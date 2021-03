Những loại bảo hiểm kỳ lạ trên thế giới

Bộ phận trên cơ thể, bị người ngoài hành tinh bắt cóc, ma cà rồng tấn công... là những gói bảo hiểm kỳ lạ nhưng lại có thật.

Thị trường bảo hiểm hiện nay trong quá trình cá nhân hóa và đẩy mạnh sự sáng tạo. Đại diện một công ty bảo hiểm cho biết: "Bạn có thể mua bảo hiểm cho bất cứ thứ gì bạn nghĩ ra". Ngoài các bộ phận cơ thể, những trường hợp dưới đây cũng được liệt kê vào gói bảo hiểm kỳ lạ, nhưng lại giúp người mua bảo hiểm thụ hưởng số tiền bồi thường "khủng".

Bộ phận cơ thể

Hiện nay, việc người nổi tiếng mua bảo hiểm đặc biệt cho các bộ phận trên cơ thể không mấy xa lạ. Ca sĩ Taylor Swift từng gây ồn ào khi công bố mua bảo hiểm cho đôi chân trị giá 26,5 triệu USD, trong khi ca sĩ Mariah Carey lại được một hãng dao cạo nổi tiếng mua tặng gói bảo hiểm cho chân với mức giá một tỷ USD.

Kim Kardashian cũng không thua kém khi mua gói bảo hiểm vòng ba trị giá 21 triệu USD. Các cầu thủ bóng đá danh tiếng như David Beckham và Christiano Ronaldo cũng mua bảo hiểm cho đôi chân lần lượt là 70 triệu USD và 195 triệu USD.

Bruce Springsteen từng gây bất ngờ khi tuyên bố mua bảo hiểm cho giọng hát của mình với giá 6 triệu USD. Ảnh: Sean Hansford.

Người khởi xướng cho ý tưởng mua bảo hiểm cho những bộ phận quý giá trên cơ thể là ngôi sao Hollywood Betty Grable vào năm 1984. Bà không ngần ngại chi một triệu USD, số tiền khá lớn vào thời điểm đó, chỉ để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình. Từ đó, ý tưởng này dần trở nên phổ biến và được nhiều sao Hollywood hưởng ứng.

Bảo hiểm trúng xổ số

Việc chi tiền mua bảo hiểm để tránh bị thiệt hại, ảnh hưởng do người xung quanh mình trúng số nghe có vẻ bất hợp lý song lại có thật và đặc biệt hiệu quả với các chủ doanh nghiệp nhỏ. Theo Mirror (Anh), bảo hiểm này có thể giúp chủ doanh nghiệp đề phòng trường hợp nhân viên bỏ việc sau khi trúng xổ số, đồng thời đi kèm chi phí tổn thất do nhân viên đó để lại.

Bảo hiểm "Hole in one"

Đây là loại bảo hiểm áp dụng cho các sự kiện, giải thi đấu golf trên thế giới. Các sự kiện và giải đấu này thường có một giải đặc biệt bằng tiền mặt, dành cho vận động viên "Hole in one" (tạm dịch: một gậy vào lỗ), có thể đánh vào lỗ chỉ với một gậy. Do khả năng xảy ra trường hợp này thấp nên các giải đấu không ngại chi tiền và đưa ra giải thưởng với giá trị lớn nhằm thu hút sự chú ý.

Bị người ngoài hành tinh bắt cóc

Loại bảo hiểm kỳ quặc này hoàn toàn có thật dù khoa học vẫn chưa chứng minh được người ngoài hành tinh có thực sự tồn tại hay không. Đây thậm chí còn được Mirror đánh giá là gói bảo hiểm "huyền thoại".

Một số báo cáo cho thấy có đến 30.000 hợp đồng bảo hiểm bán ra nhằm mục đích bảo vệ con người khỏi các vụ bắt cóc và thăm dò trái phép ngoài không gian. Tuy nhiên con số thực tế ghi nhận được chỉ đạt mức trên 4.000.

Các trường hợp người thụ hưởng có thể nhận quyền lợi từ gói bảo hiểm liên quan đến người ngoài hành tinh này bao gồm: bị bắt cóc, cắt bỏ nội tạng, mang thai, mổ lấy con chip và hồi hương (quay trở lại Trái đất).

Bị thây ma, người sói, ma cà rồng tấn công

Người mua bảo hiểm có thể tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công từ những nhân vật kỳ lạ tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, sách truyện như người sói hay những sinh vật hút máu. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm này còn gây bất ngờ khi bao gồm những chính sách bí ẩn, kỳ lạ. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm cho mọi sự cố từ vết cắn của ma cà rồng đến bất kỳ thứ gì khác phát sinh ngay trong đêm xảy ra sự việc.

Thy An (Theo Mirror)