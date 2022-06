Những lợi thế của Trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh

Triết lý giáo dục, giáo viên, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế... giúp trường quốc tế Him Lam thu hút phụ huynh, học sinh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.

Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8 năm nay. Theo đại diện trường, hiện khá nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh và các tỉnh lân cận đăng ký cho con vào học. "Sứ mệnh của trường chính là khơi nguồn cảm hứng cho đam mê học tập và khuyến khích học sinh phát triển năng lực trí tuệ và cảm xúc", đại diện diện nhà trường cho hay.

Khuôn viên Trường Quốc tế Him Lam. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Trang bị kiến thức, kỹ năng toàn diện

Trường Quốc tế Him Lam giảng dạy chương trình giáo dục Tú tài Quốc tế International Baccalaureate (IB). Đây là chương trình giáo dục cho trẻ từ 3 tới 18 tuổi, có nguồn gốc từ Thuỵ Sĩ, và hiện được sử dụng tại hơn 5.400 trường phổ thông trên toàn thế giới. IB được đánh giá là một trong những chương trình giáo dục phổ thông toàn diện nhất hiện nay. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cung cấp hệ Tích hợp, kết hợp chương trình quốc tế và chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các gia đình lựa chọn tùy theo định hướng tương lai và năng lực của con em mình.

Học sinh trở thành trung tâm của mọi hoạt động trong chương trình giảng dạy ở Trường Quốc tế Him Lam. Theo bà Faria Arshad, điều phối viên chương trình trung học cơ sở của trường, điều làm chương trình IB trở nên khác biệt là phương pháp học tập thông qua truy vấn, với những chủ đề xuyên môn đa dạng, được xây dựng khoa học. "Mỗi học sinh có phong cách học tập khác nhau, cho dù thông qua âm thanh, hình ảnh hay vận động. Giáo viên nuôi dưỡng các phong cách học tập khác nhau trong một lớp học, để trẻ có thể học hỏi lẫn nhau", bà Faria Arshad nói.

Chương trình Tú tài Quốc tế IB khuyến khích học sinh kết nối với thế giới xung quanh bằng cách trang bị cho học sinh tư duy phản biện về vấn đề hoặc nhiệm vụ trước mắt. Vai trò của giáo viên là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập, tiếp cận vấn đề hoặc hỗ trợ học sinh tự suy ngẫm và tư duy theo nhiều cách khác nhau để phát triển kiến thức và kỹ năng giải quyết công việc. "Phương pháp này không chỉ cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết mà còn chuẩn bị cho cuộc sống thực tế bằng cách giúp các em phát triển trí tò mò dựa trên những hiểu biết ban đầu và niềm đam mê học tập trọn đời", đại diện nhà trường cho biết.

Theo bà Annebell Van der Westhuizen, điều phối viên chương trình mầm non - tiểu học IBPYP, mọi đứa trẻ đều sinh ra với bản năng ham thích tìm hiểu, do đó nhà trường thiết kế các lớp học với mục đích khuyến khích các em tự do truy vấn và nắm bắt các kiến thức mới, dựa trên những khái niệm mới. Những kiến thức và kỹ năng thu được sẽ giúp các em trở thành những công dân toàn cầu.

Các lớp học được thiết kế với mục đích khuyến khích các em tự do truy vấn và nắm bắt kiến thức mới. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Các chủ đề xuyên suốt trong quá trình học cho phép học sinh tiếp cận nhiều môn học khác nhau nhờ phương pháp học tập xuyên môn. Học sinh có thể phát huy năng lực truy vấn, giao tiếp, chấp nhận rủi ro và nghiên cứu. Chương trình STEM (gồm các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) cũng trở thành môn học chính được giảng dạy từ bậc mầm non tới bậc trung học phổ thông. Điều đó gián tiếp cung cấp cho các em kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy thiết kế, phản biện và hợp tác.

Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại trong khuôn viên rộng 2,2 ha

Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh được xây dựng trên diện tích 2,2 ha. Bên cạnh 60 phòng học được cung cấp ánh sáng tự nhiên và hệ thống lọc không khí, trường còn có 50 phòng chức năng và thực hành, nhà thi đấu rộng 2.800 m2, hai bể bơi bốn mùa, hai thư viện.

Trường được chia thành ba phân khu, gồm: khu dành riêng cho lớp học và văn phòng trường; khu vực cho các hoạt động ngoại khóa với các phòng chức năng - thực hành; và khu vực bể bơi, nhà thi đấu. Khối thư viện, phòng âm nhạc và sân chơi được thiết kế riêng biệt cho khối mầm non và trung học, phù hợp với nhu cầu đặc thù của mỗi nhóm tuổi.

Khu vực cho các hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non tại Trường Quốc tế Him Lam. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Đội ngũ giáo viên tuyển chọn từ nhiều quốc gia

Hiệu trưởng nhà trường, ông Dwayne Lehman chia sẻ, hệ thống các tiêu chuẩn và nguyên tắc hoạt động của trường Quốc tế Him Lam được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của tổ chức Tú tài Quốc tế IB. Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn từ nhiều quốc gia trên thế giới, đều là những chuyên gia sư phạm, được chứng nhận đủ điều kiện giảng dạy chương trình đào tạo tú tài Quốc tế IB, có kinh nghiệm giảng dạy trong các trường quốc tế, đa dạng về cả văn hoá và quốc tịch. Những kinh nghiệm tích lũy trong giảng dạy ở các quốc gia trên thế giới sẽ giúp họ biết cách nhìn nhận, đánh giá và hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học tập.

Nhà trường cũng khuyến khích giáo viên trao quyền tự chủ cho học sinh, giúp học sinh biết cách xây dựng mục tiêu cụ thể, rõ ràng, gắn kết học sinh bằng nhiều cách để đảm bảo học sinh có thể kết nối đa dạng với các vấn đề. Mỗi giáo viên đều nắm vững chuyên môn, cởi mở trong giao tiếp và kết nối với cộng đồng học thuật. Mỗi giáo viên sẽ là đại diện cho văn hóa và hiểu biết của đất nước của họ. "Điều đó xây dựng thói quen và tinh thần đa văn hóa trong mỗi học sinh từ những ngày đầu đến lớp. Các em học sinh sẽ được hưởng những giá trị đó trong suốt quá trình học tập tại trường", vị hiệu trưởng nói.

Trong năm học đầu tiên, trường Quốc tế Him Lam tuyển sinh ở hai bậc mầm non và tiểu học. Trong mùa khai giảng đầu tiên, phụ huynh sẽ được nhận ưu đãi 40% học phí khi đăng ký nhập học trước ngày 15/7 và duy trì liên tục trong vòng ba năm. Văn phòng tuyển sinh của nhà trường sẽ mở cửa quanh năm và tổ chức tuyển sinh liên tục, cho phép học sinh nhập học bất kỳ lúc nào trong suốt năm học nếu còn chỗ trống.

