Những loại máy tính được mang vào phòng thi lớp 10 THPT

Hà NộiNgoài một số dụng cụ học tập, thí sinh được mang các loại máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản vào phòng thi lớp 10 THPT tại Hà Nội.

Trong hai ngày 18-19/6, hơn 104.000 học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Theo quy chế, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố). Một số loại cụ thể như sau:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X.

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus.

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X.

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio.

- Deli W1710, WD991ES.

- Eras E370, E371, E372, E380.

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X.

Thí sinh học quy chế trước ngày thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020. Ảnh: Ngọc Thành

Ngoài ra, các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp cũng được mang vào phòng thi.

Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18-19/6 với ba môn thi. Hai bài thi Toán và Ngữ văn được đưa ra dưới dạng tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 60 phút với nhiều mã đề. Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, được phép chọn môn thi khác với ngoại ngữ học tại trường THCS.

Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Nếu có nguyện vọng vào THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ và các lớp chuyên của trường THPT Chu Văn An, Sơn Tây, thí sinh phải thi thêm môn chuyên vào ngày 20/6.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi chuyên x 2.

Lịch thi lớp 10 cụ thể như sau:

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng 19.000 so với năm ngoái. Trong đó, khoảng 104.000 em có cơ hội tiếp tục bậc học THPT (77.000 chỉ tiêu công lập và 27.000 tư thục). Khoảng 25.000 em còn lại sẽ vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Thanh Hằng