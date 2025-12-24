Những lời khuyên giá trị của huyền thoại đầu tư Warren Buffett

Tỷ phú 95 tuổi khuyên mọi người đừng để mất tiền, chọn cách đầu tư đơn giản, tránh xa thẻ tín dụng và luôn cẩn thận khi chọn bạn đời.

Ở tuổi 95, tỷ phú Warren Buffett sẽ rời vị trí CEO tập đoàn Berkshire Hathaway năm nay, sau 60 năm trực tiếp điều hành. Là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, quan điểm của Buffett về thị trường, doanh nghiệp và nền kinh tế từ lâu đã thu hút sự quan tâm của cả Wall Street lẫn các nhà đầu tư cá nhân.

60 năm qua, ông đưa ra nhiều lời khuyên giá trị về đầu tư, cách lựa chọn công việc và đối xử với người khác. Theo CNN, dưới đây là một số lời khuyên nổi bật của tỷ phú đầu tư.

1. Đừng để mất tiền - "Quy tắc số một trong đầu tư là đừng để mất tiền. Quy tắc số hai là đừng quên quy tắc số một"

CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett tại ĐHCĐ năm 2019. Ảnh: AFP

Buffett nổi tiếng với trường phái đầu tư giá trị - mua cổ phiếu những doanh nghiệp ông cho rằng đang bị định giá thấp và để chúng tăng giá. "Nếu bạn mua những thứ có giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực, và mua nhiều thứ như vậy, về cơ bản bạn sẽ không mất tiền", ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Lời khuyên này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa rủi ro. "Đó là nền tảng trong cách tôi quản lý tiền cho khách hàng", Brian Kearn - một cố vấn tài chính cá nhân cho biết. Đầu tư để tăng trưởng, nhưng cũng là để bảo toàn vốn. Hãy tìm những khoản đầu tư có mức giá hợp lý, nhưng đừng mạo hiểm quá nhiều tài sản của bạn vào một kênh duy nhất.

Theo Kearns, điều đó cũng đồng nghĩa nên đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. "Mỗi loại có mức độ rủi ro riêng. Khi kết hợp lại, chúng giúp bạn nắm giữ khoản đầu tư trong dài hạn vì biến động sẽ thấp hơn", ông giải thích.

2. Tập trung vào điều cốt lõi - "Hãy xác định điều gì là quan trọng và bạn có thể hiểu được"

Tại một sự kiện năm 1998 ở Đại học Florida, Buffett nói ông không dựa vào các dự báo kinh tế vĩ mô khi ra quyết định đầu tư. "Chúng tôi chưa bao giờ mua hay không mua một doanh nghiệp chỉ vì cảm nhận vĩ mô nào đó. Vì điều đó không tạo ra sự khác biệt", ông giải thích.

Nhà hoạch định tài chính Adam Grossman cũng khuyên khách hàng như vậy. "Hướng đi tương lai của nền kinh tế là quan trọng, nhưng chúng ta không thể biết chắc. Vì vậy, theo Buffett, nhà đầu tư nên tránh dự báo, và đặc biệt là tránh nghe dự báo của người khác", ông nói.

3. Đừng làm mọi thứ phức tạp - "Hãy bỏ qua những ồn ào và giữ chi phí ở mức tối thiểu"

Phần lớn mọi người không phải là chuyên gia đầu tư. Tuy vậy, họ vẫn có thể xây dựng một chiến lược đầu tư đa dạng, đơn giản và chi phí thấp.

"Bạn không cần phải là chuyên gia để đạt mức lợi nhuận chấp nhận được. Hãy theo một con đường chắc chắn mang lại kết quả hợp lý. Giữ mọi thứ đơn giản và đừng cố đặt cược lớn", Buffett viết trong thư gửi cổ đông năm 2013.

