa phương đang nỗ lực từng bước phục hồi hoạt động du lịch. Thời gian này tỉnh sẽ tập trung xây dựng khu du lịch an toàn và điểm đến an toàn.

"Yếu tố cơ bản đó là 100% lao động trong khu du lịch và trên 70% người dân trong khu du lịch trọng điểm được tiêm đủ vaccine Covid-19", ông Khoa nói.

Ngành du lịch Bình Thuận xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch trong 3 tháng cuối năm 2021 qua ứng dụng công nghệ số giới thiệu điểm đến du lịch thông qua việc quét mã QR, quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, truyền thông về quy trình đón khách an toàn (bằng video), xây dựng chương trình du lịch trực tuyến...

Việc triển khai đón khách đã góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn TP Phan Thiết, khôi phục các hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan, từng bước phục hồi thị trường du lịch tỉnh Bình Thuận. Du lịch khởi sắc cũng được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng là "liều vaccine" giúp thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây có thể nhanh chóng sôi động trở lại.

Hạ tầng giao thông đảm bảo tiến độ thi công

Bên cạnh tin vui từ du lịch, thị trường bất động sản Phan Thiết cũng đón nhận tín hiệu tích cực từ hạ tầng giao thông. Theo đó, tiến độ thi công cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết huyết mạch vẫn được đảm bảo trong bối cảnh đại dịch. Nhiều đoạn cao tốc đang triển khai loạt hạng mục quan trọng như đúc dầm bê tông, hệ thống thoát nước, lên lớp cấp phối đá dăm...

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự kiến hoàn thành và thông xe trong năm 2022 với chiều dài 99km, gồm 6 làn xe và có tổng vốn đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng. Được thiết kế với vận tốc lưu thông 120km/h, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP HCM và Phan Thiết dưới 2 tiếng đồng hồ.

Các tuyến đường kết nối Phan Thiết với những các đô thị lân cận như ĐT 719 (đoạn Kê Gà – Tân Thiện) và ĐT 719B (đoạn Phan Thiết – Kê Gà) với tổng mức vốn đầu tư lên đến 1.600 tỷ đồng, vẫn giữ được nhịp độ triển khai nâng cấp. Sau thời gian giãn cách xã hội, các dự án này đang được tập trung nhân vật lực để tăng tốc thi công.

Bên cạnh đường bộ, TP Phan Thiết còn hưởng lợi từ hai dự án hàng không. Mới đây, sân bay Phan Thiết đã được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E, có hoạt động bay quốc tế, công suất thiết kế hai triệu hành khách mỗi năm, với tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Trong tháng 10 này, đồng loạt các hạng mục dự án cũng đã được triển khai. Tỉnh Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập phương án di dời đường điện 220KV ảnh hưởng tĩnh không sân bay... để có thể hoàn thành dự án trong năm 2022 như dự kiến.

Du lịch tạo đà cho bất động sản

TP Phan Thiết được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu nhiều bãi biển hoang sơ, trong xanh, khí hậu nhiệt đới ít mưa bão, cho phép du khách có thể nghỉ dưỡng 4 mùa quanh năm. Nơi đây cũng là bãi biển thích hợp cho môn lướt sóng với diều. Phan Thiết còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như danh thắng Bàu Trắng, Dinh vạn Thủy Tú, trường Dục Thanh, Lầu ông Hoàng, Hòn Rơm, các khu di tích văn hóa Chăm Pa...

Dự án NovaWorld Phan Thiet tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết. Ảnh: Novaland

Điều kiện tự nhiên thuận tiện cùng nền văn hóa đa bản sắc giúp địa phương này trở thành điểm đến của nhiều du khách cả trong và ngoài nước trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó thành phố biển cũng thu hút hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đầu tư phát triển hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tại đây.

Nổi bật là NovaWorld Phan Thiet của Novaland với quy mô 1.000 ha, trải dài 7 km trên bờ biển xã Tiến Thành (Phan Thiết). Dự án có tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD, cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như second home, shophouse, villa, boutique hotel... cùng hàng trăm tiện ích độc đáo đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng – sức khỏe – giải trí và tạo nên diện mạo sinh động của một siêu đô thị biển quy mô, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp trong thời gian sắp đến.

Khách hàng nhận bàn giao second home Florida tại dự án NovaWorld Phan Thiet vào tháng 10 vừa qua. Ảnh: Novaland

Đến nay, những căn second home, dãy phố thương mại với các cửa hàng F&B, công viên bãi biển, các tuyến đường nội khu... tại dự án đã dần hình thành. Trong đó, phân khu Florida dần rõ nét với những dãy biệt thự hướng biển đầy sắc màu, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nguyên bản của những ngôi nhà miền nam nước Mỹ.

Anh Trần Văn Đông (quận Phú Nhuận, TP H CM), một trong những khách hàng đầu tiên nhận bàn giao second home tại phân khu Florida, chia sẻ: "Tôi đặc biệt ấn tượng với tiến độ thi công của dự án. Dù thời gian qua dịch bệnh gây nên nhiều khó khăn, thế nhưng chủ đầu tư vẫn bàn giao đúng với cam kết ban đầu. Căn biệt thự biển được hoàn thiện với chất lượng rất tốt, đúng như tôi mong đợi trong suốt 2 năm đầu tư. Tôi đang rất háo hức cùng gia đình đón Tết tại NovaWorld Phan Thiet".

Cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố tại dự án NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Hệ tiện ích tại NovaWorld Phan Thiet cũng được chú trọng triển khai song song nhằm mang đến trải nghiệm du lịch độc đáo cho cư dân và du khách vào dịp cuối năm. Công viên biển Miami Bikini Beach 16ha đang hoàn thiện khu quảng trường biển cùng cụm nhà hàng cao cấp, phục vụ đa dạng ẩm thực Á – Âu. Dự kiến cụm nhà hàng gồm những thương hiệu quen thuộc như Au Lac Do Brazil, Dynasty House, Seorae BBQ và Marina Club sẽ vận hành ngay trong quý IV. Một trong những tiện ích đẳng cấp nhất dự án cũng được hoàn thành trong năm nay là cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố.

Trong tương lai, dự án tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm nhà thi đấu Arena 10.000 chỗ ngồi, sân thi đấu tennis ATP 3.500 chỗ ngồi, công viên chủ đề 25ha, hệ thống phòng tập Citigym, sân bóng đá, sân tennis, sân bóng rổ, đường chạy marathon, bệnh viện, spa, clinic... Hệ tiện ích hoàn chỉnh cùng các sản phẩm lưu trú tại đây sẽ mang lại những trải nghiệm du lịch tối ưu cho cư dân và du khách.

Sơn Quỳnh