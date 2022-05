Những loại thực phẩm nên tránh khi đau họng

Thực phẩm có tính axit, thức ăn cay, món chiên rán… là những loại thực phẩm không nên sử dụng khi bị viêm, đau họng.

Đau họng là một trong những triệu chứng về họng xảy ra phổ biến ở nhiều lứa tuổi, tình trạng này diễn ra khi cổ bị viêm, kích ứng do virus, vi khuẩn hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, gây khó chịu, khó khăn lúc nói, ăn uống, thậm chí khó thở. Theo Naturally Sassy, các bệnh khởi phát do virus sẽ tự khỏi sau 3-10 ngày, trong khi đau họng do vi khuẩn hoặc dị ứng có thể mất nhiều thời gian hơn. Viêm họng mãn tính có thể kéo dài và cần có phương án chữa dứt điểm.

Có nhiều biện pháp khắc phục đau họng như uống nhiều nước hoặc trà, súc họng bằng nước muối hoặc dùng các sản phẩm xịt sát khuẩn họng. Tuy nhiên, việc ăn uống không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến tình trạng này trở nặng. Dưới đây là những thực phẩm nên tránh khi đau họng.

Thực phẩm có tính axit

Cà chua, cam, quýt, bưởi, chanh... là những thực phẩm có tính axit, dễ gây kích ứng cổ họng và nguy cơ dẫn đến trào ngược axit. Nên chọn loại trái cây làm dịu cổ họng như chuối, dưa hấu, kiwi, đào... Nếu muốn bổ sung vitamin C giúp cơ thể mau chóng hồi phục, hãy thay thế bằng cải xoăn, ớt chuông.

Cam, quýt – những loại quả có tính axit, dễ gây kích ứng và cần tránh khi viêm họng. Ảnh: Shutterstock

Thức ăn cay

Cơn đau họng có thể trầm trọng hơn nếu bữa ăn có các gia vị cay nồng như ớt, tiêu, mù tạc, cà ri... Bởi chúng sẽ kích hoạt tuyến nước bọt và tạo ra một lượng lớn chất nhầy trong cổ họng, khiến bạn buộc phải hắng giọng nhiều hơn ảnh hưởng đến cảm xúc và quá trình sinh hoạt. Có thể dùng các loại thực phẩm có đặc tính chống viêm như gừng, tỏi... để gia tăng hương vị cho món ăn.

Thức ăn thô

Rau sống, ngũ cốc, bánh quy, bánh mì... không phải là thực phẩm lý tưởng khi bị đau họng. Lý do chúng quá thô, khô và có các cạnh sắc nhọn, dẫn đến khó nuốt và khiến tình trạng đau họng ngày càng tệ hơn.

Món chiên rán

Sức khỏe không tốt đồng nghĩa với việc hệ thống miễn dịch đang bị suy yếu. Những thực phẩm không lành mạnh như khoai tây chiên hay gà rán... vừa không mang đến chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa là món cứng, giòn gây kích ứng thêm cho cổ họng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Ilyse Schapiro, những thực phẩm giàu chất béo khiến hệ tiêu hóa làm việc khó khăn hơn và có thể ngăn chặn hệ miễn dịch hoạt động, làm trầm trọng thêm các triệu chứng của viêm họng, nhất là đau họng.

Người đang bị viêm họng cũng không nên ăn thực phẩm chiên, rán. Ảnh: Shutterstock

Sữa chua

Sữa chua rất tốt cho đường ruột nhưng không tốt khi đau họng và ho. Bởi chế phẩm này làm đặc chất nhầy mà bạn tiết ra, dẫn đến ho nhiều và khó chịu ở cổ họng hơn.

Đồ uống có ga

Các chuyên gia khuyến cáo, đồ uống có ga chứa hàm lượng đường cao sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch, gây ra tình trạng viêm. Do đó, người bị viêm họng cần hạn chế thức uống này, nhất là khi đang đau họng. Uống nhiều nước sẽ giảm bớt cảm giác đau rát ở vùng họng.

Cà phê

Cafein trong cà phê có thể khiến họng ngứa và đau rát nhiều hơn, do đó, nên tránh thức uống này để bảo vệ vòm họng khỏe mạnh.

Hải My