Đây cũng là lời khuyên ông dành cho người quản lý quỹ đầu tư của gia đình. "Cách làm không thể đơn giản hơn: 10% tiền mặt mua trái phiếu chính phủ ngắn hạn và 90% đổ vào một quỹ đầu tư theo chỉ số S&P 500 với chi phí thấp", Buffett viết. Ông tin rằng kết quả dài hạn của quỹ này sẽ vượt trội so với phần lớn nhà đầu tư đổ tiền vào các nhà quản lý quỹ thu phí cao.

4. Đừng để dành niềm vui cho tuổi già - "Đừng mộng du trong suốt cuộc đời"

Tại một sự kiện năm 2008 với các sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Buffett kể lại câu chuyện được một sinh viên 30 tuổi của Trường Kinh doanh Harvard đón tại sân bay. Người này đã có chứng chỉ kế toán CPA và tin rằng làm tư vấn quản lý sẽ giúp sơ yếu lý lịch (CV) của mình thêm hoàn hảo.

"Tôi hỏi: 'Anh đã 30 tuổi, có chừng này thứ rồi, mà vẫn nghĩ đến việc dành thêm vài năm làm điều mình không thực sự muốn chỉ để làm đẹp CV à?'. Tôi cũng nói rằng việc này cứ như để dành chuyện chăn gối cho lúc về già vậy", Buffett nói.

Ông khuyên sinh viên đừng quá quan tâm đến việc làm giàu nhanh. Hãy tập trung nhiều hơn vào việc làm cho "một công ty hoặc cá nhân mà bạn thực sự ngưỡng mộ". Nhiều năm sau, trong một chương trình truyền hình, ông cũng nhắc lại điều này: "Hãy tìm công việc mà bạn vẫn muốn làm ngay cả khi không cần phải đi làm".

5. Tránh xa nợ thẻ tín dụng - "Tránh dùng thẻ tín dụng và hãy quên chúng đi"

Trong một buổi nói chuyện với sinh viên Nebraska nhiều năm trước, Buffett nhấn mạnh: "Nếu cứ liên tục vay thẻ tín dụng, bạn sẽ phải trả lãi 18% hoặc 20%. Bạn không thể cải thiện tài chính nếu cứ đi vay với mức lãi như vậy".

Lời khuyên của ông rất rõ ràng: "Nếu không trả được, đừng mua nó nữa".

6. Chọn bạn đời thật kỹ - "Điều quan trọng nhất là tìm được bạn đời phù hợp"

Warren Buffett và người vợ đầu tiên - Susan năm 1952. Ảnh: Susie Buffett

Buffett nhiều lần ca ngợi người vợ đầu Susan và vợ thứ hai Astrid. Ông thường nói rằng một trong những chìa khóa của cuộc sống hạnh phúc là được chia sẻ nó với đúng người.

"Bạn tìm kiếm phẩm chất gì ở một người bạn đời? Hài hước, ngoại hình, nhân cách, trí tuệ, hay chỉ là người có kỳ vọng thấp. Nếu đưa ra quyết định đó đúng đắn, tôi đảm bảo bạn sẽ đạt kết quả tốt trong cuộc sống", ông cho biết tại một sự kiện năm 2008.

7. Lòng tốt là nền tảng của sự vĩ đại - "Hãy nhớ rằng người lao công cũng là con người như chủ tịch"

Buffett thường nhấn mạnh mỗi người đều có quyền lựa chọn để trở nên tốt đẹp hơn. Vấn đề này đã được ông nhắc lại trong bức thư dịp Lễ Tạ ơn năm nay.

"Sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy được nhiều tiền, thu hút sự chú ý hay nắm quyền lực chính trị lớn. Khi bạn giúp ai đó, dù theo bất kỳ cách nào trong hàng nghìn cách khác nhau, tức là bạn đang giúp cả thế giới", Buffett viết.

Năm 2006, tỷ phú ký Cam kết Cho đi (Giving Pledge), nhằm quyên góp 99% tài sản làm từ thiện. Đến nay, ông đã cho đi hơn 50 tỷ USD.

Hà Thu (theo CNN)