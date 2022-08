Những lợi thế cạnh tranh của khu đô thị Phúc An Asuka

Vị trí kết nối An Giang và Cần Thơ, hạ tầng tiện ích hoàn thiện và tiến độ xây dựng là những yếu tố tạo ra thế mạnh cho dự án.

Dự án Phúc An Asuka do Trần Anh Group đầu tư được hưởng lợi khi nằm trên mặt tiền Quốc lộ 91. Đây là tuyến đường trọng điểm kết nối Cần Thơ về An Giang, giúp giảm tải áp lực giao thông trước sự phát triển ngày càng lớn về du lịch của hai địa phương, lượng lưu thông dày đặc. Việc mở rộng Quốc lộ 91 đã giúp bất động sản An Giang tăng sức hút.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến quốc lộ sẽ là mảnh ghép quan trọng trong chuỗi giao thông liên vùng, kết nối hạ tầng cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi... đảm bảo lưu thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, góp phần mở rộng không gian đô thị phía tây của An Giang, thu hút dòng vốn doanh nghiệp đến đầu tư.

Phối cảnh cổng Phúc An Asuka ngay mặt tiền QL 91 tại thành phố Châu Đốc. Ảnh: Trần Anh Group

Theo đại diện đơn vị phát triển, Phúc An Asuka là khu đô thị đa tiện ích phong cách Nhật, trở thành nơi đáng sống mới, hội tụ nhiều dịch vụ vui chơi giải trí... đem đến chốn an cư cho người dân. Với vị trí này, dự án không chỉ đáp ứng về nhà ở tiện nghi, mà còn là nơi lưu trú, đón đầu nhu cầu của khách du lịch trong thời gian tới.

Hiện tại, Phúc An Asuka vừa ra mắt phân khu đầu tiên Takara với hơn 700 sản phẩm gồm nhà phố và shophouse.

Đại diện Trần Anh Group chia sẻ, tính đến tháng 7, sau gần 4 tháng khởi công xây dựng, công trình nhà và tiện ích nội khu đang làm vượt tiến độ đề ra. Với mục tiêu sớm hoàn thành sản phẩm để góp phần thay đổi diện mạo của khu vực, đồng thời nhanh chóng đưa sản phẩm đến tay người sở hữu.

Trần Anh Group đưa ra giá bán tại Phúc An Asuka từ 3,5 tỷ đồng với diện tích trung bình hơn 100m2, tương ứng khoảng 35 triệu mỗi m2. Khách hàng sẽ nhận nhà thô một trệt hai lầu có sân vườn. Với mức giá này xét về vị trí, phân khúc sản phẩm và tính thanh khoản được đánh giá là khá hấp dẫn.

Clubhouse Yamato tại Phúc An Asuka đã hoàn thiện. Ảnh: Trần Anh Group

Đây là dự án khu đô thị hiện đại được xây dựng sẵn tại Châu Đốc, gắn liền tiện ích nội khu xanh, chất lượng. Theo đại diện chủ đầu tư, Phúc An Asuka dù chưa xây dựng hoàn thiện nhưng đã đón nhiều khách hàng vào tham quan, trải nghiệm tiện ích.

Phúc An Asuka còn có ba hạng mục tiện ích nội khu lớn là Clubhouse Yamato, công viên Kazuko, công viên hồ điều hòa Kiyoko. Hiện nay một số tiện ích đã hoàn thiện thi công.

Yên Chi