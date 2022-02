Những lợi ích sức khỏe của hôn nhân

Nghiên cứu cho thấy lập gia đình giúp sức khỏe tinh thần của một người được cải thiện đáng kể.

Tiến sĩ Alex Dimitriu (Mỹ), chuyên gia tâm thần và y học giấc ngủ, giải thích với tờ Health Digest: "Con người là những sinh vật xã hội. Do đó, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn khi có cảm giác 'thuộc về một nơi nào đó' hoặc sống có mục đích".

Chuyên gia này khẳng định, hôn nhân là một mối quan hệ thiết yếu nhất vì đó là đối tượng mà bạn có khả năng ở bên lâu dài nhất.

Trên thực tế, tác động của hôn nhân đối với sức khỏe có thể cả tốt lẫn xấu. Nếu một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bạn có thể đạt được những lợi ích không ngờ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc giúp con người cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất, giảm nhiều loại bệnh tật và tăng cường tuổi thọ. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Hôn nhân giúp bạn học cách đồng cảm

Một lợi ích ít được chú ý của hôn nhân là giúp phát triển sự đồng cảm và quan tâm sâu sắc hơn tới người khác.

Briony Leo, nhà tâm lý học kiêm trưởng ban huấn luyện tại HelloRelish, trung tâm huấn luyện mối quan hệ, nói với tờ Health Digest: "Việc biết về những thăng trầm trong cuộc sống của bạn đời có thể cho phép chúng ta đảm nhận vai trò hỗ trợ, bạn tâm giao và thực sự ở bên cạnh họ trong suốt cuộc đời. Ngay cả khi bạn không có được sự đồng cảm do sự bất đồng quan điểm, kết nối sâu sắc, sự tôn trọng... cũng là nguồn an ủi to lớn".

Tiến sĩ Helen Riess, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nói rằng xây dựng sự đồng cảm là quan trọng vì nó có thể thay đổi cả thế giới.

Sức khỏe tinh thần được cải thiện

Thông điệp chính của Tổ chức Y tế Thế giới là không có sức khỏe thể chất nếu không có sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần được định nghĩa là trạng thái hạnh phúc mà mỗi cá nhân có được khi họ nhận ra khả năng của bản thân, có thể đương đầu với những căng thẳng của cuộc sống, có thể làm việc năng suất và đóng góp cho cộng đồng.

Một nghiên cứu được thực hiện trên 17 quốc gia cho thấy những người đã kết hôn có nhiều khả năng hạnh phúc hơn những người sống một mình. Một nghiên cứu khác ở Italy cho thấy rằng kết hôn có liên quan đến tỷ lệ tự tử thấp hơn so với chưa kết hôn.

Tuy vậy, tùy thuộc vào chất lượng của cuộc hôn nhân, bạn sẽ thấy căng thẳng ít hay nhiều

Một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Carnegie Mellon (Pennsylvania, Mỹ) đã phát hiện ra một yếu tố tạo ra sự khác biệt sức khỏe giữa những người đã kết hôn và chưa kết hôn: cortisol.

Những người đã kết hôn có mức độ cortisol - hormone gây căng thẳng, thấp hơn so với những người chưa hoặc đã ly dị. Tiến sĩ Stacie Stephenson, chủ tịch Trung tâm Y học chức năng và điều trị ung thư của Mỹ cho biết, những người đã kết hôn ít bị căng thẳng hơn bởi bạn đời của họ đóng vai trò như một vùng đệm giúp đỡ, trò chuyện... khi các tình huống tệ hại xảy đến.

Tất nhiên, khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mức độ căng thẳng và cortisol có thể sẽ tăng cao hơn. Tiến sĩ Stephenson giải thích, trong khi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc dường như vẫn mang lại lợi ích cho đàn ông ở một góc độ nào đó thì đối với phụ nữ, chúng còn tệ hơn là không kết hôn.

Hệ thống miễn dịch khỏe hơn

Theo tiến sĩ kiêm nhà tâm lý học Laura Louis, hôn nhân mang lại sự ổn định cho cuộc sống và có thể làm giảm đáng kể mức độ căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Tuy nhiên, ngược lại, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Psychologist cho thấy những căng thẳng của một mối quan hệ không tốt đẹp lại là yếu tố gây trầm cảm, viêm nhiễm, sức khỏe kém. Điều này có thể tồi tệ hơn đối với phụ nữ so với nam giới.

Người đã kết hôn đạt kết quả điều trị ung thư tốt hơn

Một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học tại Viện phòng chống ung thư California và Đại học California đã cho thấy sự liên quan giữa việc kết hôn và tuổi thọ của bệnh nhân ung thư.

Theo đó, bệnh nhân ung thư chưa kết hôn có tỷ lệ tử vong cao hơn so với bệnh nhân đã kết hôn. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, những lợi ích kinh tế của hôn nhân như tiếp cận với bảo hiểm y tế và được sống trong các khu vực có địa vị kinh tế xã hội cao hơn... cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong việc điều trị bệnh của bệnh nhân. Tuy nhiên, ít nhất nghiên cứu cũng cho thấy bạn đời có thể ảnh hưởng đến sự sống của những người bệnh.

Deidra Ward, nhân viên xã hội lâm sàng, nhận định: "Khi gắn bó với người khác, chúng ta sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn về thể chất và tinh thần. Chúng ta hồi phục nhanh hơn sau cuộc khủng hoảng sức khỏe".

Giúp chữa lành những vết thương

Nghiên cứu cho thấy, những vết thương thể xác lành nhanh hơn ở những người đã kết hôn. Nghiên cứu năm 2010 của Đại học Bang Ohio cho thấy những người có mức oxytocin và vasopressin (hormone tự nhiên) cao nhất sẽ dẫn đến vết thương mau lành nhất. Oxytocin và vasopressin cao có trong những người có hôn nhân hạnh phúc.

Kết hôn còn làm giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch, sa sút trí tuệ, giúp phổi hoạt động tốt hơn và giảm các bệnh lây qua đường tình dục

Một đánh giá tổng hợp thực hiện năm 2018 cho thấy so với những người đã kết hôn, người chưa kết hôn có nguy cơ gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, mạch vành, tử vong do đột quỵ...

Tại sao kết hôn lại tốt hơn cho trái tim của bạn? Thứ nhất, những người đã kết hôn có xu hướng có mức hormone căng thẳng cortisol thấp hơn. Thứ hai, những người đã kết hôn có lối sống lành mạnh hơn. Họ có xu hướng ăn uống tốt hơn, tập thể dục đều đặn hơn.

Hôn nhân giúp tăng tuổi thọ

Tiến sĩ Alex Dimitriu, bác sĩ tâm thần và chuyên gia y học giấc ngủ, nói rằng hôn nhân đã được chứng minh là cải thiện tuổi thọ, nhưng nhiều hơn đối với nam giới so với phụ nữ.

Thùy Linh (Theo Health Digest)