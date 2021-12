Những lợi thế của Iris Residence

Long AnIris Residence có lợi thế về vị trí, giá bán, đơn vị quản lý chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản.

Iris Residence tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 50, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cách trung tâm TP HCM khoảng 20km, được thiết kế thành khu nhà ở khép kín, với quy mô 3,8ha. Đại diện chủ đầu tư giới thiệu, Iris Residence có nhiều tiện ích như: clubhouse bao gồm hồ bơi, minimart, gym & yoga, nhà hàng & cafe; công viên đa chủ đề; khu BBQ; trường mầm non... Đặc biệt, không gian liên hợp bể bơi ngoài trời - cafe là một trong địa điểm nổi bật tại dự án.

Phối cảnh cảnh quan dự án. Ảnh: Iris Residence

Với định hướng xây dựng một khu dân cư kiểu mẫu tại Cần Giuộc với cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, Iris Residence hướng đến đối tượng khách hàng là chuyên gia trong khu công nghiệp, quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Bên cạnh đó, Iris Residence cũng hướng đến nhóm khách hàng sinh sống và làm việc tại TP HCM có nhu cầu chọn môi trường sống rời xa khói bụi nơi thành phố, mật độ dân cư thấp, thoáng đãng.

Iris Land đã lựa chọn Anabuki Nhật Bản là đơn vị quản lý vận hành nhằm mang đến cho cư dân một sự an tâm, tiện nghi. Với bề dày nhiều năm là đối tác của các chủ đầu tư và khách hàng lớn tại Nhật Bản, Anabuki là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chuyên nghiệp theo chuẩn phong cách Nhật Bản. Đơn vị này hiện quản lý nhiều dự án như: Khu đô thị Waterpoint, Taka Garden tại Long An; New City (quận 2), An Gia Skyline (quận 7).

Phối cảnh mặt tiền dự án. Ảnh: Iris Residence

Ông Nguyễn Phước Bảo Huy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản GM Holdings - đơn vị phân phối dự án chia sẻ, Iris Residence là dự án khởi đầu trong chiến lược xây dựng những cộng đồng dân cư tinh anh của chủ đầu tư Iris Land. Với tâm huyết đó, dự án được thiết kế hiện đại, không gian sống hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, đầy đủ tiện ích, quản lý vận hành chuyên nghiệp cùng với giải pháp tài chính thông minh.

Ông Huy cũng giới thiệu các chính sách ưu đãi của chủ đầu tư Iris Land dành cho khách hàng. Đó là giãn tiến độ thanh toán, chiết khấu hậu mãi cho những khách hàng nhanh tay chốt cọc. Cụ thể, chỉ cần số vốn ban đầu 600 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một sản phẩm nhà phố trong tổng số 263 căn nhà phố và shophouse.

Theo chia sẻ của nhiều chuyên gia, đại dịch tạo ra thách thức lớn với thị trường bất động sản nhưng cũng là cơ hội tốt để nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng tại các thị trường vùng ven. Đặc biệt, sau thời gian thị trường bị kìm hãm vì dịch, nhiều chủ đầu tư sẽ nhanh chân đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, chiết khấu hấp dẫn để thu hút khách hàng, đồng thời giá bán cũng đưa về mức hợp lý nhất.

(Nguồn: Công ty cổ phần Iris Land)