Những lỗi sai 'kinh điển' khi đi du lịch

Không nên cư xử thô lỗ khi đi du lịch là điều hầu hết du khách đều biết, nhưng không phải ai cũng thực hiện được.

Theo các chuyên gia du lịch từ tạp chí Mỹ Travel & Leisure, ngay cả những du khách sành sỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm khi đi du lịch. Do đó, họ đã ngồi tập hợp lại các lỗi sai cơ bản nhiều người mắc nhất, như một gợi ý giúp các du khách tránh được cho chuyến đi tiếp theo.

Cư xử thô lỗ

"Cư xử thô lỗ với nhân viên khách sạn", Kelly Grumbach, đại diện đến từ Công ty dịch vụ trợ giúp cá nhân của Anh Quintessentially nói. Nếu du khách kiên nhẫn, lịch sự ngay cả khi gặp vấn đề trục trặc trong việc nhận phòng hay dịch vụ, nhân viên sẽ sẵn sàng làm nhiều hơn những gì mong đợi để bù đắp cho bạn.

Nhiều du khách dễ nổi giận, không kiềm chế được cảm xúc khi trao đổi với nhân viên khách sạn khi gặp sự cố. Ảnh: People sales

Đặt vé, phòng không gồm chính sách hoàn tiền

Với Carmen Teresa Targa, chuyên gia từ công ty du lịch Condado, lỗi "vỡ lòng" nhiều khách mắc gồm đặt vé máy bay hoặc khách sạn không gồm chính sách được hoàn tiền. Targa từng phải giải quyết rất nhiều cuộc gọi từ khách hàng nhờ giúp đỡ hoàn lại tiền do họ tự đặt phòng hoặc vé nhưng chọn nhầm ngày, nhầm điểm đến.

Đặt dịch vụ sát giờ cũng nên tránh vì nhiều điểm đến đều kín chỗ trước đó cả năm hoặc vài tháng. Khách sạn, hướng dẫn viên địa phương, phương tiện di chuyển lúc đó cũng kín khách. Giá cả sẽ tăng lên. Do đó, du khách nên có kế hoạch trước để tránh gặp sự cố không mong muốn.

Đổi tiền tại sân bay, khách sạn

Đổi tiền tại sân bay, khách sạn cũng nằm trong danh sách lỗi sai nên tránh. Nhiều du khách buộc phải đổi tiền ở những nơi này do không còn lựa chọn nào khác, nhưng tỷ giá và phí đều cao hơn. Mo Noubani, đại diện đến từ công ty du lịch Box International gợi ý khách nên rút tiền tại các cây ATM của ngân hàng tại nơi mình đến, vì tỷ giá đổi ở đây sẽ chuẩn hơn.

Đi du lịch mùa cao điểm

Nhiều người thích đi du lịch vào cao điểm, dù biết phải trả nhiều tiền hơn, chen chúc hơn vì khách đông hơn. Vé máy bay thời điểm đó cũng đắt đỏ hơn. "Chúng tôi luôn khuyến khích du khách cân nhắc các thời điểm khác", Daniel Saperstein, đại diện một đơn vị lữ hành cho biết.

Chọn các chuyến bay có thời gian nối chuyến ngắn

Nhiều khách chọn thời gian nối chuyến ngắn, dưới 4 tiếng. Nhiều chuyên gia đánh giá phương án này mang nhiều rủi ro, đặc biệt giai đoạn cao điểm du lịch hè. Nhiều công ty bảo hiểm nhận ra vấn đề này và có chính sách từ chối bảo hiểm cho các chuyến nối dưới hai tiếng. Thời gian quá cảnh phù hợp nên từ 4 tiếng trở lên.

Tự lái xe khi ra nước ngoài

Tự lái xe ở một điểm đến xa lạ, khác biệt về văn hóa, cách sống và đặc biệt khi khách chưa nắm rõ luật giao thông địa phương, không nói được tiếng địa phương cũng được vào danh sách lỗi sai thường gặp. Thay vào đó, khách nên thuê lái xe địa phương để tránh mọi sai lầm đáng có, tránh lãng phí thời gian cũng như nguy cơ bị phạt.

Không lường trước sự cố

Nhiều người đi du lịch luôn có tâm thế "chuyến đi trót lọt", nhưng thực tế nhiều trở lại bất ngờ luôn có thể xảy ra như bị cảm, ốm, gặp tai nạn hoặc tàu, thuyền bị hủy do thời tiết, nhà hàng đóng cửa. Hãy liên hệ với những người có kinh nghiệm, hoặc các đại lý du lịch để được hỗ trợ.

Nhiều du khách đam mê mạo hiểm thường thích đến những nơi có độ cao như leo núi. Nhưng không phải ai cũng ý thức rõ ràng tác động của việc thiếu oxy, say độ cao. Do đó, khi có ý định leo núi, du khách cần lắng nghe lời khuyên từ các hướng dẫn viên, đơn vị cung cấp tour.

Quá tin tưởng vào các gợi ý trên mạng

Nhiều bài đăng trực tiếp trên các tài khoản cá nhân, diễn đàn có ngày đăng còn mới, nhưng thực tế nội dung tư vấn lại cũ hoặc đã lỗi thời. Mary Curry, chuyên gia đến từ công ty du lịch Adventure Life Journeys khuyên khách nên trò chuyện, hỏi thông tin từ các du khách vừa từ nơi đó trở về, hoặc thường xuyên qua lại nơi bạn muốn đến.

Không tìm hiểu trước điểm đến cũng là lỗi cần tránh. Nhiều du khách luôn mặc định Ấn Độ nóng quanh năm mà không biết ở nhiều bang tại Ấn, mùa đông rất lạnh.

Nhiều hành khách đóng gói quá cồng kềnh để đi du lich, nhưng cũng có người lại mang quá ít dẫn đến thiếu nhiều thứ. Ảnh: Kayak

Lên lịch trình cẩu thả

Nhiều du khách sao chép nguyên lịch trình của người khác. "Ai đó thích các trải nghiệm trong chuyến đi của họ không có nghĩa bạn cũng sẽ thích y vậy. Du lịch là trải nghiệm cá nhân", Kendra Thornton, địa diện công ty du lịch Royal của Anh nói.

Lịch trình quá tải, đi quá nhiều nơi cũng cần tránh vì nó khiến du khách kiệt sức vì di chuyển nhiều, trong khi không nghiên cứu sâu được từng nơi đến.

"Mỗi điểm đến nên ở lại ít nhất hai ngày. Đi du lịch để làm gì nếu bạn không dành thời gian để trải nghiệm thực sự", Julie Jones của công ty du lịch TopFlight Travels nói.

Bên cạnh đó, nhiều du khách không xác định rõ bản thân mong muốn thu hoạch được gì từ chuyến đi, dẫn đến vừa mất tiền mất thời gian mà không có kinh nghiệm. Thay vào đó, cần suy ngẫm trước về mục đích chuyến đi.

Xếp hành lý sai cách

Việc chuẩn bị hành lý không phù hợp khiến nhiều du khách rơi vào cảnh thừa hoặc thiếu đồ dùng. Thậm chí, một số người quên mang hộ chiếu khi ra sân bay do tập trung đóng gói đồ đạc.

"Có kế hoạch trước, chuẩn bị hành lý cẩn thận, sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần", Robert Markovich, đại diện của công ty du lịch Sofia's Travel nói.

Anh Minh (Theo T&L)